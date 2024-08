Por Gabriel Silva

“Ah, Rodrigo. Creí que te tenía bloqueado, pero veo que no, ahora corto y te bloqueo. Y no nos vamos a juntar a tomar un café porque va a ser para que te cag… a trompadas”. Esta fue la respuesta del exdiputado nacional y actual vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, al jefe del bloque en la Cámara baja de la UCR, Rodrigo de Loredo.

El disparador del llamado del cordobés había sido la viralización de un video de Yacobitti participando en el streaming de tribu UCR conocido como La Runfla Radical y donde el hombre fuerte de la UBA sostuvo que De Loredo lo había “estafado”. Al señalar: “cuando lo impulsamos, él decía que pensaba otra cosa. A mí me estafó, votarles cosas al Gobierno sin que la Nación resuelva los fondos para las universidades, para las provincias, sin que obedezca a la Corte y le devuelva los fondos a la Ciudad, a mí me estafó, claro. Y no va a ser ni la primera ni la última vez que me pase”, dijo en el recorte de apenas 40 segundos que se hizo viral en la primera parte de la semana pasada y que motivó el llamado de De Loredo a ‘Yaco’ para tratar de limar asperezas.

En Córdoba, las duras palabras del siempre polémico, sobre todo para el prisma del radicalismo cordobés por lo que representa la figura de Yacobitti, tampoco desató en las huestes de la UCR local una andanada de agravios en contra del número dos de la UBA para salir a defender al radical cordobés que genera más expectativa a futuro. Algunas manifestaciones en redes, pero no mucho más.

Lo que ocurre es que salir a confrontar directamente con Yacobitti por el ataque desmesurado a De Loredo es también abrir un ruido en la línea directa que buena parte de los correligionarios cordobeses tiene con el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. Hoy, Ferrer es de los que se considera amigo de ‘Yaco’ y a quien, puertas adentro, defiende como un hermano. Casi que lo lanzó hace algún tiempo a modo de advertencia cuando el senador Luis Juez salió a afinar la puntería con la mira puesta en Martín Lousteau.

Y con él, precisamente, con el senador, presidente de la UCR Nacional y flamante titular de la Bicameral de Inteligencia se completa el póker de radicales que componen un armado en eje, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, que muchas veces se refleja en un espejo y al que varios miran como sendas construcciones de un radicalismo bifronte. Casi como una conducción de dos UCR potentes, dominadas por el comando de Dr. Jekill y Mr. Hyde.

En esa construcción de analogías, cierto es que De Loredo y Lousteau son más jabonosos, con una ambición que obliga a su entorno a reconfigurar el GPS por lo poco previsibles de ambos y con una habilidad envidiable por muchos en la manera de acomodar el cuerpo. Mientras que, tanto Ferrer como Yacobitti, más vehementes que racionales -sobre todo el porteño- y desde ya más previsibles tienen otro enfoque de la realidad.

Esa relación de alter egos es la que impera en el mundo radical. Tanto a nivel nacional, como también en el plano local; donde el propio Ferrer, como ocurrió este sábado en Voz y Voto, ratificó lo señalado hace más de dos meses en el streaming de Alfil, #MesaChica acerca del deseo de que el radicalismo, no solo encabece las listas legislativas en el 2025, sino que también tenga una propuesta propia a la gobernación en 2027.

Sucede que, a lo mejor los deseos de Ferrer, no son los mismos que los de De Loredo, pretencioso por ser omnipresente en el radicalismo cordobés. Capaz de pivotar entre la tentativa para asumir como ministro del Interior, en una cartera que subroga Guillermo Francos, pero aún está vacante; o deslumbrarse con una propuesta de cartel nacional que lo incluye junto a Victoria Villarruel y que tantea el expresidente Mauricio Macri.