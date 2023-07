Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Un solo corazón”

El informante llegaba a la periodista con un comentario sobre la publicación del precandidato a intendente radical, Gonzalo Luján, respecto de la llegada de Patricia Bullrich a la provincia.

Informante: Me habían dicho que Luján se había inclinado por Bullrich pero no sabía que se había puesto la camiseta posta. Me enteré por él que Patricia estaba en Córdoba, imagínese.

Periodista: ¿Cómo se enteró por él?

I: No debería perderle el rastro a los candidatos en Instagram. Luján blanqueó su apoyo ahí.

P: Ah pero nosotros hace rato que venimos diciendo eso.

I: Entonces habrá escuchado lo que se dice. Que varios radicales se fueron para ese lado porque dicen que Patricia mide bien. Pero también le digo que, más allá de las encuestas, he oído a un par de radicales que quizás sienten que esta campaña los agarró desprevenidos y ahora están apurados.

P: A nadie lo agarra desprevenido una elección como esta, vamos.

I: Para orquestar las agendas de campaña, seguro que no. Pero ahora están viendo que podrían haber hecho un trabajito de hormiga, algo un poco más sostenido y anticipado. Se nota que el larretismo se ha puesto las pilas este año pero los bullrichistas se regodean de haber empezado los deberes hace mucho. Ni bien pasaron las últimas legislativas, se metieron firme con la consigna “Patricia presidenta”. Después veremos el resultado pero ellos se muestran satisfechos por haberse ordenado con tiempo.

P: Pero se me fue de mambo, ¿qué onda lo de Luján y Bullrich?

I: “Luján y Pato, un solo corazón”. Así se lo definiría (risas). Subió una foto con ella, le dio la bienvenida a la provincia y hubo muchos halagos de por medio.

Sin agua en el norte

El periodista recibía el mensaje de un informante en el Gobierno municipal, quien relataba sobre una complicación que trajo malhumor a la administración del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: Antes que se entere por el aviso oficial de la Municipalidad, le cuento que hay problemas con el suministro de agua en Banda Norte. Hay cuatro perforaciones que no están funcionando porque, escuche bien, ¡se están robando los cables!

Periodista: ¿Qué?

I: Lo vamos a definir como “hechos de vandalismo”, pero la verdad es que hay gente que se roba los cables por los materiales y después lo venden. Pasa con los cables de alta tensión y también con esto. Lamentablemente son situaciones que no se pueden controlar a todo momento, pero llama la atención que hayan sido tantos en tan poco tiempo.

P: Claro. Son cuatro en un día.

I: En realidad, sucedieron entre el domingo y la madrugada del martes. La semana pasada también sucedió un hecho similar en la zona de la colectora en A-005. La gente que se dedica a este tipo de hechos lo hacen rápido y se van. Habrá que ajustar medidas, porque roban un cable y se queda sin agua Banda Norte.

P: ¿Y cómo queda el servicio?

I: Están trabajando para recomponerlo lo antes posible. Calculan que el miércoles ya estará funcionando a toda máquina. Es un tema complicado este, porque no se puede poner personal de seguridad en cada perforación. Se trabaja con la Policía, pero no es suficiente. La que queda es cambiar los materiales y trabajar con cables que no sean tan tentadores para los ladrones. Igual, le repito, llama la atención que hayan sido tantos en tan poco tiempo.

P: ¿Y qué sugiere?

I: ¿Yo? ¡Nada! Le dejo la duda. En tiempos así, puede pasar cualquier cosa.

El boleto, “sin resistencia interna”

En vísperas de días agitados en el Concejo Deliberante, donde podría aprobarse un nuevo aumento para el boleto de colectivos urbanos, el periodista consultaba con su informante.

Periodista: ¿Cómo andan los humores en el Concejo? Lo del boleto siempre suele generar tensión.

Informante: Todo está llamativamente tranquilo. Ya salió el despacho y resta saber si se trata este jueves o el próximo. Mañana (por el miércoles) se reúne la comisión de Servicios Públicos y reciben a gente que brindará su opinión sobre el tema. Estarán los estudiantes, los que se están poniendo al hombro el reclamo. Se quejarán, pero el aumento saldrá. Esta vez, sin resistencia interna.

P: ¿A qué se refiere con eso?

I: A que el peronismo anda más acoplado que en otros tiempos. Se sabe que algunos están en desacuerdo con una nueva suba, pero en el último tiempo no pasa lo de otros años. ¿Se acuerda cuando cortaban clavos porque faltaba una concejal?

P: ¡Claro! Recuerdo ese “sobre la hora” con Cristina Fernández de ATSA.

I: Bueno. Por el bien del bloque oficialista, ahora no tienen concejales que integren la CGT, ni jóvenes rebeldes del sistema. Hace rato que no se ven manifestaciones ruidosas en el recinto y en lo interno, los concejales están bastante ordenados. A menos que…

P: ¿Qué?

I: ¿Se imagina si algún concejal no tan cercano al PJ cordobés se saltea la sesión? Digo, en el bloque hay kirchneristas también.

P: No creo. ¿Usted dice que sí?

I: Todo puede pasar, incluso que expongan su desacuerdo con el aumento y levanten la mano igualmente. Igualmente, el PJ está con los votos justos. Así que, por el bien del llamosismo, ¡más les vale que asistan todos!

Nervios por paritaria

La periodista recibía un mensaje de un trabajador municipal, quien le comentaba sobre la incertidumbre de algunos empleados municipales respecto de la propuesta que realice el Ejecutivo Municipal para el aumento salarial del segundo semestre.

Trabajador municipal: ¿Ha oído algo del tema paritaria? Sé que a veces la firma del acuerdo se suele estirar hasta agosto pero algunos escuchamos comentarios que nos han puesto un poco nerviosos. ¿Le puedo contar?

Periodista: Claro. Lo que yo tenía entendido es que se estaba comenzando a dialogar con el gremio. Los que están en eso, o por lo menos lo han estado hasta ahora, son el jefe de Gabinete, Julián Oberti y el secretario de Economía, Pablo Antonetti. Desconozco cuál ha sido el número que planteó la Muni pero seguro se debe seguir discutiendo. No ha salido nada hasta ahora.

T M: Bueno, yo no sé mucho de eso pero hay un poco de nervios. Sabemos que se viene un cierre de año complicado y, contrario a lo que algunos piensan, los años electorales no necesariamente significan “bonanzas” para los trabajadores. Lejos de eso.

P: Con la inflación que se proyecta para fin de año, calculo que esperan un porcentaje similar al que se arregló en enero. Cerca del 50%.

T M: Se espera eso porque los últimos arreglos han sido dentro de todo buenos y hace poco, el gremio se puso firme para que se abrieran los concursos internos. Pero eso no quita que haya un poco de nervios por el tema paritaria. A cruzar los dedos.