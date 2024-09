Enroque Corto

Una visita , dos elegidos y un enojado

El que estuvo ayer de visita en Córdoba fue el periodista de TN, Gonzalo Aziz. El hombre estuvo acompañando a la legisladora radical Ariela Szpanin en una clase en la Universidad, después estuvo en el Concejo Deliberante y también pasó por la Legislatura. Allí, lo recibieron peronistas y radicales, pero dicen que hubo uno que se enojó.

Informante Legislatura: Oiga… ¿se enteró lo que pasó con su colega Aziz?

Periodista: Estoy en camino a la presentación de su libro La Gestión del Diálogo en el Comedia.

IL: Bien, pero sabrá que en este momento está en la Unicameral.

P: Me dijeron que tenía agenda ahí.

IL: Bueno, pero vamos a lo importante. El colega porteño invitó a la presentación de su libro en el Comedia al gobernador Martín Llaryora y al diputado radical Rodrigo de Loredo. El tema es que dicen que hubo un llamado del senador Luis Juez al entorno del colega para aclarar que el líder de la oposición en Córdoba a Llaryora es él. Parece que no gustó que lo dejen afuera.

P: ¡Epa!

IL: Averigüe. Me parece que por eso no hubo juecistas recibiendo al hombrecito hoy acá en la Legislatura. Me parece…

Reunión con intendentes, una banca y ¿un nombre?

En la semana se llevó adelante una reunión de intendentes del PJ de Río Segundo con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Dicen que estuvo bien regado, se comió a gusto y el encuentro dejó varios comentarios. Por eso, el informante del peronismo llamó al periodista.

Informante PJ: Hubo encuentro en lo de Manuel…

Periodista: ¿Oficina?

IPJ: No, para nada. Encuentro de dirigentes, el hombre ese tipo de reuniones no las hace en la oficina. Se convoca a la dirigencia, se habla de política y se sacan conclusiones.

P: Bueno, cuente.

IPJ: Un par de mensajes muy claros. El primero, nada de llorar, a laburar. Me parece bien y se lo digo como intendente del interior. Algunos hicieron cara, pero yo lo banco.

P: Anotado.

IPJ: Lo otro, fuerte respaldo de Manuel a Francisco Fortuna. Muy agradecido Manuel de los tiempos del Zurdo Montoya así que, el mensaje quedó claro para varios: con el Fran no se jode.

P: Ok.

IPJ: Y la última, si se oficializa la salida de (Martín) Gill del ministerio de Cooperativas ese lugar se le va a respetar al interior. Eso también quedó claro. Le digo, de pura intuición nomás… anote este nombre: Domingo ‘Mingo’ Benso, el hombre de Devoto. Ese es que el que quieren los despachos con peso en El Panal. Recuerde eso. Abrazo.

El cepo de Soher

La exconcejala Soher El Sukaria, originaria del PRO, asumió en agosto la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual pese a que, cuando fue diputada y el presidente era Alberto Fernández, pedía el cierre del organismo. La contradicción no fue pasada por alto por la mayoría del arco politico opositor (e incluso dialoguista) al actual gobierno de Javier Milei. Ayer, el diputado Pablo Carro, de Unión por la Patria, sumó cuestionamientos.

Informante: Carro es referente del tema Comunicaciones en Diputados, como titular de la Comisión. En ese carácter detectó que El Sukaria "usó las vacantes de cargos directivos del organismo para designar a sus allegados del Pro de Córdoba con escasa experiencia en cuestiones vinculadas a la comunicación, y menos a las tareas de auditoría que se suponía está realizando", según el comunicado donde plasmó el planteo.

Alfil: ¿El cazador cazado, podría decirse?

Informante: Tal cual. En concreto, el diputado denunció que la dirigente nombró como secretario general de organismo a Pablo Steinaker; como director General de Planificación Estratégica e Investigación, a Adolfo Almada; como directora General de Protección de Derechos, a Lucía De Bernardi; y como directora General Administrativa a Edith María Luisa Córdoba. Ah, y según afirmó, también designó como asesor en la máxima categoría A 1 a Emiliano Sebastián Herrera. Todos con sueldos altos.

Alfil: ¿Y el cepo al Estado?

Informante: A esa te la debo.

LLA se lanza como partido nacional

El informante libertario llamó exultante al periodista para contarle sus buenas nuevas.

Periodista: Estimado, déjeme adivinar, me llama para contarme cuál es el próximo paso de los libertarios locales, ¿no?

Informante: No, se equivoca, lo que le voy a contar hoy es de envergadura nacional, porque La Libertad Avanza se lanza como partido político nacional.

P.: A la fresca… qué rápido.

I.: Es que la ley nacional prevé que con tener personería jurídica en cinco distritos ya es suficiente para conseguir la personería partidaria federal. Córdoba es una de las provincias que ya consiguió la personería partidaria, pero está lejos de ser la única.

P.: ¿Va a haber comitiva cordobesa? ¿Cuándo y dónde es el evento?

I.: Volvemos a un lugar lleno de mística libertaria: el Parque Lezama, donde empezó todo. El 28 de este mes. Y claro que va a haber representantes cordobeses.

Festejo primaveral

El dirigente compartió con el periodista la invitación del festejo por el día de la Primavera y del Estudiante en la localidad de Cruz Alta.

Periodista: Le agradezco, pero ya estoy un poco grande para esos bailes…(risas)

Informante: No sabe lo que se pierde. Una de las fiestas más convocantes del interior junto a la de Carlos Paz.

P.: Eh, ¿tanto así?

I.: Sí, así lo dice el intendente Agustín González. En serio, llegan al festejo vecinos de otras localidades del sudeste provincial, incluso del lado de Santa Fe también.

P.: Ah, toda una movida…

I.: ¡Claro! El municipio apuesta fuerte y salen festejos muy lindos.