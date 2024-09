Por Francisco López Giorcelli

El anuncio del veto a la ley de Financiamiento Universitario hizo que el vaso rebalse para la comunidad universitaria que ya se organiza para marchar el próximo 2 de octubre por las calles de todo el país. Los gremios docentes y no docentes ya empezaron con la campaña de convocatoria, pero antes, habrá paro el 26 de septiembre.

Así se confirmó desde los gremios docente y no docente de la UNC que impulsan un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. Dicho paro se prepara como la antesala de lo que será una nueva marcha federal la cual el gobierno de Javier Milei mira de cerca e intenta desarticular o por lo menos quitarle fuerza con un acuerdo salarial antes de la fecha a la que se convoca.

De hecho el jefe de gabinete, Guillermo Francos, convocó a la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) y al ministro Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) a la Casa Rosada para analizar la estrategia de negociación tras el rechazo a la ley. Fueron convocados también el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el polémico subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

La Casa Rosada negocia con los gremios universitarios para acordar un aumento antes de los paros anunciados para el 26 y 27 de septiembre y previo a la marcha federal. Se trata de las organizaciones que nuclea la Confederación General del Trabajo (CGT): SADOP, UDA, AMET y CEA.

El problema para el gobierno es que la mayoría de los docentes universitarios están agremiados en otras organizaciones que no pertenecen a la CGT por lo que es probable que la negociación sea un fracaso rotundo y las calles desborden de gente el próximo 2 de octubre en apoyo a la educación pública y a sus trabajadores.

Distintos funcionarios del Ejecutivo dejaron entrever que están dispuestos a modificar las partidas presupuestarias de Educación en el proyecto del Presupuesto 2025, que comenzará a tratarse en el corto plazo en el Congreso. Incluso sostienen que pueden haber cambios mientras se mantenga el endeble balance fiscal de Caputo.

La Casa Rosada asegura además que vetará de forma completa la Ley de Financiamiento Universitario. La “mesa chica” de Nación está en contra de la actualización de los salarios por la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo que mantendrán el control sobre el salario y los precios “pisando” el primero para “planchar” el segundo.

Mientras tanto hay un sector de diputados que pretende cerrar el congreso el día de la marcha porque temen incidentes. Esta posición la tomaron los famosos “dialoguistas” radicales que parecen marcar la cancha para aprobar el veto de Javier Milei, algo que si se confirma sería un detonante para dentro el partido radical y habría que tener en cuenta su repercusión dentro de las universidades donde el partido tiene llegada a través de Franja Morada la cual hace presión para que el veto no salga.

La fecha elegida por los gremios docentes para salir a las calles no es al azar ya que Javier Milei tiene hasta esta semana para definir si veta la ley de financiamiento universitario. Pero podría sostener el veto a la ley con el respaldo de los cinco radicales que facilitaron la eliminación definitiva de la reforma previsional. Sólo así, el libertario podría garantizar los 86 votos necesarios para que no hubiera dos tercios del recinto que rechacen su decisión de vetar la ley.

En el terreno local ADIUC y la Gremial San Martín a través de FATUN confirmaron que participarán del paro nacional universitario que se realizará este jueves 26 de septiembre. Los docentes y no docentes universitarios no asistirán a los lugares de trabajo y realizarán una concentración en la ex plaza Vélez Sarsfield, a las 11 horas.

Habrá una charla abierta a la comunidad respecto de las implicancias que tendría el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. “Pese a que el impacto fiscal de la medida sería del 0,14% del PBI, fuentes oficiales ratificaron públicamente que será vetada por el Presidente de la Nación” señalaron en un comunicado desde el gremio. Refieren que ese porcentaje no afectaría el objetivo del equilibrio fiscal de Milei.

Aseguran que el presupuesto del año que viene marca un recorte del 34% sobre el presupuesto universitario y del 40% en el CONICET (respecto de 2024), afectando centralmente los salarios. “asigna (la Ley de Presupuesto 2025) la mitad de los recursos solicitados por los rectores de las universidades nacionales para garantizar su normal funcionamiento, y profundiza el deterioro salarial de docentes y no docentes, que alcanzaría niveles mínimos históricos”. dijeron desde ADIUC.

Desde los gremios esperan una gran convocatoria para el próximo 2 de octubre, aunque primero está el paro del próximo jueves, las expectativas crecen, aunque también sucumbe una crítica hacia la dirigencia en cuanto no se proponen más acciones contundentes bajo la idea de “no hacerle el juego a la derecha” un argumento bastante desgastado sobretodo cuando en tiempos donde la “derecha” no gobernaba no hubo una recuperación del salario, por el contrario, hubo un deterioro, algo que si realmente le “hace juego a la derecha”.