Por: Francisco Lopez Giorcelli.



La protesta, convocada frente al Pabellón Argentina, coincidió con la sesión ordinaria del cuerpo y fue parte de un plan de lucha que el gremio viene desarrollando desde hace semanas. Las consignas incluyeron la defensa de la universidad pública, la recomposición salarial para el sector docente e investigador, y la necesidad de frenar el deterioro presupuestario.



Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, tomó la palabra durante la sesión y planteó que “el trabajo docente no puede ser variable de ajuste”, al tiempo que pidió al Consejo una posición institucional más activa. La intervención estuvo acompañada por una presentación formal de la organización gremial.



“Sabemos que hay un compromiso con la universidad pública, pero este es un momento donde se necesita más que preocupación: se necesita decisión política”, expresó Medina.



Pese a las tensiones propias del contexto, el vínculo entre ADIUC y el rector Jhon Boretto se mantiene en buenos términos. Desde el gremio reconocen que ha habido canales de diálogo abiertos y cierta receptividad ante los planteos, aunque también advierten que la gravedad del escenario exige gestos más contundentes.



Por su parte, la gestión rectoral ha reiterado en distintos ámbitos su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y ha acompañado los reclamos impulsados a nivel del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Sin embargo, sectores del claustro docente esperan una postura institucional más visible frente al congelamiento salarial.



Uno de los reclamos centrales sigue siendo la falta de una actualización real de los salarios. Con una inflación interanual superior al 270% y paritarias estancadas, los docentes universitarios han perdido más del 50% de su poder adquisitivo desde diciembre.



Aunque el Ministerio de Capital Humano anunció aumentos escalonados (1,4% durante 3 meses), la mayoría de los gremios del sector considera que no alcanza y exige una negociación seria. La situación es particularmente crítica para quienes se desempeñan en investigación o con dedicaciones exclusivas, que dependen exclusivamente de sus ingresos académicos.



En declaraciones recientes, Boretto insistió en que la UNC está haciendo “un gran esfuerzo para sostener la actividad”, aunque reconoció que las restricciones presupuestarias limitan el margen de maniobra. Por ahora, la gestión prefiere evitar sobreactuaciones y apuesta al trabajo en red con otras universidades para negociar con el Gobierno nacional.



La protesta de este martes se inscribe también en un momento particular dentro del movimiento gremial universitario. ADIUC forma parte del Frente de Asociaciones de Base (FAB), espacio opositor a De Feo (secretario general) dentro de la CONADU, que se prepara para disputar la conducción de la federación en las elecciones previstas para junio.



El FAB impulsa una línea más combativa y de mayor confrontación con el Gobierno, además plantea la necesidad de renovar la estrategia gremial ante lo que consideran “un ajuste sin precedentes". En Córdoba, esa postura se traduce en movilización permanente y articulación con otros sectores de la comunidad universitaria.



“La lucha salarial no puede esperar a que el presupuesto se actualice”, repiten desde ADIUC, donde no descartan profundizar las medidas en las próximas semanas si no hay respuestas concretas.



Retomando lo referido a la intervención en el Honorable Consejo Superior, la protesta concluyó con una asamblea abierta donde se discutieron nuevos pasos del plan de lucha. Entre las resoluciones, se propuso continuar con acciones coordinadas con el movimiento estudiantil y con otros gremios universitarios.



El Gobierno nacional no anunció un refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento por lo que el conflicto está lejos de cerrarse. El principal foco sigue siendo la situación salarial, donde no hay avances significativos, pero en materia presupuestaria la presión es cada vez mayor.



En la UNC, el rectorado encabezado por John Boretto, busca sostener el equilibrio en un escenario cada vez más incierto. Por ahora, lo logra. Pero el malestar crece, y las aulas y las calles lo están haciendo notar.



En una ciudad como Córdoba, donde la vida universitaria atraviesa de lleno el tejido social, cada nuevo capítulo del conflicto docente resuena más allá de los claustros y exige respuestas que ya no pueden postergarse y la presión podría empezar a recaer sobre la Provincia quien podría potenciar el reclamo docente teniendo en cuenta la importancia de la UNC para Córdoba en general.