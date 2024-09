Enroque Corto

Spaccesi 2.0

El informante libertario se mantuvo todo el día en comunicación con el periodista, que le consultó el minuto a minuto de la visita presidencial. Al fin de la jornada, le contó algo más.

Informante Libertario: Escuche, le tengo una yapa.

Periodista: A ver.

I.L.: Es un proyecto, presentado por Spaccesi, para la detección temprana de incendios.

P.: Me interesa.

I.L.: Le doy la versión resumida, y después le paso el proyecto entero. Spaccesi presentó una iniciativa para la detección temprana de incendios a través de satélites, inteligencia artificial y cámaras especiales, aplicando una innovadora técnica para la prevención de incendios forestales.

P.: Ajá… siga.

I.L.: El líder del Partido Libertario explicó que es el método que utilizan países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Grecia, Australia e Indonesia para gestionar mejor los incendios y proteger sus ecosistemas. En concreto, la iniciativa propone aplicar esta tecnología que utiliza imágenes térmicas y de espectroscopía, entre otras, para captar la radiación infrarroja emitida por el calor de un fuego, y es capaz de detectar focos de incendio a partir de 20 metros cuadrados en tiempo real. Cuando se produce un incendio, las temperaturas se disparan, y los satélites pueden localizarlo fácilmente.

P.: Van a darle juego a “Las Fuerzas del Cielo”.

I.L.: Ja, ja. Es una forma de verlo… Pronto va a estar en debate en la Legislatura. Esperemos que llegue a buen puerto.

Passerini relanzó la Línea E

El intendente encabezó ayer el relanzamiento de la línea que llevará a estudiantes a recorrer espacios enfocados al arte, la cultura, el deporte, el ambiente y la ciencia.

Periodista: ¿Cómo es eso?

Informante: La línea E de Tamse está dirigida a alumnos de escuelas, jardines, modalidad de adultos y Parques Educativos.

P.: Ajá.

I.: Es una iniciativa que promueve el acceso a circuitos urbanos mediante tres unidades de transporte de la empresa TAMSE, que han sido renovadas en su diseño y tecnología. Los paseos van a ofrecer 14 destinos como Jardín Botánico, Escuela de la Economía Circular, Estadio Mario Alberto Kempes, Museo del Cuarteto, Museo de la Memoria, entre otros.

Rossi arranca la campaña de afiches en la ciudad

El informante radical andaba de recorrida por las calles de la ciudad cuando se encontró con una serie de afiches que le llamaron la atención. Por eso, llamó urgente al periodista.

Informante Radical: ¿A qué no sabe con qué me encontré en la vía pública?

Periodista: Siempre tan descriptivo, usted…

IR: Bueno, es un cartel entre Magui Olave y Desakata2, que dicen son las bandas del momento.

P: No lo sé, vaya al grano.

IR: Un cartel muy grande de Dante Rossi.

P: ¡El Colorado! ¿Y qué dice? Espere, no estamos en año electoral, ¿o sí?

IR: No, ya lo sé. Pero se adelantó el Colorado, usted vio que es medio pícaro. Y se lo ve sonriente con una frase que dice “Una ciudad mejor empieza hoy”. Directo a la carrera de la intendencia.

P: ¿Y el año que viene nada?

IR: Vio lo que se dice, no hay 2027 sin 2025, así que a lo mejor juega en las dos.

Intendentes indiferentes con Milei

Aunque políticamente la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba fue un gol para el gobernador Martín Llaryora, la visita no conmovió mucho a los intendentes de las zonas afectadas.Informante: Dos intendentes peronistas de Punilla, de zonas muy golpeadas por los incendios, fueron llamativamente distantes para con el presidente Milei. No solo aseguraron no saber nada de su presencia, ayer a la mañana cuando ya estaba claro que el libertario viajaba, sino que tampoco se ilusionaron mucho respecto a algún tipo de ayuda extra.

Alfil: ¿Usted dice que no los conmovió la posibilidad de ver al presidente?

Informante: Exacto. Ambos hablaron con medios de comunicación y se mostraron quejosos y distantes en relación al modelo de Estado Milei. Lejos de la adhesión que muestra Llaryora, por ejemplo.

Alfil: En eso, la postura del gobernador no representa a la dirigencia...

Informante: Al menos, no a todos.