Por Yanina Soria

El ahora ex funcionario municipal, Guillermo Kraisman, imputado por tentativa de robo, amenazas y resistencia a la autoridad, amplió esta semana su declaratoria en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3.

El histórico dirigente de la seccional 12 quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que el domingo 2 de septiembre fuera detenido “in fraganti”, acusado de robar mercadería en un supermercado de zona sur de la Capital. Concretamente, se lo acusa de intentar llevarse sin pagar un blíster de jamón crudo, bondiola, un frasco de cerezas y una lata de atún.

Apenas tomó estado público, la noticia se convirtió en un verdadero escándalo político que salpicó al peronismo en general y a sus principales referentes en particular. Pues, Kraisman se desempeñaba hasta ese momento como director de Asuntos Comunitarios de la Secretaría de Deportes que conduce “Pichi” Campana en el gobierno de Daniel Passerini. Apenas unas horas después del hecho, el intendente lo eyectó del cargo. En rigor de verdad, el autor del “bondiolazo” carga un historial con denuncias de distinta índole y aun así siempre fue apañado por el calor de la política del PJ.

Lo cierto es que, luego de permanecer una semana detenido, Kraisman recuperó la libertad y junto a su abogado, el concejal Diego Casado, se enfocaron en preparar la defensa.

En la ampliación de la declaración que hizo esta semana, el ex funcionario de Passerini contó su versión de lo sucedido; un relato que dista muchísimo de lo descripto por la Policía aquel domingo y por lo que quedó imputado.

El dirigente de la 12 contraatacó: asegura que en el baño del super fue requisado, golpeado y robado por un policía. Además, afirma que le plantaron pruebas como una lata de atún y un frasco de cerezas.

Desde los pasillos de Tribunales II trascendió que la Fiscalía tendría premura por desentenderse de la causa y elevarla a juicio lo antes posible, mientras que, claramente, hay una estrategia dilatoria por parte de Kraisman y su abogado.

Volviendo a la declaración escrita que presentó Kraisman y a la que pudo acceder esta periodista, de arranque le dice al fiscal que, en todo momento, supo que estaba siendo monitoreado y filmado por las cámaras de seguridad del lugar, como así también que había presencia de guardias de seguridad privada. En segundo lugar, declaró que “nunca tuve conciencia ni la voluntad de querer robar ni hurtar ni nada que se le parezca”. Al contrario, agrega que la mujer que lo acompañaba (a quien propuso como testigo) fue quien pagó la mercadería que inicialmente se encontraba en el carro y que incluso, intentó luego abonar el resto de las cosas que fueron objeto de la imputación “pero no la dejaron”, describió.

El video de las cámaras de seguridad del supermercado que se hizo público muestra al ex funcionario en, por lo menos, una actitud sospechosa por lo que esa prueba resulta muy importante en la causa.

Luego, Kraisman se refiere a lo que sucedió, siempre según su versión, en el baño del supermercado.

“Yo ingresé al supermercado Mariano Max, solicité una botella de whisky una persona de seguridad de sexo femenino y cuando me encontraba por abonar en la caja, se me acercó la misma y me invitó a abrirme la campera. Lo hice sin resistencia dentro del Supermercado, acto seguido me invitó a ir al baño y el policía que estaba allí de rango sargento comenzó a decirme: ´rata, garca, sos vivo, esto te va a costar´”, dice.

“De manera continua comenzó a propinarme golpes de puños en mi cara y patadas en mi cuerpo. Fui desvestido por parte de este policía quien junto a la femenina y el masculino de seguridad privada me golpearon en mi rostro y en la cabeza”, agregó tras describir que “me sacaron el reloj, el cinto, una campera negra y cuando me quisieron llevar el dinero por un valor de pesos ciento setenta mil ($170.000), allí comenzó otra discusión. El policía como no me encontró nada en el baño, se puso muy violento y me pusieron varios elementos que yo no los había retirado. Me plantaron pruebas falsas como un frasco de cerezas que dicen que les tire y eso no es verdad al igual que una lata de atún”, puntualizó.

La defensa de Kraisman, pidió que se citen a dos testigos, la mujer que supuestamente acompañaba al imputado el día del hecho y a un hombre que habría presenciado la situación en el baño.