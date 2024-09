Escuela para la pobreza

Por Javier Boher

Se acerca noviembre y es tiempo de empezar a organizar el fin de año en la escuela. Al menos en el secundario es el momento en el que hay que revisar notas y dar oportunidades para levantar el promedio.

Quedan 10 semanas de clases, porque en diciembre ya no se ponen notas (aunque formalmente deberíamos hacerlo, las burocracias necesitan sus tiempos). En mi caso, me quedan ocho lunes, por un feriado y un asueto. Desde el primer día de clases pasaron 30 semanas, pero entre feriados y cambios de actividades solo tuvimos 20 lunes con clases. Así, a final del año no vamos a haber tenido clases el 30% de los lunes.

La educación argentina está en crisis, lo que cualquiera puede constatar dentro del aula, pero también yendo a hacer las compras o escuchando a la gente en la calle. Se ve menos cultura general y dificultades para comprender textos o hacer operaciones matemáticas sencillas. La escuela va perdiendo importancia para la gente, por lo que queda poca gente que la defienda en su estado actual y mucha menos que pretenda un cambio para mejor. Es en ese contexto de desdibujamiento de la institución escolar en el que se presenta un dato que hace aún más difíciles las cosas. Según las cifras conocidas ayer, el 66,1% de los menores de 14 años es pobre. En cada aula de 30 alumnos hay 20 que viven en casas en las que no llegan a cubrir la canasta básica total (a la que le faltan muchas cosas como para considerar que está completa).

Como en este país las cosas siempre pueden ser peores, todo eso confluye con una profunda crisis económica que va de la mano de un fuerte ajuste del gasto público que afecta especialmente a la educación.

Según algunas estimaciones, del análisis del presupuesto se desprende una reducción del dinero destinado a educación por un 38% en términos reales.

El enfoque del gobierno nacional está claro: hay que reducir el gasto público y dejar que las provincias se hagan cargo de las cosas que formalmente les corresponden. Aunque el ministro Caputo matizó posteriormente las afirmaciones, el presidente Milei le pidió a los gobernadores que ajusten el gasto de las provincias por el monto de 60 mil millones de dólares. ¿Van a recortar en las cuevas de ñoquis, en los antros de cultura, género, deporte y turismo, o en educación? Lamentablemente todos sabemos cuál es la respuesta más probable a esa pregunta.

Hay que volver a pensar en la escuela y en el lugar que la sociedad le quiere dar. Se debe definir si se quiere una guardería, un comedor, un lugar al que se asiste porque es obligatorio o si va a ser una herramienta para la construcción de ciudadanía.

La escuela puede ser -como lo fue en algún momento- la última red de contención para miles de niños en todo el país. Puede ser el comedor que les garantice la comida, el dispensario en el que les enseñen hábitos de higiene, la plaza en la que se diviertan, el club en el que practiquen deporte y el lugar en el que les festejen el cumpleaños o se preocupen por su salud emocional. Hoy tiene dificultades para hacerlo, por falta de presupuesto y por la pérdida de la vocación entre los docentes.

La obsesión sarmientina por la educación estaba ligada al combate de la pobreza, a la construcción de ciudadanía y civilidad y a la búsqueda de prosperidad. No era un fin en sí mismo, sino una herramienta de transformación individual y social. Así se pasó de un país de analfabetos a uno de educación primaria universal que llegaba a todo el país en un cuarto de siglo.

Hoy, cuando más hace falta una escuela que contenga a los chicos pobres y los ayude a ponerse objetivos en la vida, se recorta el presupuesto y se profundiza la conflictividad. Pobres y brutos, el peor destino para Argentina.