Por Julieta Fernández

“Soy el candidato que expresa el interior productivo y el federalismo”, dijo el gobernador Juan Schiaretti en el marco de su última visita a la Capital Alterna. Esta vez, con un tono de campaña aún más pronunciado que sus visitas anteriores. El precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País incluso brindó una conferencia de prensa en el sum del Centro Cívico que duró aproximadamente media hora. Entre los presentes se encontraba el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez; el ministro de Vinculación Comunitaria, Paulo Cassinerio; el diputado nacional (y candidato a diputado) Carlos Gutiérrez; el legislador Francisco Fortuna; el intendente Juan Manuel Llamosas; entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Además de anunciar la licitación del primer tramo de la Circunvalación de Río Cuarto (que fue presentada por Martín Llaryora en el tramo final de la campaña provincial), el gobernador desarrolló su idea de gobierno de coalición que estaría dispuesto a conformar con Juntos por el Cambio. Aunque evitó polemizar con Patricia Bullrich -quien cuestionó que Schiaretti hable de acordar con JpC “justo antes de las elecciones en Córdoba Capital-, el precandidato de Hacemos remarcó que la idea de gobierno de coalición había sido trabajada antes del cronograma electoral de las PASO con algunos sectores del radicalismo y del PRO de Horacio Rodríguez Larreta. “Pero hubo sectores que expresan la grieta como Macri y Bullrich que se opusieron a este acuerdo”, señaló Schiaretti.

“Nosotros habíamos establecido hasta puntos de un programa de gobierno común. Por eso planteamos que, después de la primera vuelta, nuestra voluntad es armar un gobierno de coalición con quienes coincidan con nosotros y dejar atrás la maldita grieta que tanto daño hace”, dijo el precandidato a presidente en conferencia de prensa. “Dijeron que habíamos planteado la necesidad de un gobierno de coalición para lograr que Cambiemos pierda en Córdoba. Nada más lejos de eso”, enfatizó Schiaretti al ser consultado por las recientes expresiones de la precandidata de JpC, Patricia Bullrich.

Nación, el blanco de las críticas

En consonancia con lo planteado por Horacio Rodríguez Larreta en su paso por la región hace una semana, Schiaretti también apuntó sus cañones al gobierno nacional y, en particular, a la gestión de obra pública por parte de Nación. Consideró que, en Córdoba, “el gobierno kirchnerista no está invirtiendo”. “Es otra expresión más del fracaso del gobierno kirchnerista y de cómo discrimina a nuestra Córdoba”, opinó el mandatario y prometió que, en caso de ser electo presidente, terminará las obras en marcha (como la autovía Río Cuarto-Holmberg y la autopista San Francisco - Córdoba) y planteó: “Como presidente, voy a impulsar que toda la Ruta 158 sea autovía y que la Ruta 7 en el sur también lo sea”.

En relación al anuncio de la circunvalación de Río Cuarto -cuyo primer tramo concluiría a mediados del año próximo-, abarcará las rutas 36, A005, Ruta 8 y Ruta 158. Schiaretti volvió a apuntar a Nación al referirse a la obra cuya licitación fue anunciada ayer: “La mayor parte de la Circunvalación también es responsabilidad de Nación porque está a la vera de la ruta nacional pero si esperamos que los distintos gobiernos nacionales la hagan, no la vamos a tener nunca”. La crítica por la gestión de obras de Nación también salpicó al gobierno de Mauricio Macri a partir del estado de la autopista San Francisco - Córdoba. “La firmamos en enero del 2016. Nosotros hicimos el 30% que nos correspondía por acuerdo y ni Macri ni Fernández la terminaron”, dijo el gobernador.

Promesas al agro

En la previa a su encuentro con autoridades de la Sociedad Rural local y empresarios de la región, Schiaretti prometió eliminar los derechos de exportación de manera gradual. “Va a significar la corrección de la estructura impositiva y sacarle de encima el pie al campo, que es uno de los sectores que tiene mayor productividad en el país”, dijo el mandatario. En la reunión que tuvo con el sector agropecuario (entre los que se encontraban empresarios como Roberto Urquía), Schiaretti reiteró su plan de gobierno de coalición nacional, sus propuestas destinadas al agro y reiteró lo planteado previamente en el Centro Cívico: “Les pido que me apoyen con su voto para ser candidato a presidente”.

La derrota en el departamento

Al ser consultado sobre el resultado de Hacemos Unidos en la ciudad, Schiaretti consideró que el gobernador electo, Martín Llaryora “no era muy conocido en algunas partes del interior de la provincia”. No obstante, sostuvo que antes del sanfrancisquense “nunca un intendente de Córdoba, en ejercicio, fue electo gobernador”. “Martín no podía desatender sus funciones y no tuvo la posibilidad de hacerse conocer tanto y la gente vota a quien conoce. Pero siempre decimos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Donde lo conocen a Martín, lo votaron. No tenemos ningún reclamo de cómo votó la gente del departamento Río Cuarto u otros departamentos del sur”, manifestó el precandidato a presidente.