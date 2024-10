Por Carolina Biedermann

En la tarde de ayer la Casa Radical estuvo de fiesta y se recuperó la liturgia rojiblanca. Al ritmo de redoblantes y colmada de correligionarios asumieron las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical luego de una interna conflictiva que terminó en acuerdo entre las listas Más Radicalismo y Generación X. Que coronó precisamente a Marcos Ferrer como el nuevo conductor del partido en la provincia con el gran desafío de lograr la unidad boina blanca.

El intendente de Río Tercero llegó a la sede partidaria a las 19.30 hs, escoltado por el diputado Rodrigo De Loredo y el invitado especial de la noche, Maximiliano Pullaro. El gobernador de Santa Fe llegó a Córdoba para reunirse con el gobernador de Córdoba en el marco de una reunión de la Región Centro y, ante la ausencia de Martín Llaryora, la anfitriona en El Panal fue la vicegobernadora Myrian Prunotto, todo un mensaje de cara a lo que sucedería horas más tarde en Nueva Córdoba.

El acto empezó con la lectura del acta de proclamación de autoridades, iniciando por la Juventud Radical y la asunción de Héctor Mignola, luego con la proclamación de autoridades provinciales de mayores, encabezada por Ferrer en la presidencia y tras ello por los departamentales.

En el medio de un marco decorado por banderas de Marea Radical y del propio De Loredo, líder de ese núcleo interno dentro del radicalismo cordobés.

Cambio de mando

Con pocos aplausos y mucho silencio, subió al estrado Marcos Carasso para dejar la presidencia del partido. El hombre de General Cabrera que, con su afiliación radical, se sumó al esquema del juecismo para trabajar en el Tribunal de Cuentas provincial.

En su discurso, Carasso dijo: “para nosotros este es un día muy importante porque los que hacemos de la institucionalidad una bandera, el recambio de autoridades es muy importante para la democracia de Córdoba y para el país”. Tras ello, llegó el momento de Ferrer.

El intendente de Río Tercero fue el encargado de cerrar el acto y así se coronó como el nuevo presidente de la UCR. Alentado por De Loredo, Soledad Carrizo y la también riotercerense Gabriela Brouwer de Koning, tres de los cuatro diputados nacionales que tiene el radicalismo. El cuarto es Luis Picat, quien decidió no asistir al acto y fue duramente criticado por el titular de la Juventud Radical en su discurso.

Ferrer inició con un mensaje a Prunotto por su gestión en la Unicameral y por haber cruzado el charco hacia el peronismo, diciendo que ha perdido el rumbo. “Terminamos el proceso interno, ha sido largo. No ha sido fácil. Acá, en esta casa, está la Unión Cívica Radical unida, que nos llevará a la posibilidad de volver a gobernar la provincia de Córdoba. No es fácil estar unidos, unidad no es uniformidad, es armonía en la diversidad”, dijo.

Luego citó una frase de su amigo Enrique ‘Coti’ Nosiglia, quien estaba presente y pidió “volver a entender que somos una familia. A la familia se la cuida. El adversario está afuera”, destacó y sostuvo que “tampoco es nuevo que el peronismo nos quiera intervenir la UCR, y que se quieran meter”.

Los extrapartidarios y los ‘problemas técnicos’

Las notas destacadas en la vieja casona de Nueva Córdoba estuvieron con la presencia de los extrapartidarios y los videos que se utilizaron para los saludos de ocasión. Entre ellos, el del senador Luis Juez, uno de los líderes de la oposición cordobesa con quien Ferrer tiene profundas diferencias. Sobre todo, en el último tiempo.

En un video, el líder del Frente Cívico dijo: “nos quieren separar, pero seguiremos unidos”.

Mientras que, otros que mandaron videos para acompañar a Ferrer fueron el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el presidente de la UCR Nacional, el senador Martín Lousteau. Lo curioso de esto fue que, así como el referente nacional de Javier Bee Sellares pudo exponer su respaldo en el video sin inconvenientes, el material del referente del radicalismo porteño no se pudo ver y desde la organización adujeron “problemas técnicos”.

Sobre este episodio, entre los presentes mencionaron “menos mal que no lo pasaron porque lo iban a linchar”.

En tanto, quienes sí estuvieron, aunque lógicamente no hablaron fueron los legisladores provinciales de la oposición como el juecista Walter Nostrala, Rodrigo Agrelo y Gregorio Hernández Maqueda.

Sin embargo, la palabra más aguardada fue la de Pullaro. “Bienvenido Pullaro, de la invencible provincia de Santa Fe, dijo De Loredo cuando lo recibió. “Muestra que la UCR está viva y que es una alternativa de poder en cada uno de los distritos de la República Argentina”, devolvió y sostuvo que “en este proceso institucional mostramos la fuerza que tiene un partido político”.

De Loredo, por su parte, dijo que “es el comienzo del fin de 25 años de peronismo en Córdoba, de esta última gestión y la peor versión del peronismo”. “Arranca un camino que nos va a encontrar con tres desafíos muy concretos: primero, una plataforma que enamore y que diga cuánto mejor va a vivir la gente de Córdoba, en cómo vamos a resolver los problemas de seguridad, salud, educación. Segundo: la digitalización de nuestra praxis política, y por último, mantener una coalición unificada que debemos liderar”, destacó.

Más Radicalismo adelantó que no asistiría al acto pero finalmente hubo presencias. Estuvieron Pablo Farías, quien asumirá en la conducción de la capital. También dijo presente la concejala Veronica Garade Paneta y Virginia Giorcelli, miembro de la junta electoral, de la línea mestrista.