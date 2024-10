Enroque corto

Mudanza completa al nuevo edificio

Los que están de mudanza son los concejales de la capital cordobesa. Ayer, varios estaban entre la marcha, la mudanza, los llamados… hasta que uno le contó todo al periodista.

Informante Concejo: Oiga, ¿no tendrá una caja por ahí?

Periodista: ¿Caja? ¿Para qué?

IC: Digo, como ustedes estuvieron de mudanza hace poco, ahora nos toca a nosotros.

P: Pero la de ustedes va por etapas.

IC: Eso es cierto. Aunque ahora ya nos vamos definitivamente. Todo listo, están las computadoras, el mobiliario, ya conocemos nuestras nuevas oficinas.

P: Bien, entonces.

IC: Sí. Por eso no habrá sesión ni este jueves, como así tampoco el próximo. Asueto legislativo. Igual, a estar atentos por cualquier cosa. Le mando un abrazo.

Canto asume en el Concejo Deliberante

Hay novedades en Colón porque el exintendente de Saldán, Cayetano Canto, asume como concejal hoy. Por eso, el informante del departamento llamó urgente al periodista.

Informante Colón: Hay novedades en la zona, atento a eso…

Periodista: ¡Epa! Tanto tiempo, me llama la atención el llamado.

IC: Mañana (por hoy) asume ‘el Pollero’ Canto en el Concejo Deliberante y hay máxima tensión.

P: Me imagino.

IC: El tema es así, el hombre asume porque la actual gestión de la intendenta Carolina Crístori no representa la mayoría de la voluntad del pueblo que voto el año pasado la continuidad de un proyecto que todos trabajamos durante ocho años y terminó el 10 de diciembre del 2023.

P: Qué contundente.

IC: Es que sí. Las nuevas autoridades que asumieron y decidieron darle su propia impronta que no tiene nada que ver con Canto. No es normal que renuncie todo el directorio de Salud.

P: No. ¿Pero, y lo de él con la denuncia y demás?

IC: Hay una presentación del abogado de Canto que habla de la trazabilidad fiscal de todos los bienes del exintendente y de su familia. Quédese tranquilo que eso se va a aclarar.

P: Si usted lo dice…

Dos semanas en suspenso

El informante del concejo llamó al periodista, que se sorprendió de escucharlo el día previo a la sesión.

Periodista: Estimado, que raro escucharlo hoy (por ayer), siempre espero su llamado los jueves, para contarme como anduvo la sesión.

Informante: Sí, los estoy llamando para decirle que no espere mi llamada este jueves, ni el que viene. No va a haber sesión.

P.: ¿Por? ¿Vacaciones adelantadas?

I.: No, no. Mudanza. Nos mudamos definitivamente al nuevo edificio, y en el interin no vamos sesionar.

P.: Que suerte la suya… déjeme algún dato al menos.

I.: Le dejo. Esta semana, en las comisiones de Legislación General y de Economía, quedó aprobado la iniciativa para que el Orfeo puede cambiar de destino, sin desmantelar el estadio, que es un activo que la ciudad no quiere perder. En el complejo se van a instalar oficinas que van a ser utilizadas, mayoritariamente, para emplazar consultorios médicos.

Passerini y Viola lanzan nuevo CPC

Hoy finalmente se inaugura el CPC de barrio General Paz, el número 17 de la ciudad, ubicado en la esquina de Catamarca y Coronel Pringles. La Municipalidad de Córdoba estima que el impacto de la política llegará a más de 40 mil vecinos.

Informante: El acto protocolar va a ser a las 19:30 y estará encabezado por el Intendente Daniel Passerini y el Secretario de Participación Ciudadana y Juventud, Juan Domingo Viola, el funcionario a cargo de los CPC.

Alfil: Muy interesante. ¿Quién será el director?

I: Siempre preguntado eso los periodistas. Por ahora no tendrá director, no se apure. Le cuento la info de servicio. Atención al público de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. En una primera etapa, en el CPC General Paz habrá Mesa de Entrada, Registro Civil, oficina para Licencia de Conducir, de Recursos Tributarios, un Punto Vecinón, un Nodo Joven y el Área de Deporte. También funcionarán dependencias del Tribunal de Faltas, Área Social y Punto Mujer.

A: Arranca completo ¿eh?

I: Obvio, qué creía.

Una ayuda a memoria para Mogetta

El ex funcionario cordobés ahora secretario de Transporte del gobierno de Javier Milei recibió varias críticas del peronismo provincial por los fuertes recortes en esa área.

Informante: Entre ellos, saltó la ex legisladora Tania Kyshakevych.

Periodista: Ups, ¿y qué dijo?

I.: Le recordó cuando era funcionario provincial, peronista y progresista, o algo parecido. Al menos, apoyaba la idea de un gobierno presente, algo que la gestión libertaria rechaza. Le dedicó un tuit.

P.: Lea nomás.

I.: “Te acordas (a Mogetta) cuando hablabas de gobierno presente, de transporte gratis y finalizabas con las manitos haciendo así (emoji de dedos en “V”). Por las dudas acá te recuerdo., dijo la ex legisladora y adjuntó un tuit del propio funcionario de allá por el 2022 cuando era secretario de Transporte, pero del gobierno de Juan Schiaretti.

P.: ¿Y qué decía?

I.: “Acompañamos al ministerio de Salud en la ampliación del Programa provincial de protección n de la embarazada y su bebé. Entre los beneficios ampliados se encuentra el transporte libre y gratuito para las embarazadas, tanto en el interior como en la Capital. Gobierno presente (emoji dedos en “V”).