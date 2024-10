Enroque Corto

Siciliano en territorio “enemigo”

El informante del peronismo se cruzó con el periodista el fin de semana y en un clima de mucha distensión. Demasiado relajados por el contexto, ambos se contaron cosas o como dicen algunos ‘cambiaron figuritas’.

Informante Peronista: Lo veo divirtiéndose…

Periodista: Yo a usted también.

IP: No entremos en detalles porque no se puede hablar tanto con la música. Pero vamos con un par de datos.

P: A ver…

IP: Lo habrá visto a (Miguel) Siciliano de gira por el departamento Colón.

P: ¿Territorio “enemigo”?

IP: Mmm… a eso lo dijo usted.

P: Bueno.

IP: Se armó un lindo acto, estuvimos con muchos compañeros, algunos de la zona como el amigo y compañero, Gustavo Brandán. Mire, pusimos una bandera gigante que decía ‘Martín Llaryora Conducción’. Por las dudas a alguna se le olvide el temita.

P: Después el malo soy yo.

IP: No sé, le digo.

P: Ah, si lo ve a Siciliano dígale que ojo con el micrófono abierto en la sesión. El miércoles pasado se escuchó un insulto clarito a un legislador peronista de otra bancada.

IP: No fue para tanto.

¿Faltó?

El informante peronista llamó al periodista para conversar de política mientras hacía el fuego para el asado del domingo. El tema de charla, el acto por el Día de La Lealtad, en el Club San Vicente.

Periodista: Y… ¿con qué sensación se fue el jueves?

Informante: ¿El jueves? Con ninguna… yo estoy entre los muchos que no fuimos.

P.: ¿No me diga? ¿Por qué?

I.: Por temás varios… la convocatoria no vino de donde tenía que venir, para empezar. Y en estas cosas es mejor que llamen los que tiene que llamar. Pero, además… no sentimos que sean momentos para que nos vengan a cantar la marcha… usted sabe de qué hablo…

P.: Bueno… sí, se conoce cuál es el marco. Pero no deja de ser el 17 de Octubre. No es una fecha menor para ustedes, los peronistas.

I.: Es importante que las banderas no se conviertan en una excusa. En una coartada. Hay muchos que lo sentimos así… Pero la verdad es que no me quiero enojar, asique mejor lo dejo y sigo con esto…

Pasó Llaryora por Marcos Juárez

El gobernador Martín Llaryora estuvo en la ciudad del sudeste provincial el viernes pasado. Llevó anuncios en el marco de un doble festejo local: la celebración del 25 aniversario del Centro Universitario y los 137 años de Marcos Juárez

Informante: Anunció que se construirá una sede regional de la Universidad Provincial (UPC), con el propósito de jerarquizará la educación superior y fomentar el desarrollo productivo, cultural y tecnológico en la región.

Periodista: ¿Quiénes estuvieron?

I.: Obviamente la intendenta anfitriona, Sara Majorel, y el ministro Pedro Dellarosa. Pero a los que quedaron medio pagando fueron los peronistas locales.

P.: ¿Por?

I.: Y porque no tienen vela en este entierro. Quedaron totalmente relegados desde que se perdió la ciudad y desde que Dellarossa pasó a jugar en el Partido Cordobés. ¿Quién es oficialismo, quién es oposición en la ciudad? Está todo mezclado ahora. Nadie sabe qué pasará cuando haya que pelear nuevamente en las municipales, es una gran incógnita.