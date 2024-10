Con Alesandri y Estévez, se lanza la mesa “Cristina, presidenta” (del PJ)

Por Yanina Soria

En tiempo de descuento de cara al proceso de interna partidaria previsto para próximo 17 de noviembre y en un marco de crecientes tensiones luego de que la Junta Electoral del PJ rechazara ayer la lista de Ricardo Quintela y dejara en pie sólo la que encabeza la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), el cristinismo cordobés pone primera hoy.

Mientras la línea “Federales, un grito de corazón” denuncia irregularidades en la validación de la candidatura del gobernador riojano y la de su lista, hoy habrá un acto en la ciudad de Córdoba donde se presentará la mesa “Primero la Patria” en apoyo a la dos veces presidenta de la Nación como titular del Partido Justicialista.

La convocatoria del encuentro que tendrá lugar esta tarde en el Club Social y Deportivo 25 de Mayo es amplia y participan La Cámpora, representantes del sindicalismo local, refrentes históricos del PJ Córdoba, diputados, movimientos sociales, militantes, entre otros. La idea, dicen, es conformar la mesa de trabajo y organizar el proceso en el territorio para encarar las elecciones que, hasta ayer, seguían en pie. Luego, como parte de la organización de trabajo, se avanzarán con las mesas promotoras en la que se abordará el padrón, se buscarán los afiliados y se acercará la propuesta que encabeza la CFK. Se trata de una acción que el cristinismo está desarrollando en todo el territorio nacional.

Una de los datos sobresalientes de la jornada en la Capital cordobesa, será la participación conjunta de quienes fueron compañeros de fórmula en las elecciones provinciales del año pasado por el peronismo cristinista, el legislador Federico Alesandri y la diputada Gabriela Estévez. Sucede que concluido ese proceso que terminó dándole una banca legislativa a Creo (la versión local de Unión por la Patria), cada dirigente siguió con su hoja de ruta. Ahora se vuelven a encontrar en la lista de Cristina, como candidatos a consejeros, Alesandri en el número 34 y Estévez en el casillero 55.

La parlamentaria representa a La Cámpora en Córdoba y el ex intendente de Embalse es el único peronista disidente en la Legislatura de Córdoba; uno de los más críticos del Partido Cordobés que construye el gobernador Martín Llaryora.

Precisamente, frente a la decisión del mandatario provincial y su antecesor, el ex candidato presidencial Juan Schiaretti, de no jugar la interna nacional y declarar al PJ Córdoba prescindente por entender que, en realidad, la interna que se disputa es la de la provincia de Buenos Aires, Alesandri hizo público su alineamiento detrás de la figura de la ex vicepresidenta con quien tiene llegada directa.

De hecho, hace apenas unos días, cuando se conoció la decisión (que causó sorpresa) de que CKF le pelearía la interna a Quintela, el legislador y el intendente de Leones, Fabián “Pipi” Francioni se reunieron con la candidata en el Instituto Patria en Buenos Aires.

Allí, le manifestaron su apoyo y se comprometieron a trabajar para “Primero la Patria” en el que quizá sea el territorio más hostil para el kirchnerismo. En aquel momento, Francioni había aclarado que trabajarían desde adentro del PJ marcando clara distancia con La Cámpora Córdoba (Estévez). Sin embargo, como ya se señaló, la diputada y legislador provincial compartirán hoy el acto. Francioni, en cambio, no estará presente; esgrimió razones laborales.

“Nos parece que la interna no tiene mucho sentido por cómo está planteada, pero sí que tiene un fuerte contenido político si nosotros salimos con Cristina en la conducción. Porque entendemos que es la única que se le puede parar a Milei frente a otros proyectos que no tienen entidad. No tiene entidad lo de Schiaretti, lo de Macri… los únicos que podemos poner un freno a la destrucción de Milei, si generamos un programa y una reorganización es el peronismo… y ojalá que podamos votar”, dijo Alesandri.

Hoy asistirán al acto de lanzamiento también el diputado Pablo Carro, dirigentes como Haidé Giri, referentes del PJ histórico de la Capital cordobesa, representantes del sindicalismo y de los movimientos sociales de Córdoba. Bien vale apuntar que en esta interna, otros dirigentes históricos del peronismo cordobés como Carlos Caserio y Olga Riutort juegan para el gobernador de La Rioja.

Axel, con apoyo cordobés

Organizaciones nacionales y populares de Córdoba, firmaron un documento de apoyo al gobernador Axel Kicillof, ratificaron la necesidad de una reorganización para enfrentar a Javier Milei y el cordobesismo. “Brindamos nuestro respaldo a la gestión gubernamental y política al compañero Axel Kicillof, entendiendo que es uno de los principales estandartes de oposición al proyecto que encara el libertarismo de derecha en Argentina y que traza una perspectiva política de salida a la destrucción de la Nación que vivimos; por ello nos expresamos como ‘Espacios nacionales y populares de Córdoba con Kicillof´ en apoyo a la figura política colectiva que encara el Gobernador de Provincia de Buenos Aires”, dijeron, entre otras organizaciones, Colectivo Más Democracia, Unidad Ciudadana Cosquín, Peronismo con Kicillof, Partido Nuevo Encuentro, Frente Vamos, Foro Solidario Córdoba, Frente Federal de los Pueblos, Militancia Secc. 14, Foro por la Libertad la Democracia y los DDHH, APDH regional Río Tercero.