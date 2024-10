Quiénes suenan para la cuota de “extranjeros” en la lista de Llaryora

Por Yanina Soria

Del mar de especulaciones que sobrevuelan las mesas de café de la dirigencia peronista cordobesa de cara al ´25, quizá exista hoy una primera certeza: la lista se armará con Partido Cordobés.

Hoy nadie imagina una nómina de candidatos puro PJ sin presencia de extrapartidarios en los primeros lugares; los “externos” que, en definitiva, le dan sustento desde las formas al proyecto del nuevo cordobesismo que talla personalmente el gobernador Martín Llaryora, tendrán una cuota de representación en la boleta que viene.

Por lo menos uno de los cinco primeros renglones del listado que patrocinará el mandatario provincial llevará estampado el nombre de alguno de los “extranjeros” que forman parte de la estructura oficialista.

De algún modo, Llaryora debe revalidar su apuesta transversal que colocó a foráneos en la primera línea del Gobierno provincial y que tanto recelo genera todavía hacia el interior del propio peronismo.

En las altas y bajas que preliminarmente se analizan camino a las legislativas del año próximo, por ahora, todo indica que el ex gobernador Juan Schiaretti no será candidato y que reservará sus energías para el partido más grande: el del ´27.

Naturalmente, la baja de la figura más taquillera con la que cuenta el oficialismo provincial cambia la perspectiva de un Hacemos Unidos por Córdoba que deberá salir a construir un candidato/a competitivo para hacer una elección digna. Se sabe, en el historial del PJ cordobés, los comicios de medio término nunca fueron su plato fuerte y los objetivos reales pasan por la instancia provincial.

Y si bien en esta Argentina tan fluctuante hablar del ´25 supone casi hacer futurología, el tablero electoral ya muestra en la zona de precalentamiento a un radicalismo provincial empoderado tras el cambio de autoridades; a un Frente Cívico dispuesto a mover si es necesario y a un jugador libertario que llegará a la compulsa con la potencia de un Presidente que rompió los moldes de la política argentina. Ante ese combo más alguna otra oferta peronista (cristinista y/o massista) se enfrentará el cordobesismo.

Sin Schiaretti en la cancha, entonces la cabeza de lista puede quedar para cualquiera.

Por lo pronto, el oficialismo empezó a mostrar al presidente de la bancada de Hacemos en la Legislatura, Miguel Siciliano. Con un rol de altísimo perfil dentro del recinto y con activa participación en las estrategias legislativas de cada miércoles, el capitalino recorre desde hace algunas semanas el interior provincial.

Por otro lado, el nombre del actual ministro de Gobierno y ex vicegobernador, Manuel Calvo, siempre resuena para integrar la lista de Diputados. El llaryorismo cuela en ese análisis el nombre de uno puro como es el del diputado Ignacio García Aresca a quien se le termina el mandato.

En cualquier caso, serían candidatos necesariamente apalancados en la figura de Llaryora.

Lo cierto es que, sacando a los puro peronistas, de inmediato asoma en la superficie el nombre de la actual vicegobernadora, Myriam Prunotto. Si bien la radical ya hizo saber su deseo de quedarse donde está, en política quien tiene la lapicera, manda. Sólo basta recordar la resistencia inicial que ofreció Llaryora al proyecto de Schiaretti para llevarlo como candidato a intendente de la Capital en el ´19; dos años antes, debió dejar la vicegobernación precisamente para encabezar la lista de Diputados de Unión por Córdoba allá por el 2017.

Otro de los extrapartidarios que suena en esa rosca es Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Con una vidriera nacional e internacional envidiable para cualquier peronista con proyección, el ex presidente del PRO está al frente de la agencia de las “buenas noticias”. Desde el lugar que, originalmente, iba a ocupar Facundo Torres, hoy presidente provisorio de la Legislatura, Capitani no sólo recorre la provincia de punta a punta, sino que además teje lazos con intendentes que no son del palo PJ tributando al Partido Cordobés de Llaryora. Desde el Panal le valoran “ser un caminador” y hay quienes le ponen fichas para representar al segmento de aliados que integran hoy Hacemos Unidos. Concretamente al PRO; pues Javier Pretto está más volcado al juego municipal y el actual ministro de Producción, Pedro Dellarossa, al menos por ahora, no asoma entre los mencionados.

Por otro lado, el nombre del actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, también surge cada tanto en el lote de posibles candidatos. Pese a ocupar una de las carteras más complejas del gobierno y ser blanco de fuertes críticas por parte de la oposición, el ex candidato a intendente es uno de los ministros más activos del gabinete y con alto perfil. Sin embargo, pausar la función a quien es la máxima autoridad encargada de velar por la seguridad de la provincia para ponerlo en campaña, podría resultar una jugada arriesgada para Llaryora y su gestión.