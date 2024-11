“Decidimos eliminar de nuestro código tributario 88 tasas que los vecinos pagaban para tener servicios de distintas áreas. En definitiva, estamos haciendo que los vecinos dejen de pagar al Estado aquello que ya están financiando desde otras tasas y servicios. Es la eliminación de tasas más importante en los últimos 20 años”, anunció Guillermo De Rivas en el Salón Blanco Municipal, luego de señalar que junto a su equipo “van a honrar la palabra” en relación al descuento a contribuyentes cumplidores que sería de entre un 20% y un 30% (y de un 40% para quienes realicen el pago anual).

En concreto, el Presupuesto 2025 será de más de $173.600 millones e implica un 119% de incremento en relación al 2024. Este dato evidencia que la secretaría de Economía no se guió por la inflación proyectada por el gobierno nacional en el Presupuesto Nacional (18,3%). El concejal Guillermo Natali (La Fuerza del Imperio del Sur) consideró que se trató de un presupuesto “modesto y acorde a los tiempos que corren” y consideró que el porcentaje de incremento asignado “es correcto”. “No hay que pensar en lo que supuestamente va a pasar en el 2025 sino tener en cuenta lo que pasó en el 2024 para encontrar un porcentaje adecuado”, opinó.

Sobre la eliminación de algunas tasas, el edil nazarista (quien formó parte de las dos gestiones de Llamosas), resaltó que “habrá que hacer un análisis para ver si es posible que esa quita se pueda sustituir con otros ingresos para que el Municipio de Río Cuarto vuelva a tener equilibrio fiscal y no el déficit que tuvimos en los últimos meses”. Cabe resaltar que el informe del segundo trimestre del año arrojó un déficit de casi $2 mil millones y que, a comienzos de este mes, el Municipio tomó deuda en letras (autorizado por el Concejo Deliberante) por $2800 millones.

La quita de tasas prevista para el 2025 incluye, por ejemplo, lo que respecta a la ocupación de la vía pública, el registro de manipulación de alimentos y abonos del Registro Civil, como la inscripción de un matrimonio o de una defunción. El intendente también anunció que se incrementará en un 300% la rémora inmobiliaria para los propietarios de grandes superficies “que especulan y no les interesa desarrollar para que Río Cuarto crezca de manera armónica”. De Rivas agregó que se incorporarán 800 hectáreas al padrón inmobiliario que actualmente no están abonando por las prestaciones municipales. “El que recibe servicios del Municipio, debe pagar por ellos. A la vez, continuaremos con la exenciones para aquellos que no pueden hacerlo”, manifestó el intendente.

El jefe del bloque Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile, aseguró estar de acuerdo con “que paguen más los que más tienen y que se simplifiquen las tasas municipales para que el Estado sea menos burocrático”. “Por supuesto, hay que estudiar bien el presupuesto para dar una discusión sería”, dijo el edil al finalizar el acto de presentación. En tanto, el jefe del bloque del Partido Libertario, Mario Lamberghini, destacó la eliminación de 88 tasas municipales “para que el vecino viva más libre” y la incorporación de zonas que reciben beneficios del Municipio y no están tributando. “Se respiran aires nuevos en el país, en la Provincia y por supuesto en Río Cuarto. El equilibrio fiscal y la autonomía financiera son fundamentales”, consideró Lamberghini.

En torno al eje “Ciudad centrada en las personas”, De Rivas destacó el desarrollo del Centro de Adicciones (iniciativa que cuenta con el apoyo del gobierno provincial), así como también el programa de adultos mayores y $1700 millones destinados a programas de participación (como el Presupuesto Participativo y Ojos en Alerta). En cuanto a obras públicas, mencionó que se prevé la construcción de 100 cuadras de cordón cuneta y la intervención de otras 100 cuadras con pavimentación, repavimentación y/o adoquinado, además de la compra de tierra para la venta de lotes a valores subsidiados. En torno a la seguridad, De Rivas aseguró que se invertirá un 400% más que en el 2024 “para generar acciones que permitan a los riocuartenses vivir más tranquilos”.

El mandatario no profundizó sobre el eje Transporte pero dijo que “se destinarán los recursos necesarios para mejorar el sistema durante el primer semestre del año que viene”. Sobre el cierre de la presentación, De Rivas lanzó un guiño a los jefes de los bloques opositores (Gabriel Abrile, Franco Miranda y Mario Lamberghini). “Agradezco las distintas visiones que tienen los bloques en el Concejo y estamos abiertos a discutirlo. Queremos escucharlos. Sabemos que podemos tener miradas distintas. Esta es la nuestra pero puede haber aportes, discusiones. Siempre en el marco de la democracia, en nuestro Concejo Deliberante”, dijo el intendente.