Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Lunes difícil en Evolución RC

El periodista consultaba con su informante en el radicalismo riocuartense para preguntarle sobre las sensaciones que dejó el resultado desfavorable en Córdoba capital.

Periodista: No lo quise molestar el domingo, para darle tiempo a ver lo que pasaba con el post derrota en capital.

Informante: Yo estoy joya, pero hay gente muy golpeada por lo que pasó. Imagínese que el domingo temprano llegaban mensajes que hablaban de una victoria segura, ya tiraban hashtags y se preparaba toda la fiesta. Es más, hubo gente de la ciudad que fiscalizó en Córdoba para de Loredo.

P: ¿Gente de Evolución?

I: ¡Y sí! Ellos estuvieron todos allá desde temprano, pero muchos empezaban a tomar viaje pasado el mediodía para sumarse a los festejos. Seguro hubo gente que se pegó la vuelta o prefirió tomarse una birra en algún bar de Güemes para sacarse el mal trago y no haberse hecho el viaje en vano.

P: Para no haber viajado “al pedo”, ¿no?

I: Sí. No sé por qué le salió decir eso. Quizá fue que estaba muy abrumado por la derrota. Se comió el amague, como todos.

P: ¿Y cómo arrancó el lunes?

I: He leído algunos gritos de aliento para lo que viene, que son las nacionales y también la interna. Pero mayormente vi a gente esquivando el saludo porque se venían las preguntas y gastadas. Ola de memes y risotadas en el Concejo Deliberante. Lunes muy difícil, pero hay que recuperarse rápido. El ritmo del calendario electoral no te da tiempo para respiros ni descansos, aunque esta derrota de Evolución también puede repercutir en lo local.

P: ¿Por qué?

I: Después del papelón en Capital, no los van a ver con los mismos ojos acá. Gonzalo Parodi tiene a su gente, pero no es lo mismo contar con el apoyo de Rodrigo de Loredo antes del domingo que ahora. Ojo que también deja en claro algunas cosas: las internas fortalecen y las encuestas mienten. Teléfono para Gabriel Abrile.

Subidos a la “passerinineta”

En diálogo con el militante peronista, el periodista se ponía al tanto de los saludos y congratulaciones de dirigentes locales al intendente electo de Córdoba, Daniel Passerini.

Periodista: ¿Se festejó lo de capital? Noté cierta tibieza.

Militante: Pero no fueron elecciones locales y Córdoba queda lejos en muchas cosas. Pero no coincido con usted, porque vi algunas felicitaciones de dirigentes de la ciudad.

P: ¿Quiénes?

M: Me compartieron el mensaje de Mercedes Novaira (secretaria de Educación de Río Cuarto) que trabajó para el equipo de Passerini desde el Centro Cívico, cuando Daniel era ministro de Desarrollo Social. Compartió un mensaje muy sentido y dijo que los cordobeses ahora tendrán a un intendente con “olor a barrio”. Le digo, es uno de los pocos mensajes que leí de gente vinculada a la Municipalidad. El otro fue de un schiarettista, Darío Fuentes.

P: ¿Qué dijo el presidente del Concejo?

M: Subió foto de cuando estuvo reunido con él y metió un mensaje bastante genérico. Casi elaborado con una Inteligencia Artificial (risas). Eso sí, dejó en claro que se quiere subir a la “passerinineta”. Otros, como Novaira, están subidos desde antes.

P: ¿Y cuál es el análisis político de esto?

M: Que si no tiene vínculo con Passerini ni (Martín) Llaryora, cualquier dejo de felicitación o festejo queda como gesto forzado o está motivado por un único fin: la supervivencia. Saben que se viene un cordobesismo muy distinto. Aunque nadie quiere quedarse fuera, deberán tener lo necesario para adaptarse a los cambios.

“La única victoria”

El informante de la región llegaba a la cronista luego de los comicios que tuvieron lugar el día de ayer.

Informante: ¡Qué tema esto de la elección en Capital! La verdad que dejó unas cuantas líneas para analizar y ni hablar de todos los títulos que hubo. Se habrán entretenido bastante ustedes…

Periodista: Me tocó enfocarme más en las elecciones de los municipios de la zona, pero obviamente seguí lo que pasaba en Córdoba.

I: Bueno, de la zona creo que no hay mucho que discutir. El gran perdedor fue Juntos por el Cambio. Bien lo de “Cacho” Graziano en Reducción pero, en el resto, no pudieron festejar nada. Igual, no son los únicos así…

P: ¿Por qué lo dice?

I: Hay un fenómeno que a veces me cuesta entender y es que hay candidatos que van con el sello de Hacemos por Córdoba pero con algún que otro “pasado K”, entonces los kirchneristas pueden, de alguna manera, celebrar también en esas localidades. Pero lo cierto es que el triunfo (o derrota) se le adjudica a HpC. Pero ojo, Los Cisnes fue la excepción…

P: Lo único que supe es que el candidato ganador es fruto de una alianza interesante. Radicalismo y el Partido Solidario, que está en el Frente de Todos.

I: No tenía el detalle de qué partido era pero sí de que hubo cierto festejo kirchnerista. Algunos de Río Cuarto viajaron hasta allá y el datito extra es que son del Frente Patria Grande, de la línea de (Juan) Grabois. De hecho, están recorriendo bastante la región.







Terceras fuerzas ¿desmotivadas?

La cronista llegaba al analista político para consultarle su opinión respecto de la elección municipal del año que viene.

Periodista: Debe estar agotado pero imagino que hay mucho para desandar de lo del domingo en Capital. Y más pensando en el escenario del año que viene en Río Cuarto.

Analista: No quiero sacar conclusiones apresuradas sino termino haciendo lo mismo que la gente de la que me quejo (risas). Mucho intento de nacionalizar resultados o de querer trasladar ciertas lecturas por parte de los medios nacionales. En eso entra la gente que subestima a Javier Milei, por ejemplo. Yo no creo que su elección nacional sea tan mala como lo que se ha visto en algunas provincias o municipios. Eso sí, creo que en general puede haber cierta desmotivación de los que aspiren a ser terceras fuerzas, si me lo pregunta por Río Cuarto…

P: Hace rato que no sigo el movimiento de los libertarios locales. Calculo que alguna actividad habrá antes de las PASO.

A: Supongo que sí. Ahora, el tema de las elecciones del año que viene va a estar interesante. ¿Será un escenario tan polarizado como el que se vio en Capital? ¿O seguirá habiendo un margen interesante para una tercera fuerza? Cuando uno escucha que hay algunos espacios con intención de armar algo, no se imagina menos de 4 o 5 fuerzas que quieren disputar ese lugar. ¿Cómo le irá a los libertarios?

P: En 2020 hubo dos expresiones que se presentaron. La Ucedé por un lado y el Partido Libertario por otro.

A: De más está decir que, si quieren una performance aceptable, tendrán que ir unidos. Y no descarte que no busquen aliados en otro lado. Todo el mundo lo niega pero en una de esas se ponen pragmáticos y se suman a alguna alianza interesante. O invitan a alguien a sumarse. Alguien que todavía mida. Nunca se sabe…