Enroque Corto

Sigue en pausa

El periodista llamó al informante gremial para preguntarle qué había salido de la reunión entre el Suoem y la Municipalidad en el Ministerio de Trabajo. No encontró demasiadas novedades.

Informante: Amigo, ya me imagino por qué me llama.

Periodista: No era tan difícil de adivinar… ¿qué pasó con la audiencia entre el Suoem y la Municipalidad?

I.: Ja, ja… ya le dije que no tuviera grandes expectativas. Las conciliaciones no son para arreglar conflictos, son para estirarlos. Y eso es lo que tengo para contarle hasta ahora. En la audiencia las partes volvieron a plantear sus posiciones, que no han cambiado en nada, y se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, donde vuelven a reunirse.

P.: Nada de nada entonces…

I.: Es tiempo. Saque las cuentas: desde que arrancó el conflicto el municipio no liquida horas módulo, por el quite de colaboración… alguien debería agarrar una calculadora y fijarse cuánta plata va ahorrando la muni con eso… Y a eso agregue que, si la siguen estirando, la liquidación de los sueldos de noviembre, que se hace cerca del 20 de cada mes, va a terminar saliendo también sin aumento… Al final, todo esto va a haber servido para hacer tiempo hasta que acabe el año, y el aumento que firme la Municipalidad lo va a terminar financiando con las horas módulo que no pagó durante el conflicto…

Euforia de Cossar por la inflación de Milei

El que estuvo muy contento ayer con los números de la inflación que anunció el Gobierno nacional fue el exlegislador radical, Marcelo Cossar. Por lo que el informante de la UCR llamó eufórico al periodista.

Informante Radical: Disculpe que lo moleste, ¿tendrá un minuto?

Periodista: Pero, cuánto protocolo. No hace falta, ¿cómo anda?

IR: Acá estamos, chochos. ¿Vio la inflación?

P: Sí, 2,4% octubre. La más baja desde noviembre del 2021.

IR: Así es. ¡Qué informado! Igual, escuche. Usted no puede olvidarse de esto.

P: ¿De qué?

IR: Del primer radical que bancó al León…

P: ¿?

IR: ¡Marcelo Cossar! Capocha fue el primero que le dio un voto de confianza el año pasado cuando muchos todavía dudaban. Uno que la vio. Ahí le mando una foto de los dos, Marcelo lo pudo conocer el otro día en la Mediterránea. Acuérdese, ¡el que la vio antes fue Capocha!

Lucha y Rock en la UNC

Distintas organizaciones que forman parte de la Universidad Nacional de Córdoba, no se olvidan de la crisis que atraviesa y continúan en lucha.

"Juntos por Derecho" organizó un festival en defensa de la educación pública. En esta ocasión acompañó al movimiento el "Pato Fontanet", cantante de la ex banda Callejeros, quien firmó remeras para sortear entre las personas que forman parte de las redes de esta organización.

Juntos por Derecho son la representación estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNC.

Cordobés en la cúpula del Episcopado

El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para el trienio 2024-2027. Hay un cordobés bien arriba entre las autoridades eclesiales.

Informante: Bien cercano al Papa Francisco, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y recientemente ordenado cardenal por Berglogio, quedó segundo en orden de autoridad. Y monseñor Daniel Fernández, obispo de Jujuy, en la vicepresidencia segunda.

Alfil: Iglesia federal que le dicen.

Informante: Así es, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, fue elegido secretario general de la Comisión Episcopal Argentina.