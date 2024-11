Enroque Corto

Homenaje al Pato Maqueda

Se llevó a cabo en la Legislatura un homenaje al juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, que a fin de año se jubila por edad sin posibilidad de extender sus funciones.

Informante: Lindo homenaje al cordobés Maqueda organizado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, con la excusa de los 30 años de la reforma constitucional del 94, de la cual el "Pato" fue convencional constituyente. Alfil: ¿Quienes fueron? Informante: Mucha gente: los miembros del TSJ, el ministro de Justicia, el intendente Daniel Passerini, el juez federal Sánchez Torres, la diputada Natalia de la Sota, legisladores, funcionarios. Alfil: Van a extrañar mucho a Maqueda en la Corte. Informante: Y, tener un teléfono amigo siempre es bueno.

¿Enojos por la designación del apoderado en la UCR?

El periodista cruzaba el centro en el caluroso mediodía del miércoles hasta que en medio de la peatonal se cruzó con un viejo amigo. Que, al parecer, tenía muchas novedades.

Informante Radical: ¿Tiene tiempo para un café?

Periodista: Por supuesto. Mejor una gaseosa.

IR: Como quiera, conversemos un rato.

P: ¿Qué cuenta?

IR: Se enteró de la última, me imagino.

P: ¿Cuál de todas las “últimas”?

IR: Y, dicen que algunos siguen con la cara larga en el partido por cómo se decidieron las autoridades.

P: Eh, pero tienen que soltar. Ya está.

IR: Es lo que digo, deben soltar. Me dicen que en los pasillos de la Unicameral se escuchó algún lamento de Esteban Bría porque no fue elegido apoderado del radicalismo y pusieron a Juan Manuel Mocoroa. ¿Se acuerda? Hombre de Aguad durante la gestión de Macri y socio de Juan Manuel Galli, designado por Karina Milei como subsecretario Legal en la Secretaría General de la Presidencia.

P: Ajá.

IR: Bueno, Mocoroa es que el se quedó con la firma ante la Justicia Electoral. Ah, y le digo una más, ojo a los que empiezan a cambiar las pecheras dentro del radicalismo. Que jugaban antes para algunos y ahora lo hacen para otros. Le digo eso, la gaseosa la invito yo.

Estévez le contestó a Llaryora

Las declaraciones del gobernador Martín Llaryora referidas a la actual titular del PJ Nacional, generaron la reacción de la camporista Gabriela Estévez.

Informante: Bueno, habrá leído o escuchado que el gobernador Llaryora dijo que Cristina (Fernández de Kirchner) atrasa y que con su reaparición terminó siendo funcional al presidente Javier Milei.

Periodista: Sí, lo leí.

I.: Quien salió al cruce de esas declaraciones fue la diputada Gabriela Estévez.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Pidió un diccionario para el gobernador.

P.: ¿Por?

I.: Según ella, confunde atraso con progreso. “Con Cristina Fernández Córdoba batía récords en producción, la industria automotriz funcionaba al máximo de sus capacidades. El gobierno de Cristina -y el de Néstor-, fue determinante para la realización de la autopista Córdoba – Rosario”. Y así enumeró los beneficios que Córdoba recibió durante la gestión y, en cambio, lo acusó de bancar a un gobierno que está llevando al país a una de las “peores crisis”. Y remató con otra cosa.

P.: ¿Con qué?

I.: Dijo que “ojalá el PJ de Córdoba recupere la voluntad de diálogo de José Manuel De La Sota porque cada vez se está alejando más del peronismo”.

Paritaria empantanada

El periodista llamó a su informante gremial, con la expectativa de saber qué había pasado en la segunda reunión entre el Ejecutivo y el Suoem en el Ministerio de Trabajo.

Informante: Estimado, ¿quiere saber si hubo acuerdo?

Periodista: No espero tanto, pero al menos que me cuente si hubo oferta.

I.: No hubo nada. Seguimos en foja cero. Lo único que le puedo decir, es que hubo algunas declaraciones del intendente. Que, si me pregunta, dan a entender que la cosa viene para largo.

P.: Me las perdí, ¿Qué dijo?

I.: Le paso un textual: “Nosotros gobernamos para los cordobeses. Nosotros entendimos siempre que los conflictos se resuelven siempre en una mesa de diálogo, y no en la calle ni con violencia. Y obviamente hay una realidad que nos excede a todos. La situación económica de la Argentina no es responsabilidad de la gestión provincial ni de la gestión municipal. Y eso lo sabe toda la gente. Nosotros tenemos que administrar recursos, y la nación ha quitado muchísimos recursos a las provincias y a los municipios. Y todo este enorme ajuste que se está haciendo para bajar la inflación tiene consecuencias en la actividad económica. Hay caída de la recaudación provincial, hay caída de la recaudación municipal, ha caída de la coparticipación, y a la vez se nos han incrementado muchas obligaciones sociales y en materia de salud, en donde el Estado Nacional se retiró, y hoy todo queda bajo nuestra responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que administrar la plata para todos los cordobeses. No hay recursos, y tenemos que ofrecer cifras razonables. La discusión está ahí. Confío en que, a través del diálogo, y con toda la voluntad que estamos poniendo, esto debería solucionarse. Y si no se soluciona de inmediato, hay que seguir dialogando, pero el conflicto en la calle y la violencia verbal nunca ayudó a nada”.

P.: En menos palabras, responsabiliza a la nación por la caída de la recaudación y el repliegue en los servicios públicos, y avisa que, si no se resuelve el conflicto en lo inmediato, habrá que seguir hablando… No son palabras que hagan pensar en que la fumata blanca está cerca…

I.: No, no… ya veremos…