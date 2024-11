Por Yanina Soria

El ´25 será una parada difícil para el peronismo cordobés que, de antemano, repite en voz alta que nunca las elecciones de medio término fueron su plato fuerte. Repasan el historial que muestra importantes derrotas en las legislativas y, dos años después, triunfos contundentes en las provinciales.

Con ese patrón pretenden auto convencerse que el objetivo real para el año que viene no pasará por ganar sino, más bien, por perder pero dignamente. Eso quiere decir pelear por el segundo lugar en la provincia donde gobiernan desde hace 25 años. Sin embargo, cuando todavía falta una eternidad para conocer cómo quedará armado el rompecabezas electoral, algunos elementos permiten suponer que esa compulsa será especialmente compleja para el PJ. El factor Milei y cómo jugará en suelo mediterráneo es la primera y gran variable. En segundo lugar, la ausencia en la boleta del nombre más taquillero que todavía conserva el peronismo provincial como es el del ex gobernador Juan Schiaretti obliga al oficialismo a agudizar su olfato y a probar con otros nombres.

Como la lapicera estará repartida entre Llaryora y Schiaretti, habrá que buscar cierto consenso. Desde el entorno del ex mandatario aseguran, incluso, que Schiaretti pondrá al candidato número 1. Un hombre, e insisten con Osvaldo Giordano. Segundo, apuntan a la vicegobernadora Myrian Prunotto, y luego el listado seguiría con algún otro hombre que defina el gobernador. En cambio, en la versión llaryorista de toda esta historia la lista arranca con un nombre puesto por quien conduce hoy El Panal; Manuel Calvo, Miguel Siciliano e Ignacio García Aresca, tallan en el top one de las posibilidades.

Es curioso porque, más allá de los nombres masculinos que se mencionan, tanto del lado del schiarettismo como del llaryorismo, pareciera haber cierta coincidencia en torno a dos figuras femeninas: por un lado, consenso para que esté estampado el nombre de la vicegobernadora radical en los primeros lugares (pese a que ella ya dejó trascender que no querría dejar su cargo); mientras que, por el contrario, la figura de la diputada Natalia de la Sota no aparece hoy en esos primeros borradores. La parlamentaria que encabezó el tramo a la Cámara Baja en el 2021 con altísimo perfil, pareciera no contar hoy con los avales suficientes de los máximos conductores del espacio oficialista para volver a ser candidata. Su voto disidente muchas veces respecto al resto de los cordobesistas y su postura intransigente frente a ciertas pretensiones de la Rosada convalidadas por el cordobesismo, marcaron distancia con el Panal.

Aun así, la parlamentaria que el año próximo concluye su periodo ya hizo saber que buscará repetir mandato y que será con la lista del peronismo cordobés; espacio al que se aferra pese a los matices que representa.

La dirigente entiende que, precisamente, ser hoy una voz disonante dentro del cordobesismo pero sobre todo opositora desde el minuto cero al proyecto del presidente Javier Milei, es un activo que la militancia puro PJ valora y espera ver representado en la boleta. Cuando todo hace presuponer que la nómina con la que Hacemos jugará el ´25 tendrá un fuerte componente de Partido Cordobés, De la Sota espera ocupar un lugar en el tramo más competitivo.

Para eso, más allá de que las conversaciones informales con el oficialismo provincial, la diputada intensificó una agenda de reuniones con distintos sectores peronistas pero también con otros que destacan su mirada frente al proyecto libertario y coinciden con la preocupación que este modelo genera, más allá de la euforia financiera del momento.

Por eso, en las últimas horas se la vio, por ejemplo, con Betiana Cabrera Fasolis del movimiento Libres del Sur o con Leticia Medina secretaria general de la CTA Córdoba; desde su entorno aseguran que existen fluidos contactos con intendentes, legisladores y dirigentes de la Capital y el interior que comenzará a recorrer nuevamente desde los próximos días, y que no encuentran hoy representación dentro del esquema cordobesista. Allí apuntará para darle mayor volumen a esa construcción de quienes creen que es necesario plantear matices dentro del nuevo cordobesismo.