Enroque Corto

IL: Porque el oficialismo no da los cinco minutos de reconsideración, la oposición dice que siguen sin dejarlos hablar, y todo va a seguir igual de enquilombado. Le mando un abrazo.

IL: Lo dijo usted, no yo. Igual, hay enojo.

IL: Claro, pero como no asistió el jefe del bloque radical Matías Gvozdenovich, le cedió el lugar a ella y si entró.

P: ¿Y eso? ¿No era que no entraba por la figura del interbloque que no existe y demás?

IL: Sí, todo rápido hoy. Vamos a ver si tenemos suerte y no nos quedamos hasta tarde. Pero le cuento, la que entró a Labor fue la radical Alejandra Ferrero.

IL: ¿A qué no sabe quién entró a Labor Parlamentaria?

Informante: No. Esta en España, disertando. Estuvieron Llaryora y Pullaro y Caputo. Es para el financiamiento de los bloques B y C del Acueducto Paraná – Córdoba. Este crédito internacional por 100 millones de dólares permitirá dar continuidad a la mega obra del Acueducto interprovincial, la cual ya se encuentra en plena ejecución en su bloque A, con el financiamiento del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe por otros 50 millones de dólares.

Informante: El Fondo Saudí financiará con 100 millones de dólares los bloques B y C de la obra. Fue clave el visto bueno del gobierno nacional y el compromiso de las provincias, que permite dar continuidad a los trabajos que beneficiarán a más de 400 mil habitantes.

En su rol de secretario nacional de Turismo, Ambiente y Deportes, el ex kirchnerista Daniel Scioli está en Córdoba.

Otro día de movilización y asambleas del Suoem, ¿y?

Ayer volvió a ser un caos la Ciudad por las marchas del Suoem, además de las movilizaciones del SEP y la manifestación del Polo Obrero. Por un poco de todo esto, el informante habló con el periodista.

Informante: ¡Cuántas marchas! ¿No?

Periodista: Un poquito mucho, ¿no cree?

I: Es la época del año también, algunas cuestiones no resueltas, los gremios presionan…

P: Los funcionarios no reaccionan…

I: Un poco de todo, es cierto. Ah, antes de que se enoje, ¿sabía que hubo un asado entre los dos popes?

P: ¿El de Provincia y el de Municipalidad?

I: Sí, pero no los funcionarios, ¡los gremialistas! Cuentan, tome esto con pinzas, que hubo un asado entre Rubén Daniele y Sergio Castro.

P: ¡Epa!

I: Ah, y lo de Daniele en la asamblea fue con lo mismo. Dijo que “va a durar todo lo que tenga que durar”, agregó que podrían pasar las fiestas de fin de año en la explanada de la Municipalidad y dijo que esperaron a Sergio Lorenzatti, el secretario de Economía, y ni mú che.

P: Mmmm…

I: Ah, también le dedicó un párrafo a Juan Domingo Viola por las elecciones de los delegados y las noches de los museos.

P: Ajá.

I: Y Viola le contestó por Twitter.

P: ¡¿Por Twitter?! Usted me está diciendo que dentro de un Municipio del que no se conoce nada acerca de la manera en la que se lleva la negociación, un funcionario le contesto ¡por redes!

I: Bueno, no se enoje. No es tarea de Viola esa negociación. Eso depende de otros que al parecer no están haciendo nada. O están haciendo muy poco. Le mando un abrazo.