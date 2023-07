Massa llega a Córdoba y le camina el territorio a Schiaretti

Por Yanina Soria

Mientras el gobernador Juan Schiaretti sale de Córdoba para comenzar a recorrer con mayor intensidad algunos puntos del interior del país, el ministro de Economía nacional con traje de precandidato presidencial, Sergio Massa, planea aterrizar en Córdoba para activar en persona la campaña de cara al 13 de agosto.

Pues el renovador ya tiene en la provincia mediterránea una estructura política en marcha que le trabajará electoramente y que aspira a arrimarle nuevos dirigentes del PJ local. Hoy, en ese espacio conviven referentes de gen K puro con peronismo provincial orgánico, mucho de origen delasotista.

Si bien todavía la agenda con la que bajará no está cerrada, en principio, la idea es que el próximo martes pise suelo mediterráneo para hacer Capital y algo del interior. Claro, todo quedará sujeto a lo que su actividad como titular de la cartera económica nacional le permita moverse; pues, Massa claramente tiene otras urgencias para resolver antes.

Tal como informó Alfil, la semana pasada pasaron por Córdoba dos de los armadores del referente del Frente Renovador, Juan José Alvarez y el diputado nacional Carlos Selva, para reunirse con la mesa política local que, entre otros, integran el intendente de Leones Fabian Francioni; su par de Villa María Martín Gill; Edgar Bruno de Canals; el funcionario nacional de Transporte, Marcos Farina; su par nacional Juan Manuel Escudero; la legisladora provincial, Tania Kyshakevych. También participó del encuentro la diputada que encabeza la lista de legisladores por Córdoba de Unión por la Patria, Gabriela Estévez.

Mientras se define la grilla y el orden de actividades, se espera que Massa haga primero medios en Córdoba y luego alguna recorrida barrial. También está previsto que asista a la localidad de Monte Cristo, concretamente a la fábrica de mosaicos Blangino. En principio también podría visitar las comunas San Roque y General Cabrera, para cerrar la jornada en la ciudad de Leones. La idea es concluir allí en una cena con empresarios, productores, dirigentes, entre otros.

El candidato de Unión por la Patria estuvo ayer en la provincia de Santiago del Estero donde hizo una autocrítica y pidió “disculpas” a los votantes del Frente de Todos por las promesas incumplidas por la actual administración nacional. Allí participó de un plenario con el gobernador aliado Gerardo Zamora en una foto que, obviamente, no podrá repetir en Córdoba. En menos de tres semanas se medirá en las urnas con Schiaretti, y hay plena confianza en el Panal respecto al candidato del oficialismo nacional.

Después del doble triunfo del cordobesismo, Schiaretti espera que su provincia le dé un nuevo respaldo, esta vez, en las PASO por lo que Massa -dicen- no representa para el peronismo provincial una amenaza en este primer tiempo electoral. Desde Hacemos Unidos creen que todo lo que lleve sello kirchnerista en Córdoba, no terminará de cuajar.

Pese a la expectativa de algunos peronistas de que, más temprano que tarde, el cordobesismo le devuelva el guiño que el ministro candidato les hizo el domingo tras el triunfo de Daniel Passerini en la Capital, el gobernador electo Martín Llaryora ya dejó en claro que el juego nacional de Hacemos Unidos por Córdoba es con y a través de Schiaretti. Y así será hasta las generales.

Pues, el actual intendente de la ciudad más importante del interior del país no esconde sus ambiciones que traspasan los límites de la provincia de Córdoba, por lo que Massa representa generacionalmente -según dicen desde su entorno- un virtual competidor en del universo justicialista. Llaryora se imagina en el futuro cercano como un dirigente con ascendencia en el rearmado del peronismo nacional no K.

Lo cierto es que, cerrado el cronograma electoral provincial, el titular del Palacio 6 de Julio redireccionará ahora toda la energía política de Hacemos Unidos hacia la campaña nacional del Schiaretti. Cómo se señaló ayer desde estas páginas, Llaryora necesita que Córdoba se inserte en el tablero nacional con la mayor potencia posible y para eso, el gobernador debe obtener el mejor resultado que pueda en estas elecciones.

Y en ese sentido, el mayor desafío que tendrán en la provincia será, quizá, motorizar a todos los intendentes y jefes comunales del interior entre los que todavía resuena el resultado adverso del 25 de junio en muchos departamentos. Hay descontento con Schiaretti por la mno habilitación de la re re y por haber coqueteado con “los pituquitos de Recoleta” (Larreta) en plena campaña provincial, entre otros pases de factura que todavía le hacen.

De hecho, ayer la legisladora y ex candidata a intendenta de Deán Funes, Tania Kyshakevych expresó en Twitter: “Mi límite son los pituquitos de Recoleta, pero veo que para el gobernador no hay límites. ¡Conmigo no cuente! Sergio Massa, presidente”.

Este malestar es el que provoca que varios intendentes se hayan arrimado a Massa aunque avisen que no militarán la lista que encabeza Estévez pero sí la del schiarettista Carlos Gutiérrez, como por ejemplo, Edgar Bruno, el jefe comunal de Canals, departamento Unión, que le dio a Llaryora este año el primer escenario de triunfo en el interior al que se subió a festejar en el marcos del plan “domingos felices”.