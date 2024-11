Enroque Corto

Optimismo (y mesura) por la seguridad del Boca-Vélez

Esta noche se juega en el Kempes el partido por Copa Argentina entre Boca y Vélez, con ambas hinchadas. Como es costumbre en Córdoba. Ayer hubo presentación de los funcionarios provinciales y un hecho bastante particular en la tarde, en el hotel que se aloja Boca.

Funcionario Provincial: Impresionante la fiesta del fútbol que se viene en Córdoba.

Periodista: ¡Cuánto entusiasmo!

FP: No es para menos. Le cuento rápido, hoy (por ayer) estuvo la presentación por parte de las autoridades provinciales, estuvieron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el de Turismo, Darío Capitani; y el hombre del Cosedepro, Marcelo Frossasco.

P: Bien.

FP: La verdad es que sí, pero el entusiasmo en El Panal se produjo por una imagen en la puerta del hotel en el que se concentra Boca.

P: ¿Qué pasó?

FP: Escuche bien… todos los hinchas de Boca, con banderas, camisetas… todo, y pasó un hincha con la camiseta de River por el medio de todos. ¡Cómo si nada! Eso pasa en Córdoba únicamente. Igual, por las dudas y para no confiarse, mañana desde las primeras horas estará el ministro Quinteros supervisando el ingreso de los hinchas de Boca para el partido en la ruta nacional n° 9.

P: Me parece bien.

FP: Sí, otro gesto con Patricia Bullrich y la confirmación de que no está autorizado a ingresar Rafa Di Zeo. Eso es para que algunos sigan hablando, le mando un abrazo.

Contra Rufeil

Donde hubo movimiento fue en el Concejo Deliberante de La Calera por una iniciativa en contra del legislador provincial Rodrigo Rufeil. Por eso, el informante de La Calera llamó al periodista.

Informante La Calera: No sabe lo que acaba de pasar…

Periodista: Y, no… cuente.

ILC: Por unanimidad se aprobó el repudio en contra del exintendente y actual legislador provincial Rodrigo Rufeil.

P: ¿Por?

ILC: ¡¿Cómo ‘por’?! Por la abstención en el momento de votar en la Unicameral por la eliminación del peaje de La Calera.

P: ¡Cierto!

ILC: Todo ocurrió porque en comisión se aprobaron por unanimidad dos proyectos presentados por el bloque oficialista de Juntos por la Calera, relacionados de distintas maneras con el peaje y el conflicto por el reclamo de los vecinos que solicitan su eliminación o eximición de pago. El primero de ellos fue un exhorto a la empresa Camino de las Sierras S.A. solicitando información sobre las inversiones en infraestructura vial, mantenimiento de la ruta y seguridad vial. Y la cosa se puso picante cuando se trató el segundo proyecto, también presentado por el oficialismo, una declaración de repudio a Rodrigo Rufeil por su abstención en la votación.

Presupuesto: Spaccesi se despega

El periodista habló con su informante legislativo, que le quería dejar un dato.

Informante: Amigo, ¿está siguiendo el tema del Presupuesto?

Periodista: Estimado, lo estoy siguiendo como puedo. Me contaron que acaba de ser aprobado por la Comisión de Economía en el Concejo.

I.: Estamos hablando de cosas distintas. Yo le hablo del presupuesto provincial, no del municipal.

P.: Tiene razón… bueno, dígame igual, ¿qué me quería contar?

I.: Le adelanto esto: Spaccesi, que suele votar con le oficialismo, esta vez no lo va a haber. Al libertario no le gustó nada el Presupuesto que mandó el Centro Cívico. Entiende que no se está aggiornando al reclamo de estos tiempos, y que no hay una reducción de la presión impositiva. Asique, que no cuenten con su voto.

P.: Me sirve el dato. Mañana lo llamo y me cuenta un poco más.