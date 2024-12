Por Julieta Fernández

En los últimos meses, el gobernador Martín Llaryora tuvo varias acciones tendientes a ponderar los cuatro departamentos del sur. Cabe recordar que, en las elecciones provinciales, el mandatario ganó en el departamento Roque Sáenz Peña (donde recientemente inauguró el acueducto más grande de la provincia y realizó diversos anuncios de obras y programas) pero perdió frente a Luis Juez en Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman. Llaryora se metió al barro en las únicas dos instancias electorales del 2024: los comicios municipales de Río Cuarto y los de General Deheza.

En la Capital Alterna, el gobernador apostó sus fichas al candidato de Llamosas en un escenario complejo y con un PJ dividido. La jugada le salió bien y garantizó un tercer mandato consecutivo del PJ en Río Cuarto. En la localidad del departamento Juárez Celman, Llaryora respaldó abiertamente al candidato de Alternativa Vecinal y entonces intendente interino, Eduardo Pizzi. El PJ y la UCR no se presentaron en dicha contienda y Pizzi venció cómodamente a sus adversarios (Partido Libertario y Proyecto Joven). De esta manera, el “Partido Cordobés” sumó otra pata del vecinalismo a la coalición.

La encuesta realizada por Cognitio Analytics indica que la gestión provincial tendría un 70,5% de aprobación, mientras que el gobierno nacional alcanzaría un 61,3% de imagen positiva. En relación a la imagen negativa, el gobierno de Javier Milei alcanza el 34,3% en el Gran Río Cuarto, mientras que el gobierno de Martín Llaryora cosecha un 21,7%. Según informó Puntal, se trató de una muestra de 550 casos del Gran Río Cuarto y el sondeo se realizó en el mes de noviembre de manera presencial. El margen de error sería del 4,65%.

En cuanto a la medición de la imagen de los dirigentes en particular, Milei mantiene un buen porcentaje de imagen positiva (54,9%) pero Llaryora lo superaría (cosecha el 60%). En cuanto al porcentaje de imagen negativa, el presidente tiene un 36,9%, mientras que Llaryora alcanza el 24,9%. Por su parte, en el Gran Rio Cuarto, el senador Luis Juez tiene un 48,4% de imagen positiva y un 34,1% de imagen negativa. El diputado Rodrigo de Loredo alcanza el 34,9% de imagen positiva contra un 16,1% de rechazo pero un elevado nivel de desconocimiento (49%). Cabe destacar que el ex gobernador y ex candidato a presidente, Juan Schiaretti, es el que cosecha los mejores resultados en cuanto a imagen positiva (68,2%). Su imagen negativa es de un 26,3% en el Gran Río Cuarto.

En el 2025, el gran rival de Hacemos Unidos será La Libertad Avanza, que también busca fortalecer su presencia en el departamento pese a que no precisaron de una gran estructura para pintar la región de violeta en las elecciones presidenciales. Según el sondeo de Cognitio, la intención de voto de cara a las legislativas del 2025 seguiría estando en favor del oficialismo nacional, con un 36% y el PJ de Córdoba tendría un 24%. Además, una posible alianza con el PRO (como actualmente se advierte con figuras como Patricia Bullrich y Mauricio Macri) bajaría el nivel de intención de voto para los libertarios pero seguirían por encima del Partido Cordobés.