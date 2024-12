Enroque corto

Un cierre de año de Alfil con muchas perlitas

El evento se desarrolló el pasado jueves con motivo de la presentación de la nueva redacción de Alfil en Capitalinas y sirvió, además, como evento para cerrar el año y exponer nuestras tapas del 2024. Allí se encontraron funcionarios del oficialismo, de la oposición, legisladores, concejales, empresarios.

Informante: Oiga, felicitaciones por el evento para el cierre del año.

Periodista: ¿Le gustó?

I: Muy bien, en serio. Gracias por la invitación, lindo compartir con la dirigencia.

P: Eran muchos.

I: ¡Sí! Estuve un rato con los legisladores Walter Nostrala y Alejandra Ferrero, y el hombre que integra el oficialismo en ese recinto como Pablo Ovejeros.

P: Sí, estaba acompañado por su esposa, la subsecretaria municipal, Carolina Martín.

I: Así es. También estaban los concejales Diego Casado, Martín Juez, Sergio Piguillem, Javier Fabre, Juan Balastegui hasta el viceintendente Javier Pretto.

P: Sí, de todos lados.

I: Buenas palabras de todos. Una de las tantas perlitas que recogí entre bocadito y bruschetta fue el encuentro de la libertaria Verónica Sikora con el propio Pretto.

P: Sí, de lejos observé un cálido saludo

I: ¿Así que acá está la fórmula del 2027? Se sintió

P: ¡Epa!

I: Sí, clarito lo escuché. Estaba al lado. Ah, y Sikora mostró un mensaje del presidente Javier Milei en respuesta a la entrevista que le hicieron en el streaming Mesa Chica. Completito, le mando un abrazo.

Reapareció “el Chesa”

Uno que reapareció en la militancia radical el último fin de semana fue el dirigente radical Cristian Chesarotti. El hombre que formó parte de la lista de Rodrigo de Loredo en la elección municipal el año pasado y que tenía un hermano comprometido en una causa de narcotráfico.

Informante Radical: ¿A qué no sabe quién activó de nuevo en el mundo radical?

Periodista: Pueden ser tantos…

IR: El ChesaE, Chesarotti. ¿Qué tal?

P: El hombre que estaba en la lista y que después no formó parte del Concejo Deliberante, renunció a su banca en diciembre antes de asumir.

IR: Así es.

P: ¿Y en qué anda?

IR: Asumió como presidente de la seccional 7ª y se mandó con todo.

P: ¿Qué? ¿Qué dijo?

IR: Ahí le mando un video que publicó en sus redes, un mensaje conmovedor, la verdad. “Mientras ellos tienen un plantel que pueden hacer una película y se niegan a hacer Ficha Limpia (dixit). Es por eso que mi mensaje al gobernador y a ese intendente, y a esos periodistas que hablaron mal de mí, les digo que tengo mi ficha limpia”.

P: Ajá.

IR: Sí, el cierre con aplausos me mata. Le mando un abrazo.

Aguas de Córdoba

El dirigente llamó al periodista. Esta vez no quería contarle ninguna novedad, sino acercarle una invitación.

Dirigente: Estimado, a usted que tiene interés en la historia de Córdoba, tengo una invitación para hacerle.

Periodista: Amigo, ¿de qué se trata?

D.: Prudencio Bustos Argañarás presenta su último trabajo, “Historia de las Aguas de Córdoba”. Un libro que repasa la historia de Córdoba a través de la historia de sus ríos, de las grandes obras que Córdoba desarrolló para contrarrestar las limitaciones que le impuso la escasez de recursos hídricos, y como gravitó en su historia la falta de vías navegables.

P.: Un tema de central importancia, dicen los que saben…

D.: Un tema para tomar algo de distancia del vértigo que impone la agenda diaria y, sobre todo, para entender mejor por qué Córdoba es como es, además de su relación con el puerto. Si le interesa, acérquese este miércoles a las 19 a la Capilla del Buen Pastor.

Passerini, elogioso con De la Sota

El jueves pasado hubiera cumplido 75 años el fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota. Ese día, la diputada nacional Natalia de la Sota, su hija, no estuvo en la sesión de Diputados por Ficha Limpia, sino en Córdoba, donde dos escuelas fueron bautizadas con el nombre de De la Sota. El intendente Daniel Passerini, hombre de origen delasotista, la acompañó.

Informante: Muy elogioso Passerini con el exgobernador. “Quienes acompañamos a De la Sota sabemos que una de sus grandes pasiones era la educación, este es un hecho tangible en las 500 escuelas construidas en toda #Córdoba y en la creación del Boleto Educativo Gratuito, políticas públicas que cambiaron el paradigma y ampliaron el acceso a la educación”, posteó en X. Y agregó: “Me permito robarme una de sus frases: “El futuro no viene, al futuro hay que ir”. Por eso en este día tan especial seguimos el ejemplo de José y renovamos nuestro compromiso de cuidar y defender la educación pública y de calidad”.

Alfil: ¿Es posible pensar en la diputada De la Sota con un lugar en la Municipalidad, si es que no integra las listas de Hacemos Unidos?

I: Es lo que dicen varios, no se sabe. Lo que sí, Passerini y Natalia reeditaron su cercanía política. No es poco en tiempos de internas peronistas que no se habían visto en otros tiempos en el oficialismo.

Polémica por fiestas electrónicas

La Justicia de Córdoba exhortó a la Municipalidad a prohibir las fiestas electrónicas en los fundamentos de la sentencia que condenó por homicidio culposo a los organizadores del evento en el que murió Tania Abrile en 2016.

Informante: Una “sugerencia” que genera polémica en el ámbito del poder Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

Periodista: ¿Por?

I.: Porque hay dudas sobre su constitucionalidad. De hecho, el concejal radical Javier Fabre ya lo advirtió públicamente.

¿Qué dijo?

I.: A través de su cuenta de X dijo que el fallo “avanza sobre áreas de competencia que están reservadas a los poderes políticos (Concejo Deliberante y DEM), atribuyéndose una función política y administrativa que el ordenamiento no le otorga”. Y sentenció: “No lo vamos a permitir”. Habrá novedades seguramente en los próximos días.

Rodrigo en la “Mesaza”

Informante: Rodrigo De Loredo estuvo almorzando con Juana Viale, en su programa que se emite los domingos al mediodía por “El Trece”. Entró entre risas y complicidad con la nieta de Mirtha. Parece que pegaron buena onda.

Periodista: ¿Y qué almorzaron?

I: Comieron muy bien. De entrada había buñuelos de garbanzo y maíz, sin T.A.C,. El primer plato fue cabutia (zapallo) con salsa de puerros y bondiola braseada. Claramente no faltó el postre. Sirvieron un lingote de chocolate y dulce de leche.

P: Hubo muchos artistas. ¿Se adaptó bien?

I: Cuando entró dijo justamente eso, que estaba entre muchos artistas. Pero anduvo bien. Se picanteó la mesa.

Habló sobre la ley de bases e hizo hincapié sobre la semana legislativa que pasó. En las tres sesiones que tuvieron, dos de ellas estuvieron truncas.

Se armó un lindo debate con sobre el tema juego online. Toda la mesa estaba en contra del juego.

P: ¿Y porqué hubo chisporroteos?

I: Hubo chisporroteos con Diego Reinhold quien desde hace tiempo se define como “comunista new age”. Era de esperar y hubo contrapuntos,en el marco de la cordialidad. La llevó bien Rodrigo, tuvo apoyo en las opiniones.

Habló sobre el acuerdo entre La Libertad Avanza y el Kirchnerismo para haber volteado Ficha Limpia