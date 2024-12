Por Bettina Marengo





“Schiaretti es líder de un proyecto político nacional y si sos líder de un proyecto no podés pensar en candidaturas”. Con esta frase, una de las personas más cercanas al exgobernador de Córdoba cerró la puerta, otra vez, a las renovadas especulaciones sobre la posibilidad de que el año que viene “el Gringo” sea candidato a diputado nacional por este u otro distrito, como CABA. Sigan rosqueando que yo no estoy, parece decirle a los cordobesistas que arman y desarman las listas del oficialismo provincial a partir de la ausencia o presencia del ex mandatario.

El proyecto político de Schiaretti es el Partido Hacemos, que ya tiene en gateras para presentar nacionalmente con esa designación, con una decena de provincias ya formalizadas, organizadas y en condiciones de armar listas para las próximas elecciones. Acaba de ganarle un primer round judicial por el uso de ese verbo a un amigo o tal vez ex amigo, el exgobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que quería usar Hacemos para su armado provincial.

En el marco de su recorrida para instalar el partido, y luego de regresar de España, Schiaretti estará el lunes próximo en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, invitado por la Universidad Nacional entrerriana (UNER). Allí dará una conferencia titulada “Hacia un modelo de desarrollo productivo federal sostenible con inclusión social”, eje que le calza perfecto para el perfil político-electoral que quiere mostrar de cara a las elecciones de medio término y presidenciales del 2027. No casualmente uno de los sectores de la provincia mesopotámica que salió a promocionar la charla es el vinculado al campo, con el cual el ex mandatario logró sintonía a partir de la defensa insistente del quite de retenciones a las exportaciones, un reclamo que no perdió vigencia desde 2008 a esta parte.

No es un momento cualquiera para armar en Entre Ríos por la vía del peronismo no K. En medio de la discusión por Ficha Limpia, el senador Edgardo Kueider, originario de Unión por la Patria, fue detenido ayer en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares sin declarar en su poder. Todo fue confusión, incluso una falsa información,luego desmentida, que ubicaba a la senadora Alejandra Vigo, compañera de bloque, junto al detenido dirigente.

Kueider es el senador que rompió en 2021 con Cristina Kirchner para armar, con Vigo, esposa de Schiaretti, y el correntino Camau Espíndola, un bloque denominado Unidad Federal, que este año se unió con otros senadores del PJ anti K como Juan Carlos Romero, Edith Terenzi y Lucila Crexel para conformar Provincias Unidas, de línea dialoguista con Milei.

El entorno schiarettista no pareció sorprendido con la novedad de Kueider, al que calificaron de “amigo de La Libertad Avanza” y al que dieron por “estrellado”. Durísimo. El bloque al que pertenece sacó un sobrio comunicado que no contiene apoyo al entrerriano. “Manifestamos nuestra firme voluntad para que la justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento. Todos los funcionarios públicos estamos obligados a someternos a la Justicia cuando lo requiera”, señala.

La expresidenta Cristina Kirchner habló de “democracia tarifada” en un largo posteo en redes sociales. “Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones. Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación”, posteó la presidenta del PJ y agregó: “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza”.

Así las cosas, al menos hasta el cierre de esta nota la visita de Schiaretti a Paraná se mantenía. La próxima actividad será en Buenos Aires.

De la actividad participará la intendenta de Paraná, la peronista no K Rosario Romero, y el rector de la UNER, Andrés Sabella, Rector de la UNER.

En Entre Ríos, no está descartada la reunión y la foto institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, hombre del PRO que tiene buena relación con el cordobesismo pero más con el presidente Milei, con quien intenta un acuerdo para las elecciones del 2025.