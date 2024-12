Análisis funcionalista del antagonismo político

Por Javier Boher

Uno se pone repetitivo con algunas cosas, pero estamos en un cambio de época en el que los parámetros anteriores no sirven para explicar el presente. Si se quiere, es algo así como una ruptura epistemológica, donde hay que definir nuevos conceptos y teorías para el nuevo paradigma que nos toca.

En esto hay algo de exageración, por supuesto, porque siempre hay constantes que más o menos se repiten con cierta regularidad. Si nos ponemos en una visión más funcionalista, no hay tantos cambios en el fondo como en la forma. El caso del cruce entre el piquetero Eduardo Belliboni y el influencer Fran Fijap nos va a servir a modo de ejemplo.

El vídeo es bastante elocuente. Un joven que se autopercibe piola se aprovecha de un señor mayor que no entiende el cambio de época y que reacciona según los cánones previos. Personalmente -y a diferencia de la opinión de grandes plumas del país- no creo que el problema haya estado en el insulto, en la elección de palabras que algunos vieron violenta. Lo peor de todo es el destrato de no querer darle la mano, una muestra de la total y absoluta falta de civilidad que puede embriagar a los jóvenes que creen estar en un lado moralmente superior. En ese sentido no es muy distinto a lo que celebraba el kirchnerismo cuando Néstor Kirchner tocaba madera en la jura de Carlos Menem y cosas por el estilo. Es la sobreestimación del lado en el que se está, creyendo que representa el bien frente al mal de los otros. El gran problema de eso es que no es verdad, que la taba se da vuelta y que en algún momento toca volver a ser una minoría. El influencer está convencido de que está del lado del bien porque los números le dan esa fuerza: la mayoría de la gente apoya el lugar en el que está, a diferencia del piquetero, que está señalado como parte del problema que generó que Milei llegue a presidente.

Esto nos lleva a otra cuestión, que es la del aprovechamiento de figuras gastadas, desprestigiadas, poco populares pero bastante conocidas, para fortalecer la causa que se dice defender. Durante dos o tres años Belliboni se pasó todas las tardes en todos los noticieros nacionales como referente del piquete. Cortaba en Buenos Aires, pero si la marcha del Polo Obrero también tenía su capítulo cordobés, la asociación entre ambos episodios era absoluta. Pelearse con Belliboni, por lo tanto, permite tener un antagonista reconocido que ayude a tener más exposición, con el agregado de que muy poca gente va a salir a defenderlo. Belliboni fue elegido por los libertarios para ser demolido en patota justamente porque iba a reaccionar como lo hizo, tratando de pegar, y porque nadie iba a salir a ayudarlo.

El caso me recordó al de Elena Cruz y Fernando Siro, que a principios del gobierno de Néstor Kirchner eran perseguidos y escrachados (siguiendo las formas de H.I.J.O.S.) en todos lados por su expresa simpatía hacia el Proceso. Las formas eran las de moda en aquel entonces, las de aquel cambio de época post 2001, pero la lógica era la misma: jóvenes que se creen del lado correcto de la historia persiguiendo a gente conocida con ideas grotescas, todo para fortalecer la causa. Algunos dirán que no es lo mismo y estarán en lo cierto, pero tampoco se pueden ignorar las similitudes entre este y aquel tiempo de cambio ideológico.

Ambos personajes, Fijap y Belliboni, son productos que solo pueden existir como parte de un escenario mucho mayor que ellos mismos. Ninguno de los dos tiene un valor importante para el sistema político ni para la toma de decisiones, pero son un producto emergente de un determinado orden, tanto del que está desapareciendo como del que está naciendo.