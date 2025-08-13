Vuelve $Libra al ring: Diputados destrabó una pieza clave

Por Carolina Biedermann

En abril de este año, la oposición emprendió la creación de una comisión investigadora, dentro de la Cámara de Diputados, para conocer qué fue lo que sucedió con $Libra, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei en su red social de X, y que terminó en una estafa millonaria, en mano de sus de sus creadores.

Esa primera comisión no tuvo futuro. El oficialismo logró trabar su avance, frenando la designación de autoridades, entre otros puntos. Acto seguido, la oposición instó al oficialismo para que se convoque a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que se discuta una nueva resolución, con un mecanismo que le asegure la presidencia de la comisión. Esta comisión fue la que se reunió este martes por la tarde.

Como consecuencia, y por amplia mayoría, los diputados aprobaron el dictamen que modifica la conformación de esta comisión. La voluntad de los ediles es llevar el texto al recinto, la semana que viene.

La comisión creada buscará investigar los hechos sucedidos el 14 de febrero pasado, cuando estalló el escándalo, y determinar el grado de participación y responsabilidad política del presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, y otros funcionarios supuestamente involucrados.

¿Qué se aprobó?

La resolución aprobada en comisión determinó la forma en la que designarán a su presidente, vicepresidente y secretario. Además estableció que para sesionar deberán contar con un quórum y el modo de votación.

Por otra parte, estableció fechas. La Comisión Investigadora tendrá plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación, en un plazo de diez días corridos, detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.

Por último, establece que, dentro de las próximas 48 horas de aprobada la comisión, la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados, deberá convocar a reunión de la Comisión Investigadora. Este organismo también está emplazado a reunirse dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes, “para completar y perfeccionar el proceso de constitución e instalación de la misma con la designación de sus autoridades”, menciona la resolución.

Diputados cordobeses

En la reunión de este martes, en la que se aprobó modificar la composición de la comisión, participaron algunos diputados cordobeses, que forman parte de las comisiones convocadas:

Sobre la modificación aprobada hoy, la diputada Laura Rodríguez Machado expresó que “el proyecto viola principios básicos del derecho parlamentario argentino: Rompe la generalidad y uniformidad de las normas internas. Aplica una modificación retroactiva sobre un caso en curso. Usa las reglas del recinto con fines de beneficio político sectorial. Además, la finalidad política-electoral es evidente: alterar la composición y funcionamiento de una comisión investigadora para que ésta pueda avanzar contra el Presidente en un contexto de disputa electoral”. Y agregó “Lejos de fortalecer el control parlamentario, este tipo de reformas “a medida”, degrada la institucionalidad y genera precedentes peligrosos para el funcionamiento democrático de la Cámara”.

También estuvo presente Oscar Agost Carreño, quien dijo: “Tras un bloqueo extremo y desesperado del gobierno hemos logrado encaminar el desbloqueo de la comisión investigadora. Debemos seguir investigando por que el presidente dijo ser engañado pero no denunció a nadie y debemos saber que pasó antes que demanden a la Argentina”.

Del peronismo fue convocado Juan Brugge pero no habría participado.

Por otra parte, diputados aliados al oficialismo nacional, como es el caso del radical Luis Picat, expresó al respecto: “El kirchnerismo quiere usar a Libra para tapar los miles de millones que se robaron. Libra es un caso que no tiene ningún impacto en los bienes públicos. El Presidente se puso a Derecho y la justicia está investigando sin ningún entorpecimiento. El Congreso/la oposición, lo que debe hacer, es trabajar seriamente y dejar de hacer proselitismo electoral. Eso sí, tiene el derecho de pedir informes a la justicia, pero no está capacitado para investigar”, declaró.

¿Qué es el cripto gate?

El viernes 14 de febrero de este año, el presidente Javier Milei difundió en su cuenta de X un token llamado “$LIBRA”, supuestamente pensado para financiar empresas argentinas. La moneda se disparó al principio y en pocas horas se vino abajo, perdiendo un 89% mientras funcionarios y cuentas afines lo difunden.

El caso, conocido como “Criptogate”, se agravó tras conocerse encuentros previos de Milei con los impulsores del proyecto, entre ellos Julian Peh (KIP Protocol, octubre 2024) y Hayden Davis (Kelsier Ventures, enero 2025), en los que participó el trader Mauricio Novelli, también vinculado al presidente. Se presentaron denuncias penales ante la jueza María Servini de Cubría. En el Congreso, los diputados trabajan para darle curso a la comisión que pretende investigar, desde el Parlamento, qué fue lo que sucedió.