Luis Espert se presentará como candidato de LLA en Buenos Aires

El presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastían Pareja, confirmó la candidatura de José Luis Espert como la fugura que encabezará a boleta libertaria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre.

Pareja aseguró en Cadena 3: "José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional". Tras lo dicho reveló que su numero dos será una mujer, "es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo, pero los nombres están dando vueltas. Es una mujer de La Libertad Avanza".

El diputado nacional es una de las figuras que aparecerán este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, y se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.

Al ser consultado sobre su propia candidatura, el armador se limitó a decir que "eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general". "Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré", agregó.

Respecto a la conformación del resto de la lista, Pareja adelantó que podrían formar parte los diputados nacionales del PRO Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro. Conformado así un armado preliminar en donde Espert estaría en primer lugar, Santilli en tercero, Pareja en quinto y Finocchiaro en el séptimo o noveno puesto.

Los candidatos de La Libertad Avanza en Córdoba

En córdoba, la semana pasada Karina Milei estableció una alianza con el Frente Cívico, liderado por Luis Juez, además de sumar a Primero la Gente y al MID. Por su parte, luego de que Rodrigo De Loredo diera su baja como precandidato en las internas de la UCR, aún quedó a la espera de un lugar en la lista de La Libertad Avanza.

Por su parte, el legislador Agustín Spaccesi, quién encabeza el Partido Libertario en Córdoba y que colaboró con el presidente en actos conmemorativos que Javier Milei realizó en la provincia antes de ser diputado nacional, quedó afuera del armado libertario para las legislativas de Octubre.