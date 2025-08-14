Luis Espert se presentará como candidato de LLA en Buenos Aires

Pichetto contra los chinos
El diputado insiste en sostener un discurso que ha condenado al país al aislamiento y el atraso económico durante décadas
Nacional14 de agosto de 2025
El presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastían Pareja, confirmó la candidatura de José Luis Espert como la fugura que encabezará a boleta libertaria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre.
Pareja aseguró en Cadena 3: "José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional". Tras lo dicho reveló que su numero dos será una mujer, "es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo, pero los nombres están dando vueltas. Es una mujer de La Libertad Avanza".
El diputado nacional es una de las figuras que aparecerán este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, y se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.
Al ser consultado sobre su propia candidatura, el armador se limitó a decir que "eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general". "Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré", agregó.
Respecto a la conformación del resto de la lista, Pareja adelantó que podrían formar parte los diputados nacionales del PRO Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro. Conformado así un armado preliminar en donde Espert estaría en primer lugar, Santilli en tercero, Pareja en quinto y Finocchiaro en el séptimo o noveno puesto.
En córdoba, la semana pasada Karina Milei estableció una alianza con el Frente Cívico, liderado por Luis Juez, además de sumar a Primero la Gente y al MID. Por su parte, luego de que Rodrigo De Loredo diera su baja como precandidato en las internas de la UCR, aún quedó a la espera de un lugar en la lista de La Libertad Avanza.
Por su parte, el legislador Agustín Spaccesi, quién encabeza el Partido Libertario en Córdoba y que colaboró con el presidente en actos conmemorativos que Javier Milei realizó en la provincia antes de ser diputado nacional, quedó afuera del armado libertario para las legislativas de Octubre.
Luego de que se reportaran 97 muertes por el opioide adulterado en Argentina, la ministra de Seguridad habló sobre investigar a los "funcionarios involucrados" y reconoció que "hay una cadena de custodia" que fracasó.
Por amplia mayoría en comisión, se aprobó este martes en diputados una modificación en la composición de la comisión investigadora, para tratar el tema $Libra, la criptomoneda que entrampó al Presidente en una causa internacional.
La estrategia de comunicación de oficialismo y oposición es apelar a emociones que dejan afuera a cada vez más gente
El país espera con ansias la resolución desde Nueva York, la cual definirá si Argentina deberá, o no, entregar los 16 mil millones de dólares correspondientes al fondo Buford.
El gobernador estuvo presente en Río Cuarto para la Agtech Week y acentuó la disputa con Natalia de la Sota por la titularidad del manual cordobesista. A su vez, continuó con la seguidilla de críticas por retenciones y universidades.
“Nunca se fue del todo” | Paro universitario: Día 2
Los libertarios le hicieron un último ofrecimiento al radical para que desembarque en el tercer lugar de la lista de Milei en Córdoba. El senador incomoda a propios y extraños con la chance del primer casillero y todos esperan un llamado mañana desde Casa Rosada.
El actual diputado buscará su tercer mandato. Dudas en Patria Grande. Sigue la rosca por el resto de los nombres. Dardos a Natalia de la Sota: “su lista es una colectora del cordobesismo”.
El delasotismo disidente augura una marca ajustada de Hacemos para todos los dirigentes que evalúen trabajar para Natalia. En el oficialismo, mientras, aseguran que la sola presencia de Schiaretti alcanza para que toda la estructura cierre filas en torno a la boleta del Panal.