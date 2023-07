Por Bettina Marengo



Avanza la campaña hacia las PASO del 13 de agosto y los alineamientos están a la orden del día, gremios incluidos. En Córdoba, la dirigencia sindical juega una especie de PASO, que no es tal, entre los precandidatos presidenciales de origen o cercanía peronista: el ministro de Economía Sergio Massa, de Unión por la Patria, y el gobernador Juan Schiaretti con la lista de Hacemos por nuestro País.

La CGT Córdoba que conduce el triunvirato integrado por Ruben Urbano, de la UOM, Edgar Lujan, de Camioneros y Ricardo Lopez, de Atsa, anunció su respaldo a la candidatura de Massa. Era esperable porque la normalización cegetista se hizo a instancia de la central obrera nacional que apoya al tigrense, con quien se reunió hace una semana en la sede de Azopardo para darle bendición. Con todo, por lo bajo, algunos destacan que Massa es “el menos peor” de los postulantes, al que prefieren frente a Schiaretti u Horacio Rodriguez Larreta, y ni hablar ante Patricia Bullrich o Javier Milei, a los que ven con distintos gamas de “neoliberalismo”.

Hay que recordar que, antes de lanzarse al ruedo presidencial, Schiaretti intentó una reunión con Héctor Daer, el titular nacional de Atsa y uno de los secretarios generales nacionales, pero el encuentro no se produjo. El posterior respaldo a Massa demostró las razones.

La Regional Córdoba tomó la decisión en el marco de una asamblea realizada en el local de la CGT de la que no participó el jefe del poderoso gremio de Comercio, Pablo Chacón, que mantendrá su alineación con la fórmula Schiaretti-Randazzo, según supo este medio. Comercio quedó en la CGT normalizada cuando la Secretaría de Interior de la central nacional que encabeza el metalúrgico Abel Furlán intervino la organización que conducía José Pihén, titular del Sindicato de Empleados Públicos y legislador del oficialismo, proceso que profundizó la división del movimiento obrero cordobés.

Chacón, que en 2019 fue candidato a diputado del Frente de Todos, estuvo en casi todos los actos políticos del oficialismo provincial desde que comenzó el proceso electoral con Martín Llaryora y Daniel Passerini como candidatos a gobernador e intendente de Córdoba: su esposa, Silvina Jurich, es legisladora suplente electa de Hacemos Unidos por Córdoba por el departamento Capital y si el titular Paulo Cassinerio asume un rol ejecutivo en la gestión Llaryora, tendrá una banca en la Unicameral. Con su apoyo a la precandidatura del gobernador provincial, Chacón se diferenció de la posición del titular nacional del gremio de Empleados de Comercio, Armando Cavallieri, quien el 19 de julio participó de la reunión mencionada arriba entre la CGT nacional y la fórmula Massa-Agustin Rossi, donde la dirigencia le confirmó su apoyo al renovador de cara a las PASO del 13 de agosto. En la normalizada central creen que la conducción nacional de Comercio no estará muy de acuerdo con la decisión del mercantil cordobés, aunque en la misma asamblea donde se votó acompañar a Massa se aceptó que “otros compañeros” tomen posición con diferentes postulantes. Por caso, Daniel Oviedo, titular del Sindicato del Vidrio, es precandidato a diputado nacional por Córdoba de la lista presidencial de Guillermo Moreno.

De lado de la otra CGT, donde abrevan decenas de gremios, algunos muy fuertes, la cosa está dividida. Pihén coincide con Chacón en su apoyo a Schiaretti. No es el único: en mayo firmaron un documento de adhesión al mandatario una veintena de gremios, entre ellos Smata, Judiciales, Uocra, Canillitas, etc. En tanto, el espacio que se referencia en Ilda Bustos (Gráficos), Juan Monserrat (Uepc), Héctor Morcillo (Alimentación) que integra el Movimiento Sindical para la Justicia Social y el Trabajo, que políticamente está dentro del Frente Peronista de Carlos Caserio, está con Massa, y ya se ha reunido al menos dos veces con el candidato a vice Agustín Rossi. El martes fue la última vez. Referentes de esta parte de la CGT aseguran que, como sucede con intendentes y dirigentes peronistas de la provincia, serán muchos los gremios que trabajen para Unión por la Patria, lista Massa, aunque sin vocear. Sin embargo, hacen una aclaración: el apoyo es al tramo presidencial y no a la lista de diputados nacionales que encabezan Gabriela Estevez, Martín Fresneda y Leticia Medina.

Así lo expresaron desde la CGT normalizada, y también desde el espacio caserista, que terminó en tensión con el camporismo cordobés por el armado en Córdoba. En algunos casos, la idea es combinar con la lista de diputados de Schiaretti, que lleva al frente a Carlos Gutiérrez, pero en el marco de decisiones “individuales”. En cambio, quienes votarán lista completa son los referentes de la CTA, central que ubicó a Leticia Medina como tercera candidata a diputada, y el mundo K, aunque podrían optar por la candidatura presidencial de Juan Grabois-Paula Abal Medina. Ambas listas llevan la misma nómina de diputados.

Grabois viene el viernes a Córdoba Capital, en búsqueda del voto progresista. Dará una charla en la Ciudad Universitaria a las 17,30 horas y probablemente tenga alguna reunión con el cura Mariano Oberlin, en barrio Maldonado. En tanto, Estevez reunirá hoy en el Instituto Patria a los partidos políticos cristinistas y organizaciones que orbitan en La Cámpora a fin de hacer “la gran Llaryora”: ponerlos a militar y trabajar la lista completa de UxP los días que quedan hasta las primarias.