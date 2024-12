Enroque corto

Valentini friendly

El informante legislativo conversaba con el periodista sobre lo que dejó la última sesión de la Legislatura. Hacia el final de la charla, le contó lo siguiente.

Informante: Pero bueno, el Presupuesto ya está sancionado… Ahora, quedan otros temas… Ficha limpia… la designación de Valentini…

Periodista: Lo sé, pero… ¿por qué lo trae a colación? ¿Tiene alguna novedad de ese tema?

I.: Bueno, la prosapia radical de la abogada postulada por el Gobernador para el TSJ podrá no granjearle el acompañamiento de toda la UCR, pero lo cierto es que hay opositores para los que votar en contra de su designación puede llegar a ser un poco incómodo.

P.: Por ejemplo…

I.: Bueno, por ejemplo, para Dante Rossi. El legislador, hasta donde entiendo, es amigo personal de Valentini. Y hasta dejó trascender que va a sostener una postura orgánica con el partido, siempre y cuando el oficialismo junte los votos para designarla. Pero si la cosa se pone finita, se podría abstener.

P.: Ajá…

I.: Y no es el único. Maqueda también habla bien de ella. Parece que también hay buena onda con la candidata del gobernador. Aunque hasta ahora todo apunte que no la respaldaría. Pero no son los únicos casos. Valentini podrá no tener horas de vuelo como magistrada, pero si tiene historial político, y seguramente habrá construido relaciones personales. Además, si los votos están…

P.: …

I.: No le va a sumar mucho a nadie oponerse a su designación y ponerse de punta con una autoridad del máximo tribunal…

Uno que se sube a la moto…

En su plan de instalación provincial, el diputado Rodrigo De Loredo recorre el interior cordobés desde hace meses criticando al “cordoversismo”. La reacción de un intendente peronista.

Informante: A Marcos Torres tampoco no se le escapa nada y salió a atender al diputado por las redes sociales.

Periodista: Cuente porque me lo perdí.

I.: De Loredo visitó la ciudad de Alta Gracia y criticó al gobierno peronista por la inseguridad, hizo alusión al caso de una vecina asaltada. La cosa es que el intendente, se subió a la moto, y le respondió por X.

P.: ¿Qué dijo?

I.: “Nunca hiciste nada para los vecinos de Alta Gracia. Nunca tuve el placer de que nos visites o nos preguntes sobre el bienestar de los vecinos. Solo se te vio en algún exiguo acto partidario en plena campaña. Te cuento, porque claramente no lo sabes, que en Alta Gracia trabajamos e hicimos mucho para el progreso de la ciudad. Por ejemplo, esa misma rotonda que estás usando de pasada como set de cine para marketing engañoso con noticias viejas. Aún así, gracias por visitar a la ciudad más linda de Córdoba”. Fin.

Accastello con el cooperativista Ranco

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, se está moviendo por el departamento General San Martín. El fin de semana visitó Tio Pujio, invitado por el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito, Dario Ranco.

Informante: Ranco encabezó una visita al edificio de Residencia para la Tercera Edad de la Economía Social Córdoba, junto al intendente Accastello y la legisladora provincial, Verónica Navarro Alegre, que es su esposa también.

Alfil: Se lo ve mover a Accastello. El otro día estuvo en Tigre, provincia de Buenos Aires, junto al intendente local Julio Zamora. Ahora, con cooperativas, un sector donde supo ser ministro su contrincante interno, Martin Gill.

Informante:Nada de qué asombrarse, no vea fantasmas. En Tio Pujio, Accastello dijo que cuando escucha a Ranco "parece que fuera el hijo de José Manuel (De la Sota)". "Recuerdo que alguna vez José Manuel dijo que “sólo hay que iniciar una obra cuando se está seguro de terminarla y Darío tiene plena seguridad que lo que empieza lo termina”.

Alfil: Un gestazo.

Informante: Si, habrá acuerdos a futuro.