Grabois en Córdoba: voto K, lista larga y puja por control del espacio

Por Bettina Marengo

Juan Grabois vendrá hoy a Córdoba en un desembarco como precandidato de Unión por la Patria para las PASO del 13 de agosto,en la búsqueda del voto progresista/cristinista que prácticamente no figuró en las elecciones provinciales del 25 de julio ni en las recientes de Capital, el domingo pasado. En el turno provincial, la fórmula de Creo en Córdoba, sucedáneo del Frente de Todos, obtuvo el 2,4% de los votos, mientras que en los comicios municipales el espacio presentó una lista acotada sin apoyo de la mayoría de los referentes. Esa debacle electoral no se cocinó sola y a esta altura hay reproches para todos los gustos. Pero lo cierto es que los números alcanzan para ver que gran parte del voto K cordobés histórico, nueve o diez puntos, se corrió a los candidatos del PJ oficial, Martín Llaryora y Daniel Passerini respectivamente.

Con esta bajada, Grabois se adelanta a la venida de Sergio Massa, el ministro de Economía y también precandidato de UP (el que tiene el respaldo de Cristina Kirchner y de la estructura peronista), que llegaría a la provincia la semana que viene, si no se lo impide un viaje a los EE.UU en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario.

El tigrense hace rato que arma en Córdoba con distintos vectores: peronismo delasotista, schiarettistas que no ven competitivo a Juan Schiaretti como precandidato o que no quiere abultar a favor de un ulterior acuerdo con Horacio Rodriguez Larreta, intendentes cercanos a Martin Gill, en grupo de Carlos Caserio, partidos y agrupaciones del ex Frente de Todos, gremios. Ayer varios cordobeses estuvieron en Buenos Aires recibiendo instrucciones.

Grabois basa lo suyo en Córdoba en el Partido Patria Grande y un sector de los movimientos sociales, en la militancia silvestre y la dirigencia progre/K, más el voto universitario y ambientalista. Territorialmente, en lo que su referente local, Constanza San Pedro, del Patria Grande, denomina “grupos autoconvocados” con presencia en gran parte de la provincia. La presencia del dirigente de la economía popular es funcional a los intereses de UP, dicen en el massismo y su mesa, porque contiene un voto que no irá con el Renovador sin renegar. Pero la idea es que no crezca tanto como para impedir que Massa se convierta en el candidato más votado individualmente en las PASO, que es el objetivo del oficialismo nacional que aspira llevarse entre 10 y 15 puntos de Córdoba.

En su gira cordobesa, Grabois estará acompañado por su gente, entre ellos el intendente de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, en su carácter de presidente de la Junta Promotora. La candidata a vicepresidenta, Paula Abal Medina, no viajará por cuestiones de su agenda docente. Sí estará la diputada nacional Gabriela Estevez, cabeza de la lista única de Diputados que se cuelga a ambas fórmulas presidenciales.

La agenda marca que hoy a las 17,30 Grabois encabezará un acto en el Auditorium Baterías D de la Ciudad Universitaria, y antes o después, a definir, una actividad en Parque de la Ribera vinculada a la obra del cura Mariano Oberlin. Estévez estará presente en el acto, pero no hablará, y también acompañará a otras actividades.

Más allá de que el candidato “de Cristina” es Massa, a la diputada nacional que busca repetir la banca le conviene el ámbito Grabois, donde se impulsa la lista larga, completa, y no el corte en el tramo Diputados como sucede en los sectores peronistas, políticos y gremiales, que están militando por el ministro de Economía pero que, en forma explícita, aseguran que no lo harán por la lista legislativa. En algunos casos, la ven “demasiado K”. En otros, hay críticas a la forma de construcción de la jefa camporista. Lo que repele en un lado, convence en otro. El “graboisismo” festejó que no hay candidatos del espacio de Carlos Caserio o exdelasotistas en el tramo Diputados. En este punto hay que aclarar que el propio Grabois supo tener palabras bastante elogiosas para con algunos programas del peronismo cordobés, en la figura de la senadora Alejandra Vigo o una de sus alfiles, la ministra Laura Jure. En términos de combinaciones, hay un poco de todo: intendentes del PJ que arman para Massa pero aclaran que votarán la lista de diputados del gobernador Juan Schiaretti.

En el entorno de Grabois apuestan a hacer una buena elección a nivel nacional. Y en Córdoba, con la lista larga, recuperar el voto K histórico, y dentro de eso, el voto de la juventud, con la idea de fortalecer posiciones frente al peronismo que se incorporó al espacio en 2019.

El argumento "voto a Massa porque tiene que ser el más votado para ganar en octubre" es falso. Cristina sabe perfectamente que lo que cuenta para octubre son los votos por alianza. Sin los votos sumados de las dos tendencias, no se gana por más veces que el "comando" de los genios del voto lo mande a repetir. Es un argumento perjudicial para la estrategia de Unión por la Patria. No me están boicoteando a mí y a Paula, están boicoteando a todo el espacio.