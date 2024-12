Por Bettina Marengo

Sin expresar críticas a Javier Milei más que veladamente- “que el 2025 sea mejor”, dijo al final del mensaje- el gobernador Martin Llaryora saludó a los cordobeses para la Navidad con un video en el cual resaltó su gestión, sobre todo en lo vinculado a la presencia del Estado en obra pública, seguridad y educación, y en el cual también destacó que el gobierno se mantuvo en el equilibrio fiscal que el presidente liberatario vende como su principal activo. “Córdoba no paró. Seguimos siendo ejemplo de equilibrio fiscal sin frenar ni las obras ni las políticas sociales”, señaló el mandatario en un mensaje transmitido en redes.

En una semana áspera para el gobierno provincial, que tendrá una prueba de fuego político en la sesión legislativa del viernes, cuando el oficialismo busque aprobar las designaciones de un voluminoso paquete judicial, y seguramente tenga que dar explicaciones por el intempestivo proyecto de Tribunal de Casación provincial, el Panal tuvo motivos para celebrar con una encuesta nacional de la consultora Synopsis, publicada en el diario Clarín del domingo. El trabajo dice que Llaryora es el segundo dirigente con mejor diferencial positivo-negativo en un ranking de catorce donde no está medido el exgobernador Juan Schiaretti ni el senador Luis Juez.

El jefe del Panal tiene un diferencial de imagen de -1,2, sólo superado por el +3,2 de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tiene la mejor relación buena-mala imagen de la lista, aunque el cordobés, a diferencia de la jefa del Senado, ostenta un alto nivel de desconocimiento que llega al 28,6% de los encuestados.

El mandatario provincial tiene la imagen dividida casi en cuartos. El 23 por ciento tiene una imagen entre buena y muy buena de él, casi el mismo porcentaje que obtuvo la entre mala y muy mala. El 24,4 por ciento dijo que no tiene una imagen “ni buena ni mala” del jefe del Panal y el resto es desconocimiento, un dato que se marcó en los apuntes del estudio del politólogo Lucas Romero.

Mucho para crecer, dicen los cordobesistas que destacaron la encuesta realizada entre el 5 y el 13 de diciembre. No solo porque el sanfrancisqueño queda a salvo de la picadora de carne de la narrativa anticasta sino porque Synopsis lo coloca en una secuencia dirigencial donde quedaron, de mayor a menor imagen positiva pura, Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, la ministra Patricia Bullrich, Villarruel, el diputado José Luis Espert, el gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof (el primero no libertario de la lista), la expresidenta Cristina Kirchner (que quedó debajo de Kicillof), la hermanísima Karina Milei (la peor rankeada de todos los libertarios), el expresidente y jefe del PRO, Mauricio Macri, el excandidato presidencial del PJ, Sergio Massa, el diputado y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner, el diputado y futuro candidato a gobernador de Córdoba, Rodrigo de Loredo y el presidente de la UCR Martin Lousteau. En imagen positiva pura, Llaryora se ubica octavo, entre Macri y Massa. El otro cordobés medido, el radical De Loredo, tiene un diferencial negativo en imagen de un amplísimo 28,9%, imagen positiva pura del 11,9% y negativa pura del 41%, también con alto nivel de desconocimiento: el 27,2.

El estudio publicado en Clarín fue leído atentamente por el entorno llayrorista y explica en parte el cuidado del mandatario al referirse a Milei. El presidente, según este informe, cierra el primer año de su gestión con niveles de aprobación mayores a los registrados en enero, y niveles de desaprobación menores a los observados luego de los primeros 30 días de gobierno, mientras que prima entre los consultados la mirada optimista sobre la pesimista en relación al futuro.

La encuesta de De la Sota

Otra dirigente que tuvo motivos para sonreír por una encuesta es la diputada Natalia de la Sota, la única cordobesa medida en un sondeo nacional sobre dirigencia peronista realizado entre afiliados al PJ.

De la Sota tiene mandato hasta el año que viene y ha dicho que será candidata a diputada en las próximas elecciones de medio término, una afirmación en clave de advertencia para el oficialismo provincial porque indica que la hija del fallecido exgobernador podría presentarse por una lista que no sea la oficial del cordobesismo, con lo que partiría el voto peronista tradicional. Hasta ahora, la estrategia de De la Sota fue no dejar su lugar en Hacemos Unidos y tallar con sus votos en la cámara baja y sus declaraciones un perfil crítico al gobierno de Javier Milei. Perfil que ahora quiere hacer valer para captar, como candidata, el voto no libertario pero moderado de Córdoba. “Es una emergente que se posiciona como principal opositora de la provincia mediterránea”, explica el estudio Prosumia, consultora del empresario Gastón Douek, socio del operador político Guillermo Seita, publicado el domingo en el sitio Cenital.

En la encuesta, la diputada aparece como la tercera mejor imagen positiva entre los peronistas, con 28 puntos, debajo de Axel Kicillof y el senador Wado de Pedro. El sondeo muestra muy baja imagen negativa (4%) pero un alto nivel de desconocimiento, del orden del 48%, solo superada en ese índice por el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac y por el intendente de Pilar, provincia de Buenos Aires, Federico Achaval. En neto de imagen, la cordobesa dejó abajo a Sergio Massa, Mayra Mendoza, Achaval, Uñac y Máximo Kirchner.

Se verá. El llaryorismo/schiarettismo se juega por dos bancas en Diputados el año que viene, y entre ambos sectores hay puja por los lugares, y todo indica que las habrá hasta avanzado el año próximo. Lugar para ir tiene. Hay que recordar que en el reciente proceso de renovación de autoridades en el PJ nacional, De la Sota fue tentada para sumarse por la gente del Instituto Patria, donde manda Cristina Kirchner, y por la lista del gobernador riojano Quintela.