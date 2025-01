Desarrollistas y barrios

Por Javier Boher

Soy nacido y criado en Argüello, el barrio más lindo de la ciudad de Córdoba (quizás porque al principio éramos otra cosa). Mi infancia transcurrió en los ‘90, cuando el boom inmobiliario llegó a la zona y ocupó cada terreno baldío que antes nos servía para hacer chozas, pistas de bicicross o como refugio de los grandes. Poco a poco cambió todo y lo que antes era algo así como un pueblo en el que nos conocíamos todos cayó en la misma regla del anonimato que llega con la masividad. Así es el progreso.

Recuerdo que allá por el 2004 los desarrollistas seguían como locos tratando de enterrar sus dólares en la seccional 14, llevándose puestas décadas de historia. Había chalets y casas de veraneo que caían para que se construyeran duplex y complejos que densificaban la zona sin agregar ningún servicio. El juecismo propuso un cambio de ordenanza que pretendía llenar la zona noroeste de torres y complejos, pese a que no había (todavía no hay) cloacas, asfalto ni buenos servicios de agua o telefonía. Finalmente sacaron una ordenanza que habilitaba 10,5m de altura sobre las arterias, una solución salomónica que le daba a todos un poco de lo que pedían. Hoy los barrios de la zona están llenos de casas en venta, de casonas viejas que se caen a pedazos y de gente dispuesta a usurparlas. Cada vez se vive peor.

Antes de las fiestas el desarrollista Lucas Salim publicó un hilo de Twitter sobre el Cerro de las Rosas y su proceso de despoblamiento. En el balance que exponía en su argumento, el barrio había perdido la mitad de sus habitantes en 30 años y la mayoría de los hoy residentes tiene más de 70. Es la generación de mi papá, que se crió sobre la Rafael Núñez porque cuando su familia decidió asentarse en Córdoba (principios de los ‘50) Cofico y Alta Córdoba eran barrios más caros. De algún modo se puede decir que fueron pioneros en la zona.

Yo viví en carne propia ese proceso de vaciamiento del barrio. Lo vi cuando mi abuela se mudó y cuando cada vez tenía menos conocidos ahí y más del otro lado de Argüello, en los countries y barrios cerrados. Pude ver en tiempo real cómo la gente se desplazaba de un lado al otro.

Salim quiere hacer un negocio y está bien. Lo que no dice es que el Cerro se vació porque los impuestos son caros y la inseguridad sigue creciendo. No dice que está tomado por los naranjitas y que el boom de los restaurantes y bares hace difícil la vida residencial. No dice que se ha convertido en un centro proveedor de servicios para la zona norte, lo que ha cambiado también el uso que se le da a las propiedades. Solo piensa en meter torres, lo que no está naturalmente mal, pero que tampoco es la solución a los problemas reales del barrio. Encerrarse en una torre no mejora la calidad de vida en el lugar.

En los mismos 30 años en los que el Cerro perdió la mitad de su población General paz la duplicó, producto de las torres y los nuevos desarrollos inmobiliarios que le dieron vida a la zona. Sin embargo, Yapeyú y Juniors, que están pegados, cayeron en su población. No al nivel extremo del Cerro, pero retrocedieron sin crecer en otros rubros, como sí pasó con el Cerro.

Alta Córdoba, Villa Cabrera, Barrio Jardín, San Vicente, y muchos otros barrios que están más cerca del centro que el Cerro fueron perdiendo población. Mi hipótesis es que mucha gente de alto poder adquisitivo de esas zonas buscó otros barrios, porque allí empezó a fallar el Estado dando seguridad. Se paga lo mismo que en un barrio cerrado por menos servicios: no es negocio para el residente.

Yo no soy urbanista y coincido en líneas generales con el poder regenerador de comunidades que tiene la densificación, pero me parece que ir derecho a buscar el negocio cuando antes hay otras zonas mucho más deprimidas y deterioradas en zonas próximas al centro (Observatorio, por ejemplo) refleja que falta vocación para mirar a largo plazo. Por esa misma incapacidad es que se vacían los barrios.