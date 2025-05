Por Felipe Osman

Un evento del medio La Derecha Diario sirvió de excusa para ver, por primera vez desde los prolegómenos de la campaña nacional 2023, al ahora presidente de La Libertad Avanza Córdoba, Gabriel Bornoroni, y a la líder de la agrupación liberal La Libertad Primero, Verónica Sikora, juntos otra vez.

Una de las últimas fotos conjuntas había tenido lugar hace dos años, cuándo ambos dirigentes unieron fuerzas para lanzar el primer local de LLA en Córdoba, en Pueyrredón 155, Barrio Nueva Córdoba. Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente.

Bornoroni trabó una sólida relación con Karina Milei y los primos Menem, que lo llevó a presidir el bloque libertario tras la salida de Oscar Zago, caído el primer borrador de la Ley Bases, y a hacerse con la titularidad de la delegación partidaria de LLA en Córdoba, quedando a cargo del desarrollo territorial del armado en la provincia.

Sikora, por su parte, no consiguió emular el ascenso fulgurante de su otrora compañero de campaña, y quedó enredada en una candidatura municipal que el oficialismo nacional intentó abortar a último momento.

Sin chances de bajar su lista, por el avance del cronograma electoral, Sikora sí consiguió cambiarle el nombre, para que un resultado adverso no opacara el sello con el que Milei se disponía a competir por la Presidencia meses más tarde. Ese fue, en efecto, el gesto que determinó que la dirigente liberal no quedara completamente excomulgada de las “Fuerzas del Cielo”, aunque no le bastó para evitar las críticas de sus detractores internos, que le achacaron (y todavía le achacan) haber presentado una boleta sin chances reales de competir, sólo para congraciarse con el peronismo, que necesitaba dividir el voto de Juntos por el Cambio.

En cualquier caso, el camino de Sikora no se detuvo. Trabajó para la campaña nacional de Milei, fue parte del operativo de fiscalización en las PASO y, después de algunos meses de distancia, volvió a achicar con el presidente, que convalidó su trabajo territorial en la provincia y hasta la incorporó a la estructura del gobierno nacional, en un cargo directivo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Sin embargo, la libertaria nunca fue aceptada por la estructura oficial del partido que lidera Bornoroni, que en sus recorridas por el interior ha ido consolidando a otros futuribles de cara a la lista de octubre. Cerca del diputado, aseguran que los dirigentes que siembran por fuera del partido terminarán presentando candidaturas autónomas cuando se acerque el momento de la verdad; léase, el cierre de listas fechado por el cronograma electoral el 17 de agosto. Aunque no contestan si las fichas afiliatorias están disponibles para cualquiera que quiera firmarlas.

El acto del pasado viernes, formalmente convocado para anunciar el lanzamiento de una filial de La Derecha Diario en Córdoba, tuvo por principal sustrato político la foto de Franco Mogetta, sentado en el centro de la primera fila, flanqueado a un lado por Bornoroni y al otro por Sikora, cuya presencia en el evento habría sido objetada desde Córdoba, pero avalada desde Buenos Aires, por expreso pedido de la Casa Rosada a Javier Negre, copropietario de La Derecha Diario.

La presencia de la dirigente liberal en el evento fue celebrada por sus allegados, que quieren ver en este gesto de Balcarce 50 una prueba concluyente de su consolidación como parte de La Libertad Avanza en Córdoba, y en ocasiones, hasta se animan a pronosticar su afiliación en el partido, venciendo las resistencias locales. El tiempo dirá si su optimismo es o no desmesurado.

En el evento, como se dijo, la presencia estelar fue la del ex secretario de Transporte, Franco Mogetta, que fue presentado por la conductora del acto como candidato a Diputado. Hasta el momento, el exfuncionario de Juan Schiaretti se ha mostrado sumamente orgánico. Y al momento de comunicar su afiliación al partido lo hizo acompañado, en la foto, por Bornoroni y Gonzalo Roca, mano derecha del Jefe de Bloque y candidato de este para liderar la lista. Habrá que ver cómo evoluciona la relación Bornoroni-Mogetta.

Finalmente, también se pudo notar la presencia, en primera fila, de Santiago Luna. Desconocido en estas latitudes, Luna es uno de los laderos de Santiago Caputo. Quienes orbitan el sistema libertario aseguran que la incursión del caputismo en Córdoba no será pasajera, y que más temprano que tarde el asesor estrella del presidente tendrá un delegado estable en la provincia.