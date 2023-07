Llaryora ajusta al PJ provincial detrás de Schiaretti

Escuchá Alfil Podcast:

Por Bettina Marengo

Luego de los triunfos a nivel provincial y en Capital, el oficialismo provincial pondrá a trabajar a toda la estructura para la campaña presidencial del gobernador Juan Schiaretti en los quince días que faltan para las Paso del 13 de agosto. El sábado la senadora Alejandra Vigo convocó desde la fundación Diseñando Córdoba a funcionarios, concejales y dirigentes de la Capital a quienes les dijo que hay que seguir manteniendo el nivel de militancia y campaña que Martin Llaryora impuso para convertir en intendente a Daniel Passerini y, en una estrategia de incentivo para un peronismo disperso en sus miradas nacionales, que los números para que Schiaretti pase a la primera vuelta están asegurados con los votos que obtenga en la provincia. En el encuentro se habló del mismo formato, con coordinadores por seccionales y de la fiscalización el día del comicio.

Sin título de tal, porque el jefe de campaña es Héctor “Pichi” Campana, quien jugará muy cerca del actual secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Raul Lacava, Vigo va a ser cabeza de la campaña del gobernador en la Capital.

A nivel provincial y desde hoy, Llaryora se pondrá al hombro la campaña y va a “salir a la cancha” a pedir el voto para Schiaretti en su tercer raid electoral en tres meses. El gobernador electo tiene previsto reunir hoy en Smata a funcionarios provinciales para reclamar militancia y acompañamiento para la fórmula Schiaretti-Florencio Randazzo, en lo que sus cercanos aseguran será un mensaje bien de encuadramiento y bajada de línea a la estructura del PJ/ Hacemos Unidos por Córdoba.

Lo hizo para el 23 de julio para Passerini, con éxito, y también estuvo atento a las elecciones de ayer en Villa Allende, en un intento de evitar una foto de Patricia Bullrich festejando en Córdoba a una semana del triunfo capitalino.

Alineado a Schiaretti en un acuerdo de mutuas conveniencias y necesidades, Llaryora ejercerá como jefe del oficialismo para contener a todos adentro y evitar “tentaciones massistas” en funcionarios y dirigentes que ya vienen advirtiendo que jugarán con la lista Sergio Massa- Agustin Rossi dentro de Unión por la Patria porque 1) no quieren terminar abonando un alianza con Juntos por el Cambio, que es el camino que prometió Schiaretti para después de la primera vuelta, o 2) aseguran que apuestan a un voto nacional “útil” y entienden que el juego de Schiaretti es básicamente para mantener la llama en Cordoba.

Dónde milite cada dirigente no es algo que le dé lo mismo a Llaryora. La arenga contra los “pituquitos de Recoleta” entusiasmó a muchos peronistas que vieron un acto de rebeldía respecto al gobernador, y un acercamiento al ministro de Economía nacional, pero eso no está en los planes de Llaryora, que suele decir que confunden su amistad con Massa con sus intereses en política. Una anécdota que circula por estas horas en el Palacio es que el mismo día del triunfo capitalino, un delegado premiun del tigrense intentó contactar por teléfono a su jefe con Llaryora a través de otro premium, pero aquel evitó la charla. Al menos en ese momento.

El punto del Llaryora en las dos semanas febriles que quedan hasa las primarias es reclamar el voto para la lista completa de Hacemos por Nuestro País, mientras muchos intendentes y dirigentes del interior están hablando de un esquema de corte: voto presidencial para Massa y candidatos a diputados de Schiaretti. “Esto lo están instalando en el interior, vamos a ver qué dicen cuando Llaryora les baje la línea”, advirtió un llaryorista que, en cambio, ve posible un rarísimo voto Schiaretti- Estévez, a tono con el voto K que acompañó a Passerini y al propio sanfrancisqueño en sus respectivas elecciones, que en algunos casos tuvo militancia explícita.

“Martin va a ajustar y les va a contar las costillas a todos. Lo que muchos han entendido a nivel Capital parece que no lo han entendido en el interior, donde fue fuerte el impacto de las derrotas departamentales”, señaló uno que habla muy seguido con el aún intendente de la ciudad, y que aseguró que para Llaryora “no vale jugar a medias”. “Si no estás con él ahora, después no lo llamés”, tal el manual de mando que, jura la fuente, rige los movimientos del futuro gobernador.

Se trata de un esfuerzo sincronizado. En las últimas semanas e incluso días, intendentes schiarettistas recibieron llamadas directas del gobernador para poner en marcha o agilizar los comandos de campaña en cada departamento.

Volviendo a la Capital, la reunión que se hizo en el local de barrio Alta Córdoba tuvo algunas ausencias, que Vigo minimizó. “El que no quiera estar que no esté”, advirtió la jefa del PJ capitalino, una frase a la que cerca suyo le bajaron tono bélico y cualquier connotación vinculada a fugas a las listas de Unión por la Patria que, en todo caso, afirman, no moverán el amperímetro.