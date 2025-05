Llaryora y una inversión para jubilados: "sostenemos un Estado con superávit y la gente adentro”

El legislador radical presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo la unificación de las Agencias, Cordoba Deporte, Cordoba Turismo y Cordoba Cultura, en un solo organismo: "lo que propongo es que con menos gasto y menos personal, transformar tres áreas claves en las que hoy no se brindan respuestas", afirmó el legislador.

La Nación pagará 5 mil millones mensuales desde mayo y por doce meses. El resto de lo demandado, flujo y deuda, va a auditoría. Fue en la audiencia de ayer en la Corte Suprema. El ministro Acosta esboza un plan de aumento a los pasivos de la escala más baja a partir del nuevo ingreso. El gobernador recibió llamados de sus pares con cajas no transferidas.

LLA Córdoba fichó al ex secretario de Transporte, y su llegada representa un beneficio doble para Bornoroni, que no sólo gana un jugador de peso para el desarrollo del partido, sino que además reafirma su liderazgo. Mogetta no viene por una banca; y el ‘25 se presenta como un objetivo intermedio para los libertarios.