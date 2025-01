Por Bettina Marengo

El kirchnerismo cordobés buscará la renovación de la única banca en Diputados que pone en juego en las elecciones de medio término, para lo cual necesitará sostener el voto de entre ocho y diez puntos en el distrito más anti K del país. En 2021, sin Javier Milei, pero con Luis Juez y Rodrigo de Loredo en modo estrellato y con el 54% de los votos, el ex Frente de Todos sacó 10% y quedó en tercer lugar, detrás de los 25 puntos del PJ provincial. El desafío será captar al cordobés descontento con Javier Milei y no solamente al cristinista y antilibertario puro, aprovechando que el peronismo provincial en principio buscará diferenciarse en cuestiones puntuales con La Libertad Avanza (retenciones, por ejemplo) pero sin salir a cruzar duro al oficialismo nacional como lo hizo cuando en el gobierno nacional estaban Cristina Kirchner o Alberto Fernández. El Panal también irá en busca del cordobés que rechaza a Milei, y ahí puede tallar la figura de Natalia de la Sota, que tensa con la posibilidad de ir por fuera de Hacemos Unidos si no le dan un lugar expectable en la lista cordobesista.

Tras la derrota del PJ nacional del año pasado, las cosas cambiaron para el peronismo y el kirchnerismo en general pero no necesariamente para los mediterráneos, que nunca fueron parte del peronismo oficial ni lo tuvieron como columna vertebral. Sí está claro que si se mantiene la alianza nacional del PJ y el Frente Renovador, en Córdoba eso se reflejará en estrategias y en listas. Todo indica que este año la distancia con Hacemos Unidos se mantendrá y como sea que se llame la alianza que se arme, tendrá lista propia, diferente a la que armen el gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti. Al menos eso dicen hoy, con la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, recién regresando del sur del país para volver a instalarse en CABA para la gran rosca por los pliegos de la Corte Suprema en el Senado.

La figura de Cristina y cómo evolucione su relación con el gobernador de Buenos Aires es clave, y pese a que se trata de una elección distrital, es posible que nada quede definido hasta que se despejen algunas incógnitas, como la separación de las elecciones provinciales, la alianza electoral y la estrategia con Sergio Massa, y en particular, si la expresidenta es o no candidata por Buenos Aires para el Congreso de la Nación.

Aún sin certezas, hay candidatos y candidatas en Córdoba. Pablo Carro, a quien se le termina el mandato en diciembre, quiere repetir y cuenta con el apoyo de la diputada Gabriela Estévez, la jefa de La Cámpora local, que prefiere que el legislador provincial Federico Alessandri, súper anotado para encabeza la lista, se quede a terminar el mandato en la Unicameral como representante del peronismo no oficialista. El reemplazo de Alesandri en la banca sería el gremialista Juan Monserrat, a quien el camporismo ve cerca del PJ provincial.

El exintendente de Embalse cuenta con la simpatía de CFK, para quien es parte del recambio generacional necesario en el peronismo K. Alesandri tiene en su haber reciente dos fotos con la ex presidenta en el Instituto Patria -donde también está el intendente de Leones, Fabián Francioni, que muchos interpretan más como un mensaje de la “jefa” a Llaryora y al plano provincial que un dato electoral para el 2025. (Nota al margen: cuando en Panal quieren graficar lo particular de las elecciones y las jefaturas locales, mencionan a “Pipi” y su gran caudal de votos en una ciudad enclavada en una zona netamente anti K como es Marcos Juárez). Resulta claro que si Alesandri llega a Diputados, se queda con un trampolín para el liderazgo provincial del espacio peronista-progre, algo que no entusiasma a todos. (Nota al margen: cuando en Panal quieren graficar lo particular de las elecciones y las jefaturas locales, mencionan a “Pipi” y su gran caudal de votos en una ciudad enclavada en una zona netamente anti K como es Marcos Juárez.

De momento, la principal coincidencia es que la banca en juego se defiende. El tema es la estrategia. Por el lado del progresismo, desde el partido Frente Patria Grande que a nivel provincial lidera Juan Grabois, Constanza San Pedro va a pelear por un lugar en Diputados. La dirigente viene trabajando hace mucho en territorio y lo va a pelear, de la mano del dirigente que enfrentó a Massa en las PASO del 2023.

El líder del Frente Renovador podría venir en marzo a Córdoba. El espacio está representado en Córdoba por la exlegisladora Tania Kishakevich y por el intendente de Cruz Alta, Agustin González, y quiere tener candidato en octubre en Córdoba. Sin mostrarse mucho, al igual que Cristina, el tigrense está articulando en el panperonismo en la provincia de Buenos Aires. Las intenciones de unidad parecen estar, pero falta mucho. La regla número uno del espacio es sostener el número de miembros en el Congreso y para eso va a ser clave ordenar los territorios. Entre los renovadores no descartan la medición de candidatos como dato para definir las listas y es de ese win de donde sale, insistente, el nombre de Natalia de la Sota, quien trabajó para Massa en las presidenciales, en contra de la postura de la plana mayor del cordobesismo. “Nunca se va a ir de dónde está”, punzan los cristinistas que la quieren, pero no de candidata. Desde el Panal observan: el llaryorismo vería con agrado que el mundo K/massista se divida en dos listas y diluya el eventual daño electoral.