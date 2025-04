Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Inédita situación en la UNRC

La periodista dialogaba con el informante universitario tras la detención de dos investigadores del Conicet acusados de utilizar los laboratorios e insumos de la institución para su emprendimiento privado. Según informó Puntal, la denuncia original fue realizada por una docente de la facultad de Exactas en mayo del año pasado ante las autoridades de dicha facultad y se abrió un sumario al respecto. En aquel entonces la decana era Marcela Daniele, actual secretaria de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la UNRC.

Periodista: Fuerte lo de los investigadores detenidos por la Justicia Federal. Este hecho ya había sido denunciado el año pasado, ¿no?

Informante: Fuertísimo, hubo allanamientos en los laboratorios y de ahí se los llevaron detenidos. No es menor que a este hecho se lo esté investigando de oficio. Creo que es algo inédito en nuestra universidad. Como bien ya han dicho varias autoridades que se han expresado, tanto el actual decano (Germán Barros) como la rectora Rovera, hay grupos que trabajan para empresas o instituciones externas a partir de convenios. No era este el caso. Y habrá notado que hubo mucho énfasis en aclarar que estas personas no trabajaban para la Universidad sino para el CONICET.

P: A la rectora también le preguntaron por el hecho, que encima se dio un día antes del acto por los 54 años de la Uni.

I: Feo timing en el que se dio todo. Pero bueno, ella dijo que se llevaron a cabo los procesos institucionales que correspondían y se han aportado elementos para que todo se esclarezca. Igual, no me caben dudas, por algunos comentarios que leí, que hay muchos haciendo leña del árbol caído y aprovechando de pegarle a los investigadores del Conicet con todo esto. Lamentablemente, era de esperarse…

Soldano y “Adolescencia”

El periodista dialogaba con un dirigente del PRO sobre una publicación realizada por la dirigente Laura Soldano, coordinadora de La Libertad Avanza en el Departamento Río Cuarto.

Dirigente del PRO: ¡Sonamos! Metieron a Netflix en la campaña…

Periodista: ¿Qué dice?

D.P: ¿Vio la serie “Adolescencia”?

P: Como casi todo el mundo. Buen material.

D.P: Bueno, lo mismo opina Laura Soldano. Vi que le están dando rienda suelta al renacer de la discusión para bajar la edad de imputabilidad. Se viene todo eso.

P: ¿Habló de la serie?

D.P: En el último video que subió. Fue después de que se encontró con los padres de Joaquin Sperani, el pibe asesinado por su amigo en Laboulaye. De hecho, es muy fuerte lo que pone en su publicación.

P: ¿Qué dijo?

D.P: Arrancó hablando de la serie para comparar los casos de asesinatos entre menores de edad. Pero después, hablando del caso de Joaquín, toma posición respecto a la situación del compañero que lo asesinó. “Si un chico de 14 años planea un crimen, golpea 18 veces en la cabeza a su compañero con un fierro, miente y engaña a toda una ciudad por días… ¿No debería pagar por lo que hizo?”, puso. Después menciona que “el innombrable está libre”.

P: Estilo full libertario.

D.P: Claro, eso pensaba. Están sobreactuando la situación y, coincido con los peronistas, no estamos para caranchear estos temas. Cierra el mensaje pidiendo a la gente que se “sume al cambio”. La verdad que no es el mejor camino.

P: ¿En serio me dice? ¿Qué está pasando con ustedes los del PRO?

I: Esto es personal. Hay cosas que rinden y otras, como esta, que no. Podes hablar de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad sin caer en esto de hablar tan sueltos de un tema complejo. Lo de la serie puede servir de ejemplo, lo de Sperani es uno de tantos casos, pero no hay que bajar tanto la calidad del debate con tal de agradarle a la gente. No se van a convertir en los líderes que pretenden ser jugando de esta manera.

P: Usted me dice esto y después terminan cerrando. Incluso, haciendo lo mismo.

D.P: Mmm. No sé, eh. Estos juegan solos, sin consultar. Son ellos solos, los elegidos de Milei. Así no van a ningún lado.