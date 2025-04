Por Bettina Marengo

Con la desaparición material del gobierno nacional en la distribución de recursos en el interior, la coparticipación de la provincia al municipio en baja desde hace tres meses y la necesidad del gobierno provincial de hacer política en un año electoral como telón de fondo, Martín Llaryora presentó el Acuerdo Federal 2025 en un acto en el que estuvieron presentes gran cantidad de los 425 intendentes y jefes comunales que firmaron el trato.

En lo económico, el Panal creó el Fondo Federal Cordobés, un fortalecimiento del Fondo Permanente creado en 2004 para obras de infraestructuras en las comunidades, que estaba suspendido en los últimos meses. Con la nueva conformación llegaría a casi cien mil millones de pesos. Además, lanzó un plan de refinanciación a diez años para los 190 municipios que tienen deudas con la Provincia, que totalizan unos 13 mil millones de pesos. Es un volumen de recursos (y licuación de pasivos) al alcance de los mandatarios del interior, que llega para reemplazar el objetivo del año pasado del Panal “una obra en cada pueblo” y que lubrica las relaciones de los intendentes con su gente y de Llaryora con el interior.

En lo político, el Panal fortaleció el monto para los ATP para intendencias y comunales que adhirieron al Acuerdo con el anuncio de otros 15 mil millones para el Fondo no reintegrable para la Financiación de Proyectos y Programas. Son de distribución discrecional y pret a porter, para premiar y acercar (o castigar) a gobiernos no propios, en este caso radicales a los que el Panal busca arrimar al “partido cordobés” creado por Llaryora como base de sustentación para ganar las elecciones en 2023 y que, todo indica, buscará ampliar de cara el 2027. O al menos, meter cuña en la interna opositora con intendentes que no tienen más puerta que tocar que la del cordobesismo. La frase que el gobernador expresó ayer en el Centro de Convenciones, donde se llevó a cabo el encuentro, pareció una respuesta al malestar de los peronistas por la amplitud para la firmar cheques a radicales: “Los que me critican en mi partido no entienden que trabajo para todos los cordobeses”, arengó, frente un auditorio de casi 400 dirigentes con muchísima presencia radical.

Para el Fondo Federal, el gobierno aportó un punto más de su coparticipación, mientras que los gobiernos locales duplicaron su aporte, que pasará del 1 al 2% de la coparticipación que reciben de la administración provincial cada quince días. Las reacciones de los jefes comunales fueron desde el crítico “cualquiera hace política así”, en relación a la marca de recursos corrientes que empezará a regir en mayo, al irónico “lo único que sé es que si no firmabas, no te dan plata”, a la valoración positiva del salvavidas financiero que significa para un municipio la multiplicación (aumentará entre un 200 y un 300%) de la cuota del fondo permanente del que podrán disponer desde el mes entrante, con la aclaración de que se trata de un préstamo a devolver.

Llaryora encabezó el acto en tiempos difíciles para el oficialismo, con la crisis política que parece transitar la ciudad Capital, gobernada por el también peronista Daniel Passerini, y con conflictos salariales abiertos con los gremios estatales, tanto de la administración central como de salud. Ayer se ocupó de otros de los nodos del malestar social, la inseguridad, con el anuncio del plan de gestión territorial

Sentó en la mesa principal a Manuel Calvo, ministro de gobierno que junto a su segundo Augusto Pastore se encargó de la gestión política e instrumental del acuerdo. “Antes íbamos a la Casa Rosada a pedir fondos, ahora vamos a Calvo”, resumió un intendente peronista. Para llegar al evento de ayer en el Centro de Convenciones Brigadier Bustos, los concejos deliberantes de todos los gobiernos del interior tuvieron que sancionar una ordenanza. La única comuna que no acordó fue Carnerillo, al sur de Río Cuarto, cuyo intendente es Ariel Dalmasso de Juntos por el Cambio. Passerini no fue parte del trato porque el Acuerdo no incluía a la ciudad Capital, que tiene otros recursos. Entre los intendentes que estuvieron en primer plano, el Panal ubicó estratégicamente a Marcos Ferrer, de Río Tercero y presidente de la UCR provincial y a Sara Majorel, del PRO de Marcos Juárez. Entre los oficialistas, estuvieron Eduardo Accastello de Villa María, Marcos Torres de Alta Gracia, Darío Chesta, de Río Segundo, y Oscar Santarelli de Villa General Belgrano. En la platea, había unos 400 intendentes y jefes comunales según el cálculo de la oficina de Prensa del Panal.

El gobierno destacó las siguientes firmas: Por Hacemos Unidos por Córdoba firmaron Guillermo De Rivas, de Río Cuarto; Damián Bernarte, de San Francisco; Marcos Torres, de Alta Gracia; Oscar Santarelli de Villa General Belgrano y Darío Chesta, de Río Segundo. Por el Foro de Intendentes Radicales: Roberto Casari, de Vicuña Mackenna y Rubén Dagum, de Almafuerte. Por el COMUPRO: Alejandro Allende, de San José de la Dormida. Por el Vecinalismo: Sebastián Demarchi, de Morteros. Por el MUCORA: Emiliano Paredes, de Tanti. Por La Libertad Avanza: Adrián Radice, de Villa El Chacay. Además, de los mencionados, estuvieron presentes Fernando Rambaldi (La Calera), Guillermo Ristorto (Pampayasta Sud), Maximiliano Rivarola (Villa Dolores), Claudia Acosta (Mi Granja), Adrián Realici (Villa del Chancay) y Sebastián Debarchi (Bortero).