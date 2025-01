Eliminación de las PASO: la UCR pedirá internas

Por Carolina Biedermann

El gobierno de Javier Milei trabaja para conseguir los votos y llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, con el fin de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Referentes del sector radical cordobés, unido en “Más Radicalismo”, no descartan llamar a internas para resolver en las urnas, quiénes serán los candidatos para el armado de una lista consensuada.

El oficialismo nacional aún no ha logrado conseguir los acuerdos necesarios para llamar a sesiones extraordinarias para eliminar las PASO. La salida, por el momento, es un acuerdo con los dialoguistas.

Los plazos se acortan y la disconformidad de las provincias por no haberse tratado todavía el presupuesto 2025, le pone trabas al oficialismo por no haber tomado este tema de interés, y sólo concentrarse en los que a la política de Milei, considera como urgentes. La necesidad de consensuar con el kirchnerismo se cae. El objetivo es además no someterse a una derrota en extraordinarias.

La política cordobesa no se toma vacaciones y de antemano, la UCR empezó a tejer escenarios posibles que podrían llevar a activar una interna abierta y elegir a sus candidatos.

Ante la posibilidad de avanzar en la reforma electoral que propone el oficialismo, los partidos deberán resolver sus candidaturas puertas adentro. En Córdoba los tiempos aún juegan a favor para que la UCR llame a una elección propia y entre en juego el reglamento que marca la carta orgánica del partido.

“Si se eliminan las PASO, Rodrigo De Loredo tendrá que someterse al proceso interno, si lo que pretende es ir por la lista 3”, declaró un referente de “Más Radicalismo”. Además explicó que para activar el proceso, solicitarán al Comité Provincia que fije las fechas para llamar al proceso electoral.

A la fecha, el futuro es incierto porque depende de un factor primordial que tiene que ver con lo que suceda en el Congreso de la Nación, pero los cordobeses interesados en que se aplique lo que marca la carta orgánica partidaria explican que evalúan tener apoyo de núcleos integrantes de “Generación X”, el frente armado entre los que fueron aliados a Ferrer y a De Loredo en el armado 2024.

“Las expresiones de apoyo de Rodrigo De Loredo al Presidente y sus movimientos individuales para encabezar una lista, poniendo en juego la integridad del partido y posibles alianzas con La Libertad Avanza, limó relaciones internas en aquel armado. Se expuso sin considerar las opiniones del resto de los espacios. Creemos que la taba se va a dar vuelta y vamos a recibir más apoyo de lo esperado”, dijo un referente capitalino.

Además agregó que De Loredo terminó haciendo con el partido lo que tanto había criticado de las gestiones anteriores en la conducción de la UCR. “No hay discusión y no hay participación. Una vez más buscan que la estructura institucional de la UCR esté al servicio de las vocaciones individuales. Así jamás vamos a alcanzar la unidad. Mientras no tengamos al frente a un referente legitimado, la historia será igual por una y otra vez”.

Mientras tanto en el Congreso…

En el Congreso de la Nación existen otros proyectos que buscan modificar las PASO en vez de eliminarlas. Tal es así el que propone el diputado Emilio Monzó, de Encuentro Federal, que busca eliminar sólo la obligatoriedad de esta elección, y este proyecto no precisa tratarse en sesiones extraordinarias. Referentes de la UCR y del PRO, por el momento, consideran la posibilidad de suspenderlas sin eliminarlas. Incluso Unión por la Patria presentó una iniciativa para suspenderlas. Esta decisión se pondrá en la balanza de los acuerdos avanzados, en el armado de las listas.

Si el Gobierno pretende modificar la ley electoral, debe contar con mayorías especiales, que en este caso tendría que ser el acompañamiento de 129 diputados nacionales.