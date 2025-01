Nación bajó “temporalmente” las retenciones y la pelota queda del lado de los gobernadores

Por Gabriela Origlia

Después de tironeos con organizaciones gremiales del campo y con los gobernadores de la Región Centro -Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro- finalmente el gobierno de Javier Milei decidió bajar de manera “temporal” las retenciones a los principales cultivos como la soja. Ahora la pelota vuelve a la cancha de las provincias. El Ministro ya les pidió que también allí se bajen cargas tributarias.

Los productores venían presionando por el combo que impactaba negativamente en la rentabilidad, en el que cuentan la baja de precios internacionales, un tipo de cambio rezagado y la falta de agua. La reducción del impuesto fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el mismo mensaje, anticiparon que habrá una eliminación permanente de las retenciones para las economías regionales. La decisión se tomó, según el titular de la cartera, luego de alcanzar el superávit fiscal.

“Hay una situación particular en el campo producto de la sequía y la baja del precio de los commodities, por lo que van a bajar temporariamente las retenciones a los principales cultivos como soja, porotos, aceite, harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol desde el lunes hasta fin de junio. No podemos hacerlo ahora de manera permanente porque no tenemos los recursos recursos”, señaló Caputo.

Y agregó: “Vamos a eliminar de manera permanente las retenciones a las economías regionales, otra gran deuda pendiente. El Presidente siempre ha dicho que el campo era una prioridad. Estas medidas vienen a avalar estas promesas presidenciales”.

Las alícuotas de las retenciones a la soja bajarán de 33% a 26%; las de los derivados de la soja se reducirán de 31% a 24,5%; en el caso del trigo la baja irá del 12% a 9,5%, cebada de 12% a 9,5%; sorgo de 12% a 9,5%; maíz de 12% a 9,5%; y el girasol de 7% a 5,5%.

Aquellas economías regionales que tenían un residual y no habían bajado las retenciones a cero, ahora lo harán. Algunos ejemplos son el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y otros productos.

“Este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo recuerde, porque a eso hemos venimos. Ahora también, producto del desastre heredado y nuestro muy mal historial crediticio, la Argentina para bajar impuestos necesita superávit fiscal”, detalló Caputo.

Añadió: “Hemos estado trabajando en esto dos meses y medio. Me encantaría eliminarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los US$8 mil millones que no tenemos. Pero entendemos que hay una situación particular en el campo”.

El martes, horas después de la reunión de los mandatarios de la Región Centro, el Ministro salió al cruce también por sus redes sociales. Enfatizó que su reclamo no estaría acompañado de acciones. Sectores del campo recogieron el guante y empezaron a plantear la necesidad de también bajar Ingresos Brutos (IIBB).

Lo hizo oficialmente la Sociedad Rural de Río Cuarto que en un comunicado aseguró que “queda bien reclamar por las retenciones”. En ese orden, el presidente de la entidad, Heraldo Moyetta, propuso pensar en una verdadera reforma tributaria, que abarque incluso a una de las principales fuentes de financiación para los estados provinciales

Precisó que "en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos". "Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año. La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas".

La entidad rural abarcó también la necesidad de un cambio en el régimen tributario provincial. Planteó que, “por ejemplo en Córdoba, se sigue cobrando IIBB de manera indirecta, a través de los proveedores de servicio, a todo productor que se encuentra, precisamente, en actividad, sin contar los altos costos del inmobiliario rural, de combustible y tarifas que debe afrontar”.