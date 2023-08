Enroque Corto

Llaryora con Stanley El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, estuvo ayer en la ciudad de Córdoba por segunda vez desde que asumió el cargo. Informante: Hubo foto con el intendente Martín Llaryora, con quien se reunió, en su carácter de gobernador electo. Alfil: Claro, cuando vino la otra vez hubo una foto con Schiaretti. Informante: Si, tiene razón. Está claro que a Llaryora le sirve la reunión, teniendo en cuenta que ni bien asumió, empezó a posicionarse en el plano nacional. Alfil: Claro, pero hay que ver cuanto dura Stanley luego de las elecciones del año que viene. Informante: Bueno, qué ansiedad tiene.Son relaciones, Ud recuerde que EE.UU tiene políticas de estado en materia internacional. Y que mira las relaciones de acá a un lustro al menos.

El PJ del sudeste arma para Schiaretti

Intendentes y referentes del departamento Marcos Juárez se reunieron para organizar la campaña presidencial del gobernador Juan Schiaretti en el sudeste cordobés.

Informante: Nos juntamos en la localidad de Inriville porque su intendenta, Julieta Aquino, quedó al frente de la Junta Departamental de Marcos Juárez. Se armó una linda mesa de trabajo.

Periodista: ¿Quiénes estuvieron?

I.: Muchos. Además de Aquino, estuvo Paula Córdoba intendenta de Los Surgentes; Edgar Yordan, intendente de Saira; Alejandra Ita, intendenta electa de Colonia Italiana; Darío Quiroga, intendente electo de Saladillo; Gustavo Dal Bo, intendente electo de Cavanagh; Nora Bessone, intendenta electa de O Higgins. Además, referentes de Arias, Baldissera, Camilo Aldao, Corral de Bustos, Cruz Alta, Guatimozin, Isla Verde, Leones, Marcos Juárez, Monte Buey y General Roca. También, lógicamente, estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Massei, y la legisladora electa, Julieta Rinaldi.

P.: Gran desafío el que tienen por delante. Muchos dirigentes peronistas de Marcos Juárez ya avisaron que van a trabajar por (Sergio) Massa.

I.: Confiamos en que nos va a ir bien. Firmamos un compromiso para llevar la voz y las propuestas del Gringo (Juan Schiaretti) a cada ciudadano del departamento Marcos Juárez, respaldando el proyecto político del justicialismo cordobés y trabajando junto al gobernador electo, Martín Llaryora, para el progreso de nuestra provincia.

Cuentas claras…

El periodista llamó a su informante PJ para que le diera algún dato de la campaña que transita capital, por tercera vez en menos de dos meses.

Informante Peronista: Amigo, ¿a qué debo el gusto ahora?

Periodista: Se imaginara… lo llamó para que me cuente algo de la campaña… como hago casi a diario desde hace más de dos meses…

I.P.: Ja. ¿Qué le puedo contar, además de que estoy cansado?... a ver…

P.: (…)

I.P.: ¿Recuerda el dicho que dice “cuentas claras conservan la amistad”?ç

P.: Claro…

I.P.: Bueno, no está muy lejos de aplicarse a esta campaña. Con los números fresquitos de las elecciones provinciales y municipales, ahora el pedido es que no aflojemos, y seccional por seccional y sub circuito por sub circuito se va a llevar la cuenta de cuantos votos se consiguieron en las otras elecciones para pedir que no se baje de ese desempeño en las nacionales.

P.: No parece tarea fácil…

I.P.: Dígamelo a mí…

Cornet, el neutral…

El hombre del lunes fue Pablo Cornet, el intendente electo de Villa Allende y uno de los protagonistas por las notas en distintos medios en el arranque de la semana. Pero hubo una que llamó la atención…

Informante Villa Allende: ¿Cómo le va? Al final, se dio cómo le dije.

Periodista: ¿Qué cosa?

IVA: Que iba a ganar Cornet y así sucedió. Ahora, vio lo que dijo esta mañana (por ayer) en el programa de Telefé, Despertate.

P: No, ¿qué dijo?

IVA: “Acá, en Villa Allende, tenemos mucha gente de Horacio (Rodríguez Larreta), de Patricia (Bullrich) y de (Mauricio) Macri. Hemos decidido apoyar al que resulte ganador de las Paso, no queremos formar parte de la pelea nacional. Después del 13 apoyaremos con todo al ganador de las Paso”, dijo.

P: Pero él era un hombre de buena relación con Bullrich y (Guillermo) Dietrich.

IVA: Sí, era. Ahora ganó y es de todos. Le mando un abrazo.

De Ferrari pide respuestas a Schiaretti por la salud

El dirigente radical y el periodista conversaban ayer sobre las PASO que se avecinan y calculaban lo que podría cosechar el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Dirigente radical: Creo que tiene que dar muchas respuestas sobre la crisis que sufre Córdoba en varios asuntos clave.

Periodista: ¿A qué se refiere?

D.R.: No lo diré con mis palabras, sino que voy a citar a la legisladora provincial Patricia De Ferrari.

P.: Su correligionaria…

D.R.: Así es.

P.: Cuénteme.

D.R.: En sus redes sociales, De Ferrari expresó que “el gobernador Schiaretti, en su rol de candidato presidencial para las PASO, habla de salud como si Córdoba no padeciera múltiples problemas sin solución, empezando por la situación de los equipos de salud. Igual que el candidato K (Sergio) Massa, complicado por el ministro Massa”.