Por Yanina Soria

Aunque todavía no haya definición de candidatos para la pulseada legislativa que se abre este año, el peronismo cordobés hace rato activó en modo pre electoral al presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos, Miguel Siciliano. El parlamentario no sólo está recorriendo con alto perfil el interior provincial, sino que además participa en nombre del gobierno de Martín Llaryora de la discusión pública que se abre en muchos temas de la agenda nacional.

De hecho, fue uno de los que salió al cruce del diputado radical (con peluca) Luis Picat quien hace unos días acusó al mandatario provincial de decir “falacias” por asegurar que en Córdoba los productores no pagan Ingresos Brutos.

“Gobernador Llaryora es una falacia decir que en Córdoba los productores no pagamos II.BB. Somos ´consumidor final´ de toda la cadena de insumos y servicios. En aproximadamente 7.4 millones de hectáreas, donde se gastan 2960 millones de USD, paga un mínimo del 4% de IIBB, sin contar los múltiples eslabones. A eso sume el resto de las producciones, como la carne. Prácticamente está recaudando el total de retenciones de trigo. Como dice Luis Caputo ¡baje impuestos! Puede comenzar con los que siembran, pulverizan, cosechan y transportan, que no han podido renovar sus flotas”, disparó por la red social el ex intendente de Jesús María.

Antes, Llaryora había reaccionado al anuncio de la baja de las retenciones con el que sorprendía el ministro de Economía, Luis Caputo, previa “invitación” realizada a las provincias y municipios para eliminar impuestos y tasas.

Lo cierto es que Siciliano recogió el guante y cargó contra el radical a quien acusó de “sólo defender sus intereses”.

“Luis, como diputado nunca hiciste nada para que Córdoba recupere nuestro dinero de la Caja de jubilaciones, de los subsidios al transporte, de la obra pública. Nunca jamás hiciste nada por Córdoba, ya que somos los cordobeses los que te hicimos diputado nacional. ¿Te acordás cuando votaste en contra de los jubilados, cuando votaste en contra del presupuesto universitario, en contra de la educación pública de nuestros jóvenes?”, cargó el legislador contra el diputado a través de X. Y siguió: “Vas a ser recordado como un diputado nacional que no hizo nunca nada por Córdoba, ni por Jesús María ni por la región”.

El embate del legislador peronista contra Picat, al que luego se sumó también la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, tiene un claro matiz electoral y anticipa cómo jugará Hacemos Unidos por Córdoba una campaña que promete ser de alto voltaje político. De hecho, Siciliano interpeló al radical: “No entiendo porque tenés esta actitud y me pregunto: ¿será para lograr que el Presidente vuelva a ponerte en la lista?”.

Picat es uno de los cinco diputados de la UCR que fueron clave meses atrás para que el Congreso rarificara el veto presidencial que recayó sobre la ley que aplicaba cambios en el sistema de actualización de los haberes de los jubilados.

Desde entonces, el jesusmariense juega con la Libertad Avanza y elevó su tono crítico contra el gobierno de Martín Llaryora que, si bien no termina de pararse como opositor al libertario, tampoco quiere mostrarse como pleno aliado.

En ese juego de equilibrios que intenta mantener Llaryora, cada tanto, y sobre algunos temas puntuales, desde Hacemos Unidos buscan marcar diferencias. El tema de las retenciones era uno, y ahora se abrió un nuevo frente desde que Caputo le tiró la pelota a los gobernadores e intendentes.

Siciliano, concluyó su mensaje acusando al radical de ser “mala leche”. “De todos modos quiero decirte algo que es BÁSICO!!! El agro no paga ingresos brutos por su actividad. Pero si vos compras una camioneta, una computadora o consumís cualquier producto o viajas (por citar algunos ejemplos), obviamente pagas impuestos como todas las personas sea cual fuere su actividad. Para que el campo no pague, todos los sectores hacemos un enorme esfuerzo ¡y a eso vos lo sabes! Por eso lo que estás diciendo es de total mala leche, es total mala fe”, concluyó, sin que Picat le respondiera.