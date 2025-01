Por Franco Cervera

La semana pasada analizábamos el panorama de la oposición en San Francisco, donde se resaltó la actualidad y proyección de cada uno de los espacios que buscan disputar el poder al actual Ejecutivo Municipal. Entre los partidos de derecha, que incluso participaron de las elecciones municipales de 2023, está Encuentro Vecinal. Una corriente política que tiene como principal referente a nivel provincial a Aurelio García Elorrio, y que llevó como candidata a intendente de San Francisco a Elena Vacchetta en los últimos comicios. Sin embargo, la docente decidió sumarse a la Secretaría de Vinculación Educativa, para aportar desde su extensa experiencia en un área que conoce por haber sido directivo del Colegio Fasta y desempeñarse en otras instituciones educativas.

Es por esto que desde el espacio que se destacó en su momento por su movilización y lucha “próvida”, atraviesa un proceso de reorganización política y particularmente en los últimos meses iniciaron con una escuela de formación política, liderada por el abogado especialista en seguridad vial, Diego Castillo, y la licenciada en Ciencias Políticas, Josefina Paviolo.

“Tenemos como eje de trabajo los temas que prioricen la dignidad humana por encima de cualquier interés personal. Queremos que los proyectos que presentemos sean acordes a las necesidades reales de nuestra sociedad, la soledad en la ancianidad, las adicciones al juego y a las drogas, la inseguridad persistente, la vulnerabilidad en la niñez. Lo esencial del partido es priorizar la agenda de los débiles, pero no desde un discurso populista, sino proponiendo intervenciones posibles y que tengan impacto”, destacan desde el espacio local y resaltan que a nivel provincial el legislador Rodrigo Agrelo viene trabajando en este sentido.

En esta línea, Encuentro Vecinal San Francisco se enfoca en reordenarse de cara a lo que viene, intentando llegar a sectores que no se sienten representados con las actuales alternativas y no dejan de lado la lucha que los hizo visibilizarse: No al aborto.

“Nos preocupa la situación de los más desprotegido. Los adultos mayores, que enfrentan una creciente soledad; los niños, que desde su embarazo ya se encuentran expuestos a riesgos que no pueden controlar; y los jóvenes, bombardeados constantemente por múltiples adicciones que los alejan de un futuro esperanzador”, indican Castillo y Paviolo.

Cuando se les consulta, al respecto de la salida de Elena Vacchetta, sostienen que la tomaron con absoluta tranquilidad y respeto. “Entendemos que cada persona tiene la libertad de estar en el espacio político que mejor represente sus convicciones y objetivos. Nuestro partido no se centra en personalismos ni en construir poder alrededor de figuras individuales. En Encuentro Vecinal trabajamos por algo diferente: un proyecto colectivo basado en ideas y valores sólidos. Creemos que la política debe ser un servicio, no una plataforma para la acumulación de poder personal o partidario”.

De esta manera, la actualidad del espacio atraviesa un proceso de reorganización, con la intención de sumar nuevas personas que estén interesadas en los ideales que promueve la organización. Pero al mismo tiempo siendo conscientes de que el 2025 es un año importante por las elecciones legislativas pero sin tener demasiadas definiciones en cuanto a las candidaturas, lo que se irá evaluando a lo largo del año.

Mientras tanto en San Francisco, continúan acompañando la gestión del legislador Rodrigo Agrelo, e intentarán entrometerse en la agenda local con temas que entienden no son abordados por la actual administración municipal, entre ellos temas como una Carta Orgánica, bloquear páginas de juego online y pornografía para prevenir consumos problemáticos, trabajar el consumo de drogas y mayor asistencia a adultos mayores y madres en situación de vulnerabilidad y a los niños por nacer.

Otro candidato que se bajó

Cabe recordar que otro dirigente que tenía esta agrupación política pocos años atrás fue Emiliano Oyola, un joven abogado que con solo 28 años fue candidato a intendente en San Francisco. En aquella ocasión habían conseguido el 5to lugar con apenas un 3,69% de los sufragios (1.422).

Sin embargo, el letrado decidió apartarse del espacio hace algunos años y por el momento no se le conoce activa participación política en otro partido político.