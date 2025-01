Por Gabriel Silva

El Gobierno nacional entró en una compleja cuenta regresiva en el Congreso para conseguir, en sesiones extraordinarias, la suspensión de las Paso y la sanción de Ficha Limpia. Ayer hubo nuevas conversaciones entre dirigentes libertarios con peso dentro de la Cámara baja y aquellos que integran los bloques dialoguistas para tratar de llegar a un entendimiento y que mañana se dé a conocer la convocatoria para que el martes próximo haya dictamen para suspender las Primarias.

Sin embargo, algunos creen que las negociaciones están empantanadas y el deadline entró en fase crítica para que los libertarios consigan su objetivo de máxima que es suspender las Paso este 2025.

“Hay cautela y optimismo, nosotros queríamos ir por la eliminación de las Paso, pero no vamos a llegar. Con lo cual se tendrá que ir por la suspensión”, reconoció a Alfil una fuente del bloque libertario que lidera el cordobés Gabriel Bornoroni. Y agregó que, trabadas las negociaciones con los dialoguistas, puede haber un entendimiento con el kirchnerismo.

No obstante, las porciones legislativas que tienen diálogo con el oficialismo reconocieron ayer a este diario que “se le trabó el Excel a (Gabriel) Bornoroni”. “Hay buena voluntad, habla con varios, pero no se llega a un acuerdo y la mayoría de los bloques están partidos. Fallan los liderazgos dentro y fuera del Congreso porque (Mauricio) Macri no tiene ascendencia en el PRO, Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco en el kirchnerismo y el resto está muy fragmentado”, reconoció un diputado ayer.

El cronograma que tienen en la cabeza Bornoroni y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es el martes a las 14 convocatoria para empezar a discutir la suspensión de las Primarias, miércoles a la misma hora avanzar en comisión por Ficha Limpia y el jueves ingresar el debate de las Paso al recinto.

La otra semana se daría la discusión por Ficha Limpia en Diputados y en el medio, algunas discusiones con guiños a los espacios dialoguistas como el juicio en ausencia que impulsó en el Senado la schiarettista Alejandra Vigo.

Dentro del oficialismo reconocieron también a este diario que hay muchos diputados de vacaciones, otros que reconocen fracturas dentro de sus espacios, pero advierten que la suspensión de las Primarias es un reclamo “que viene haciendo toda la sociedad”. Y reconocen, al mismo tiempo, conversaciones con el kirchnerismo para empujar lo concerniente a las Paso.

“El que no se presente a las extraordinarias tendrá que dar explicaciones, para la suspensión los números nos dan”, avisan los libertarios.

En contrapartida, los dialoguistas insisten con que no hay gestos por parte del oficialismo. “No nos pueden venir a llevar por delante de nuevo, tenemos que conversar. Tiene que haber algún tipo de entendimiento para que también salgan algunas iniciativas de otros espacios”, reconoció un diputado de diálogo directo con altas fuentes del Gobierno.

Paso sí, ¿Ficha Limpia no?

Los que caminan los pasillos del Congreso confiaron además a este diario que, si sale la suspensión de las Primarias con el respaldo del kirchnerismo, el bloque que comanda Gerardo Martínez no va a empujar Ficha Limpia. “No van a ir en contra de Cristina. De última, lo de las Primarias les da más independencia a algunos para no estar sometidos a la lapicera de ella para el armado de la boleta. Pero con Ficha Limpia no se van a animar”, razonó una diputada que conoce detalles del poroteo oficialista.

En el oficialismo van por lo pragmático y apuran: “los K deberían acompañar en Diputados, total saben que en el Senado se clava”.

De todas maneras, con esa cuenta regresiva de cara a mañana, cuando terminen de llegar de vacaciones varios diputados -entre ellos algunos cordobeses-, el panorama puede estar más claro. Aunque algunos opositores reconocen que “en el Gobierno se durmieron con la discusión de las Paso. Esto era en noviembre o diciembre, no ahora”, dijo una fuente.

Mismo análisis con el que coincidió una diputada acerca de los tiempos de la Justicia electoral para realizar las modificaciones que se aprueben en extraordinarias.

Por los bloques

Por fuera de los libertarios, donde en la bancada que preside Bornoroni habrá respaldo, la UCR de Rodrigo de Loredo está en diálogo, aunque hay posturas divididas. Mientras el jesumariense Luis Picat insiste con la eliminación, otros analizan la suspensión y otros del mismo bloque desconfían de que el oficialismo reúna las voluntades para la semana próxima.

En tanto, las mismas fracturas se ven dentro de la bancada que encabeza Miguel Pichetto y que integran los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y Juan Schiaretti. Dentro del trazo grueso, todos respaldan la suspensión de las Paso -el cordobesismo viene insistiendo con esto hace rato-, aunque están aquellos que ponen en duda cómo jugaría Natalia de la Sota. “Hay que ver qué hace con Ficha Limpia y con las Primarias”, dijo un compañero de bloque de la hija del exgobernador.

Por su parte el PRO, mientras Macri busca cerrar filas ante la sangría de dirigentes como lo hizo con la reunión de ayer, aguarda cómo se desencadena esto en Caba y provincia de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, en el kirchnerismo están los que impulsan suspensión de las Primarias en los tres distritos: Nación, provincia de Buenos Aires y Caba.

Y también hay otros, dentro del bloque amarillo, sujetos a un escenario de Paso para buscar la continuidad en el Congreso. Como le ocurre a una buena porción del Parlamento.