Por Florencia Coria

En un contexto nacional marcado por el desfinanciamiento a la educación superior, Villa María logró lo que parecía imposible: abrir una nueva carrera de grado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tras tres décadas sin expansión académica.

La iniciativa, impulsada por el intendente Eduardo Accastello, materializa un modelo de gestión que combina recursos públicos municipales y apoyo del sector privado para sostener la educación universitaria pública.

El modelo Villa María

La apertura de Ingeniería Civil representa más que una simple ampliación de la oferta académica. En un escenario donde el presupuesto universitario 2024 fue reconducido y las casas de altos estudios enfrentan severas restricciones financieras, el municipio villamariense asumió el compromiso de garantizar tres cohortes consecutivas (2025, 2026 y 2027) sin costo para los estudiantes, mediante un convenio firmado con el rector de la UTN, Rubén Soro.

“Desde el momento que el Colegio de Ingenieros Civiles nos planteó la necesidad de tener esta carrera, parecía imposible porque no se podían crear nuevas carreras por falta de recursos. Sin embargo, nosotros nunca nos entregamos”, expresó Accastello durante el acto de apertura del cursillo de ingreso.

El jefe comunal destacó que más de 25 empresas locales se sumaron al proyecto, demostrando que “para Villa María la educación es el eje del desarrollo humano”.

“Estamos muy emocionados por el comienzo de una nueva carrera en nuestra ciudad, gracias a los 93 estudiantes de Ingeniera Civil que eligieron formarse en Villa María, a la comunidad educativa y a las empresas que acompañan este proyecto que fomenta el desarrollo local”, expresó Accastello.

Un compromiso con el bienestar estudiantil

El modelo villamariense no se limita al financiamiento de la carrera. “Villa María es una ciudad universitaria que abraza a los jóvenes, que los cuida, por eso tenemos un sistema de becas propio”, señaló el intendente, quien adelantó que promoverán “una relación muy fuerte con lo referido a bienestar estudiantil y con los centros de estudiantes”.

La legisladora provincial Verónica Navarro, quien entregó una plaqueta de beneplácito de la Unicameral cordobesa, destacó la relevancia regional de la iniciativa: “No solo es importante para los estudiantes individualmente, sino también para la universidad, el Colegio de Ingenieros, la comunidad, el departamento y la región de Córdoba que abarcamos”.

El impacto en números

La demanda superó las expectativas desde el inicio del proyecto. El decano Gaspar Cena destacó que Ingeniería Civil se posicionó como la segunda carrera más elegida en la regional, solo superada por Ingeniería en Sistemas con 200 inscriptos.

En el detalle de la matrícula 2025, Ingeniería Química se ubica en tercer lugar con 80 estudiantes, seguida por Mecánica con 70, mientras que Ingeniería Electrónica y la Licenciatura en Administración Rural rondan los 60 inscriptos cada una.

Durante el acto inaugural, visiblemente emocionado, Cena subrayó que este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre el sector privado -que aporta el 50% de los fondos- y el municipio. “Para nosotros es un inicio muy especial, después de 30 años pudimos soñar y hoy estamos iniciando Ingeniería Civil”, expresó.

Alerta por el futuro del sistema universitario

Sin embargo, la celebración no oculta la preocupación por el futuro. El decano Gaspar Cena advirtió sobre las consecuencias del presupuesto reconducido: “Atenta contra la institucionalidad democrática de la Argentina”. La medida impacta no solo en los salarios docentes y no docentes, sino también en programas de infraestructura, equipamiento tecnológico, becas e iniciación a la docencia.

Un modelo que marca el camino

La experiencia de Villa María podría señalar una ruta para otras ciudades medianas del interior del país, donde la articulación entre gobiernos locales y sector privado emerge como alternativa para sostener y expandir la educación superior pública en tiempos de ajuste.

El éxito inicial, con 93 inscriptos en Ingeniería Civil de un total de 350 nuevos estudiantes, valida este modelo de gestión colaborativa, aunque también plantea interrogantes sobre el rol del Estado Nacional en el financiamiento universitario.