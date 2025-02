Por Felipe Osman

El electoral 2025 arrancó caldeado. Sin rounds de estudio entre el oficialismo y la oposición, que se atacaron mutuamente en la primera sesión legislativa del año.

El arco opositor que reúne a los partidos del ex Juntos por el Cambio presentó una andanada de proyectos para poner techo a los aumentos del inmobiliario, diferir su pago y disminuir/anular otros tributos, como Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos. El oficialismo, con el ajustado control de la cámara, rechazó cada uno de los pedidos de “tablas” (para incorporar el tratamiento de tales iniciativas al debate de la sesión sin paso previo por las comisiones) y contraatacó con un proyecto propio que instaba a los diputados nacionales por Córdoba a acompañar la suspensión de las PASO, que se votó hoy en la Cámara Baja.

En el medio, Agustín Spaccesi, del monobloque Libertario, denunció que, condicionados por sus intendentes, los ex JPC no tenían intenciones reales de bajar los impuestos, ya que de haber querido hacerlo no hubieran intentado hacerlo “sobre tablas”, cuando saben que carecen de los votos necesarios para esquivar las comisiones. Y desde JPC salieron a responderle que la razón de que no consigan hacerlo es que fue él (Spaccesi) quien promovió un cambio en el reglamento para que el pedido de tablas sea más dificultoso.

En el medio de ese vendaval, De Loredo resintió la presión que Hacemos Unidos buscó ejercer sobre los diputados que no revistan en sus al reclamarles votar a favor de las PASO. Y salió a responder.

Por lo bajo, los deloredistas le recuerdan a Llaryora que la génesis de su ascenso a la categoría de “dirigente provincial”, y el inicio del periplo que terminaría con su llegada a la Gobernación, estuvo justamente en una PASO, cuando desafió a Schiaretti a una interna en 2013. Con lo cual -insisten- esa instancia electoral que hoy califica de despilfarro, fue crucial en el devenir de su carrera política.

Por lo alto, la contraofensiva viene a golpear un flanco sensible para cualquier oficialismo. Pero, además, un flanco especial, por ser uno que no puede golpear Luis Juez, su declarado competidor en la carrera hacia la Gobernación, que arrastra el pesado antecedente de haber designado a más de 4.000 empleados en la Municipalidad de Córdoba entre 2003 y 2007.

De Loredo acusa al oficialismo de haber designado 4.610 empleados en el período que va de enero a octubre de 2024. A razón de 16 designaciones por día. Además, el diputado asegura que, basándose en información publicada por el ministerio de Economía de la Provincia, entre junio de 2023 y junio de 2024 los planteles de empleados públicos aumentaron en más de 5.000 agentes. Y que, bajo la gestión del ahora gobernador, la Municipalidad duplicó “la cantidad de personas que cobran del municipio”; léase, empleados de planta, becarios, monotributistas, empleados de la Tamse, el ente BioCórdoba, el COyS y la Guardia Urbana.

Al otro lado del ring, la Provincia ha salido a contestarle en duros términos. Primero, reclamándole que se retracte por sus dicho, a los que califican de falaces. Y luego, por intermedio del secretario general de la Gobernación, David Consalvi, que aseguró que hay “mala fe” en las declaraciones del diputado, que se valió de “datos parcializados”, y que de haber ponderado los datos consolidados que publica la Caja de Jubilaciones, hubiera advertido que la actual gestión provincial tiene hoy menos empleados que el día en que inició.

Ante esa respuesta, el presidente del bloque UCR publicó un nuevo tuit, adjuntando un anexo del decreto 1030, rubricado el 26 de julio de 2023, por el cual la Provincia designó 4.169 agentes en planta permanente. Esto, vale aclararlo, sucedió durante la gestión de Juan Schiaretti, cuando Llaryora ya había sido electo, pero no había tomado aún el poder.

Con nuevas arremetidas, De Loredo busca que el oficialismo no desplace el debate a la suspensión de las PASO ni a cualquier otro asunto nacional. El radical prefiere mantener a Hacemos Unidos enclavado en una única agenda local: el aumento de los impuestos, al que denuncia como contracara del crecimiento de los planteles estatales.

Para el oficialismo, sin embargo, el radical pisó en falso. Después de que publicara el anexo del decreto 1030 (omitiendo cargar el decreto, firmado por Schiaretti), Miguel Siciliano, líder del bloque oficialista y potencial candidato de Hacemos Unidos en las Legislativas, volvió a exigirle una retractación. Y apuntó que es el mismísimo decreto el que lo desmiente, precisamente, por estar rubricado por el ex gobernador.