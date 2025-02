Milei dijo que "el dolar tiene que caer como un piano"

El presidente Javier Milei volvió a ratificar ante las cámaras televisivas habló sobre el panoramo económico actual del país, asegurando que la Argentina está, "en deflación hace meses". Tras lo dicho, sostuvo que para dada la situación enfrentada en el país, "el dolar no esta para nada caro".

Tras lo dicho, comenzó a explicar el proceso inflacionario "es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se genera por un exceso de oferta de dinero, y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga, y eso significa todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más de la economía", comenzó explicando"

En esa línea, amplió sobre las tres metodologías para "entender atraso cambiario. El modelo oficialista, los cavernícolas de los kirchneristas ponían controles externos y luego de capitales, la consecuencia de eso era la brecha, ese modelo tenía además inflación monetaria y brecha creciente”, dijo.

“Si uno mira nuestro caso, tenemos superávit fiscal y financiero por primera vez en la historia y la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales”, aseguró.

Milei responde a Cavallo

Luego de que el ex-ministro de economía, Domingo Cavallo, haya afirmado de que espera que el dolar haga otro salto, Milei no dio a esperar su respuesta y aseguró que: "el dolar tiene que caer como un piano". En esta linea respondió de manera consternada "¿Cómo va a subir el dólar si yo estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas?".

"Nosotros tenemos equilibrio fiscal; el no tenía. Este programa económico es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo”, siguió y agregó: "Nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso".

Destacó además la actualización de tarifas "durante todo el proceso de estabilización". "Además, tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex; enfrentamos el proceso de los pases, lo resolvimos", dijo. "La Argentina hace meses que está en deflación. Los economistas se hacen los científicos, pero no se puede ser tan cabeza de termo de decir que estamos interviniendo la economía", añadió y remarcó que el Gobierno no va a devaluar "de ninguna manera".