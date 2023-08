Juez alertó por la seducción de Llaryora a intendentes

Por Alejando Moreno

Luis Juez fue el primero en alertar, en Juntos por el Cambio, que el gobernador electo, Martín Llaryora, comenzó el operativo de seducción de intendentes opositores, incluso con oferta de lugares en el próximo gabinete, según la versión que dice haber recogido.

En una entrevista en el canal La Nación+, Juez señaló que el martes Llaryora se reunió con intendentes “que no tienen que ver con el peronismo ofreciéndoles lugar en el gabinete, quebrándonos”. “Así funciona el peronismo -agregó-, está muy naturalizado”.

Juez hizo referencia al encuentro que el peronista Llaryora y la vicegobernadora electa, la radical Myrian Prunotto, sostuvieron con intendentes del PRO y de la UCR, algunos en funciones y otros que asumirán el 10 de diciembre. Llaryora les prometió una gestión “federal” y con un diálogo abierto y permanente “con todos los sectores, instituciones, comunas e intendencias”. “No se olviden que vengo del interior. Mi paso por la Intendencia en San Francisco, y ahora en Córdoba, me permite entender las necesidades de los intendentes. Comprendo la importancia de que cada uno sea escuchado, como así también que juntos, gobierno provincial e intendentes, diagramemos las políticas que sean beneficiosas para cada pueblo y región”, afirmó el gobernador electo. “Buscaremos relacionarnos y colaborar con todos los representantes de las comunidades, de todos los partidos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses, en cada rincón de la provincia”, continuó.

Para Juez, esa fue la señal de largada de un proceso de cooptación de intendentes, a los que se ofrecería beneficios para sus localidades a cambio de lealtad al oficialismo.

Juez reconoció que aún le duele la derrota en la última elección de gobernador: “Todavía no puedo salir del impacto del 25 de junio”, expresó. De todos modos, quiso puntualizar cuestiones que consideró inapropiadas del peronismo.

“En Córdoba juntaron (en el club Instituto) a todos los monotributistas, a los planeros, a los que tienen un contrato, les dieron una planilla y les dijeron: tienen que traer los diez nombres de familiares con número de celular, sino mañana pierden la beca, el monotributo”, subrayó. “Han armado un doctorado en el manejo de la miseria”, añadió al indicar que hubo en los últimos días de campaña un amplio reparto de materiales y subsidios en los sectores más pobres de Córdoba.

«Han demostrado una maestría increíble para administrar la pobreza. Lo que antes te daba vergüenza como dirigente de hacer algún reparto, hoy los tipos no tienen ningún problema en repartirte colchones, frazadas, subsidios y dicen que está bien», indicó.

“Funciona así y no es una apreciación gorila, no habla del despecho, no hablo desde el dolor. Hablo de una descripción absolutamente real y los tipos se han doctorado en la manipulación de los recursos”, manifestó.

Igual sucede a nivel nacional, dijo. “Massa elogiando la conducta del peronismo, diciendo: ¿vieron?, tenemos que hacer lo que el peronismo hizo en Córdoba, salió casa por casa. Pero salió a repartir no a discutir una idea. No a discutir que hacíamos con la seguridad, con la Justicia, con la obra pública; salieron a repartir”.

Los peronistas, aseguró el senador nacional, “son muy competitivos”, especialmente con “un candidato como (Sergio) Massa, un chanta que distorsiona la realidad”. “Todos los políticos venden humo, pero Massa te lo vende envasado”, declaró.

«Los tipos administran muy bien los procesos electorales. Son pésimos administrando la vida de cada uno de nosotros, pero los procesos electorales los administra como ninguno. No andan a tontas y locas», concluyó.