Massa en Córdoba: guiño peronizador al delasotismo y foco en balotaje

Por Bettina Marengo

Sergio Massa desembarcó en Córdoba en búsqueda de los votos que necesita para cumplir el objetivo de ser el candidato más votado individualmente en las Paso, misión para la que se posicionó como aliado del fallecido José Manuel de la Sota, el dirigente que lo hizo “enamorar” de la provincia, dijo. Por eso durante las 24 horas que estuvo en tierras mediterráneas le hizo guiños a la figura del exmandatario, y desde él al gobernador electo, Martín Llaryora, al intendente electo, Daniel Passerini y al intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, a quien llamó herederos del ex gobernador, en una parábola que evitó al precandidato presidencial y mandatario provincial Juan Schiaretti.

En su mensaje ante los más de 60 gremios que reunió el miércoles por la noche en un asado, aseguró que Córdoba “tuvo un liderazgo nacional con De la Sota”, pero que eso “se perdió” con su muerte. Y sostuvo que las elecciones de este año son una oportunidad para “integrar a Córdoba al resto del país y construir un nuevo tiempo”. Schiaretti no solo ya dijo que en segunda vuelta electoral apuesta a un acercamiento a Juntos por el Cambio, sino que endureció más su discurso contra el gobierno nacional y contra Massa en particular. Medio oficialismo provincial salió en las últimas horas a marcar la cancha y a levantar la candidatura de Schiaretti por las redes sociales.

El precandidato de Unión por la Patria arrancó con una cita con el movimiento obrero cordobés que se realizó a pedido del armador Juan José Alvarez, quien ya vino varias veces a Córdoba. Fue en un salón de Villa Warcalde y los 120 gremialistas de los distintos sectores sindicales que se congregaron para escucharlo fueron el fondo de cocción peronista que no le dio el PJ provincial al ministro de Economía. Hubo anuncios de suba del mínimo no imponible al impuesto a las Ganancias y una fuerte diferenciación de Juntos por el Cambio en relación a derechos laborales y conquistas gremiales: la línea de los dos modelos en pugna. Massa llegó a la cena con su comitiva, el diputado Carlos Selva, el secretario de Industria, Ignacio de Mendiguren, el mencionado Alvarez y su gente de prensa. En la mesa los cordobeses que se sentaron fueron Carlos Caserio, Martin Gill, los sindicalistas de CGT Regional Cordoba Ricardo Lopez (Atsa) y Edgar Luján (Camioneros), Juan Monserrat del Movimiento Sindical que está fuera de la CCT y la tercera candidata a diputada nacional Leticia Medina, secretaria general de la CTA. En otra mesa se vio a Olga Riuotort, los intendentes Fabián Francioni (Leones) y Agustín Gonzalez (Cruz Alta) y el legislador electo Federico Alesandri, la legisladora Tania Kyshakevych, entre otros. No estuvo Gabriela Estévez, quien encabeza la lista legislativa de Unión por la Patria. No fue un error de protocolo sino una expresión de fuego amigo: la dirigencia sindical y el peronismo massista anunció que cortará el tramo legislativo para no votar a la jefa camporista. El tema fue motivo de una charla a solas con Estevez en el hotel donde se hospedó el tigrense, un rato antes de empezar la agenda. De todos modos hay tensión por ese motivo con el ala K del espacio, y de hecho una veintena de militantes camporistas cercaron con cánticos al precandidato en la sede de la UNC, donde participó de un evento con rectores, para reclamarle por la lista completa.

Volviendo a la varita peronizadora con que Massa busca atraer a sectores del PJ para llegar a los 15 puntos que quiere en Córdoba en primarias, entiende que no es momento de importunar a Llaryora con pedidos de acercamiento en este tramo del proceso electoral. No quemar etapas, remarcan en su entorno, con la mira puesta en el postpaso. En el llaryorismo niegan algún tipo de diálogo y cerca de la diputada Natalia de la Sota, la hija del ex aliado de Massa, también.

Como sea, para el massimo es una cuestión de tiempo: le da tres puntos a Schiaretti en las primarias, y ve una segunda vuelta electoral entre Patricia Bullrich y el renovador, un escenario que esperan movilice al peronismo cordobés, ya en una etapa de “postschiarettismo”.

En cualquier caso, Llaryora ayer se encargó de mostrar la organización y alineación de la estructura peronista en torno a la figura de Schiaretti. El todavía intendente de la Capital reunió ayer, mientras el tigrense recorría la fábrica Blangino de Montecristo y luego viajaba a Río Cuarto, a intendentes, jefes comunales y legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba. El megaencuentro fue en el Hotel Quorum de esta ciudad. Allí hubo arenga y ajuste frente a la posibilidad de “fugas” de la mano del villamariense Gill, de Francioni o de Carlos Caserio en Punilla. Schiaretti aseguró el martes que el gobierno provincial no temía el armado de UP en Córdoba, pero igual cerró tranquera. También salió la senadora Alejandra Vigo al cruce del visitante, luego de que éste anunciara la implementación de la tarjeta Sube en Cordoba.

Luego de la actividad universitaria, Massa y su comitiva partieron a la fábrica Blangino, en la localidad de Montecristo, departamento Río Primero, donde puso en funcionamiento equipamiento para generar una nueva línea de producción para bloques, adoquines y pre moldeados de hormigón que fue financiada por el Banco Nación con tasa subsidiada. Allí, igual que en el Rectorado, estuvo Estévez junto al resto de la comitiva. “El presidente de la empresa le dijo que quiere que Massa vuelva cuando sea presidente”, se entusiasmaron sus colaboradores, y subrayaron que luego de las Paso, el candidato volverá varias veces a Córdoba.